В Кремле анонсировали встречу Путина с представителями деловых кругов

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, также у него запланирован международный телефонный звонок, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Также сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов – это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями. В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию, ну и также, чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после, собственно, известных событий», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По словам пресс-секретаря президента, у Путина на вечер четверга запланирован телефонный международный разговор и много встреч непубличного характера.

«Также на вечер у президента запланирован телефонный международный разговор, мы будем вас информировать. Конечно, еще много-много встреч, но уже непубличного характера», – уточнил Песков.

Ранее в Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.