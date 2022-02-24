В Кремле начались переговоры Путина и премьера Пакистана

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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль назвал максимальную цель спецоперации на Украине
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Разве можно всерьез говорить о «мирной невинной Украине», на которую «вероломно напали», когда власть этой страны восемь лет разжигала милитаристский психоз и восемь лет продолжала убивать мирных людей, прикрываясь лицемерными западными политиками.
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Стратегическая цель России на Украине сформулирована давно и четко, об этом неоднократно говорил наш президент. Из Украины пытались сделать антироссийский инструмент, просто склад с динамитом.
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Президент Украины не сумел воспользоваться теми возможностями, которые создало для него признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Вместо этого он продолжил совершать ошибку за ошибкой, идя по дороге, в конце которой его ждет отставка, а Украину – потеря государственности.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Кремле начались переговоры Путина и премьера Пакистана
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Президент России Владимир Путин 24 февраля встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Кремле, где началась рабочая встреча, сообщает пресс-служба Кремля.
Это первые очные переговоры российского лидера с момента начала спецоперации по защите территории Донбасса, передает ТАСС.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти. Обострение ситуации в Донбассе началось на минувшей неделе после обстрела со стороны украинских силовиков.
В Минобороны добавили, что не наносят удары по гражданским объектам Украины, а лишь по военным.
В Сети отреагировали на пост Дудя с поддержкой Украины
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Блогер Юрий Дудь опубликовал пост, в котором прокомментировал действия российских властей, признавших независимость ДНР и ЛНР, в комментариях его обвинили в однобокости позиции.
В Instagram Дудь опубликовал пост, в котором рассказал о своей первой поездке в Норвегию, где «люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на десять домов излучает благополучие. Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот».
Большинство из этих причин, считает Дудь, можно было наблюдать 21 февраля, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР.
«Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться», – написал Дудь.
В комментариях Дудя обвинили в однобокости позиции и призвали «посетить Донбасс».
«Т. е. только Россия во всем виновата? Очень однобокая позиция. А что же наш светоч журналистики не сделает репортаж с Донбасса?» – написал byteksboots.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Почему только один человек всегда плохой, а все вокруг хорошие? Мир вроде посложнее, не?» – задался вопросом пользователь ibobrick.
«Когда твои дети подрастут, пусть спросят тебя, а почему ты за эти годы не побывал на Донбассе и не взял интервью у матерей и отцов погибших детей. *** журналист, почему ты не посетил ЛНР и ДНР?» – написал vam_nenax.
«Видишь Юра тебе спасибо из Украины говорят. Из той Украины которая для нас каждый день санкции просит и оружие. Молодец Юра настоящий патриот», – возмутилась nadya19598.
«Другую сторону дядя Юра замечать не хочет, хотя там люди гибнут. Ох уж этот мейнстрим», – написал imamov_m
«Юрий, а где у вас хоть слово поддержки мирному населению Донбасса за 8 лет обстрелов со стороны ВСУ? Или может слова поддержки родственникам сожженных в доме профсоюзов? Осуждение произошедшего? Или в вашей тусовке так не принято?» – обратился к Дудю nashatema.
Россия признала
Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено
обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил
об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине
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Местные жители ряда городов на границе России с Украиной показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Очевидцы публикуют видео взрывов в городах на российско-украинской границе. На кадрах видны обломки возле части ПВО в районе мариупольского аэропорта после ракетного удара.
Еще один очевидец показал последствия удара по аэродрому Кульбакино под Николаевом. На видео показаны столб черного дыма, а также слышны взрывы.
Также в соцсетях опубликованы кадры удара по территории аэропорта в украинском Ивано-Франковске. Прогремел взрыв, после чего здание горюче-смазочных материалов аэропорта загорелось.
Ранее в ДНР сообщили об уничтожении штаба операции объединенных сил Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».
Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины
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«Первая фаза операции завершится примерно через сутки. Дальше будет операция по разоружению украинской военной группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
«Вчера в 23.20 украинские военные начали наступление по линии боевого соприкосновения с применением артиллерии и систем залпового огня. Наступление было остановлено, началась контроперация по уничтожению военной инфраструктуры Украины», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Высокоточным оружием уничтожается военная инфраструктура Украины – аэродромы, базы ГСМ (горюче-смазочных материалов), склады с оружием. Блокируется группировка, которая стояла на линии соприкосновения», – пояснил эксперт.
«Работа ведется аккуратно, ювелирно. Наши военные стараются не нанести ущерб гражданской инфраструктуре. Поскольку система ПВО Украины подавлена и нет авиационной составляющей, то никакого препятствия действию российского высокоточного оружия не наблюдется», – указал Леонков.
«Мы много раз предупреждали, восемь лет терпели, пытались достучаться до наших «небратьев», как они нас сами называли. Украинские власти считали, что могут творить беззаконие и при этом не нести никакого наказания. Но все закончилось», – объяснил собеседник.
«Я думаю, что действия высокоточного оружия закончатся буквально за эти сутки. Это будет первой фазой. Дальше будет проводиться операция по блокированию военной украинской группировки, которая была на линии соприкосновения, и ее разоружение. В обращении к военнослужащим Украины президент России отметил, что те, кто сложит оружие – не пострадают. Украинские пограничники так поступили и не пострадали», – подытожил он.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны.
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Минобороны заявило о подавлении средств ПВО Украины
Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены (...) Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также в Минобороны сообщили, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.
Отмечается, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».
Ранее в ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Вместе с тем генштаб Украины опроверг данные о десантировании российских войск в Одессе.
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Путин объявил о проведении операции по демилитаризации Украины
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Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – приводит слова Путина в телеобращении ТАСС.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы Киева
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Все украинские военнослужащие, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении, посвященном началу специальной военной операции.
В своем выступлении президент России отдельно обратился и к украинским военнослужащим, подчеркнув, что они давали присягу на верность своему народу, «а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом», передает ТАСС.
«Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», – сказал Путин. Президент РФ подчеркнул: «Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ по всей линии соприкосновения
Военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции, сообщают в ЛНР.
Об этом сообщает ТАСС.
Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение.
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Пушилин потребовал от ВСУ покинуть территорию ДНР
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины должны добровольно покинуть территорию ДНР и вывезти оружие.
«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. <…> Самый оптимальный вариант – чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие», – приводит ТАСС слова Пушилина, сказанные лидером ДНР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«А может быть, какая-то часть [оружия ВСУ] начнет перемещаться уже в Европу? И там этими оголтелыми националистами могут уже совершаться теракты, грабежи и разные преступления?» – высказал предположение Пушилин.
Ранее Пушилин отметил, что вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской Народных Республик может решиться мирным способом. Он также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Глава минобороны Британии: Лондон всегда может «дать под зад» Москве
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Министр обороны Бен Уоллес заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.
«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин... у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, сообщает «Коммерсант». Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс объявила о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине и противодействи России. «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
В то же время экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным. «Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп. По его мнению, Россия планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Распространяемое видео с убийством распятого «русского пленного» оказалось фейком
В ночь на 24 февраля в российских соцсетях начали распространять видео о том, что якобы в Донбассе украинские военные «заживо сожгли русского пленного солдата» в целях устрашения, однако видео было создано еще в 2015 году.
Видео было опубликовано в Сети еще в 2015 году: на сайте Рен ТВ 24 апреля 2015-го опубликовали новость о том, что «бойцы украинского националистического батальона «Азов» разослали ополченцам и хакерам из «КиберБеркута» видео расправы над солдатом армии Новороссии»; также телеканал «Звезда» на своем сайте 27 апреля 2015 года опубликовал сообщение о том, что съемка происходила поблизости от села Широкино, а по словам автора видео, «со всеми сепаратистами, предателями Украины и ополченцами – будет также».
Речь шла о ролике, на котором изображено, как люди в масках называют себя «бойцами батальона «Азов» и пытают пленного. Отметим, что тогда же, в 2015 году, в «Азове» отрицали причастность своих людей к видео.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в ночь на 24 февраля с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Минобороны России: Украинские пограничники не оказали сопротивления
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Пограничники Украине не оказали сопротивления российским подразделениям, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», передает РИА «Новости».
«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», – добавил он.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации.
При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР
Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР, заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Счастье и Станица Луганская – под контролем ЛНР», – написал он в Telegram-канале.
Тем временем представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что за минувшую неделю при обстрелах со стороны ВСУ погибли 3 военных и 4 мирных жителя, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
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Кустурица сказал, какая судьба ждала ДНР и ЛНР без России
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Решение российского руководства признать независимость республик Донбасса поможет установить мир в этом регионе, заявил режиссер Эмир Кустурица.
«Если в Луганске и Донецке будет мир – я это поддерживаю. Я вижу, какие нацисты там (на Украине), я слышал, что на организацию майдана, военного переворота там были потрачены миллиарды долларов», – заявил он в интервью «Известиям».
Он предположил, что с Донбассом могло стать то, «что американцы сделали в Хорватии, – геноцид, истребление людей»
Режиссер добавил, что регион ждала бы судьба Югославии в случае, если бы не было принято решение о признании независимости республик.
По его словам, США виноваты в финансировании политических переворотов, один из которых произошел на Украине.
«Они нас бомбили. Без войны у них нет индустрии, нет прогресса. Россия не бомбила Киев, не бомбила никого. Россия воевала с немцами два раза. А англосаксы заработали на этих войнах. Для Америки война – это как вода для человека, испытывающего жажду. Без войны они не существуют», – заключил Кустурица.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Небензя объяснил, почему Россия признала ДНР и ЛНР
Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях «неприкрытого геноцида» со стороны Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым... В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека - права на жизнь – наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев», – сказал он на заседании Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».
Небензя добавил, что «мы руководствовались прежде всего тем, что высшая ценность – это человеческая жизнь. Критикуя нас за это решение, вы проявляете полное безразличие к судьбе дончан и луганчан, как это делали Киев и его западные кураторы все восемь лет конфликта».
Он предупредил, что конфликт далеко не исчерпан.
По его словам, ЛНР и ДНР не уходили от выполнения минских соглашений, ожидая для себя особого статуса, надеждам не суждено было сбыться.
«Дончанам и луганчанам было очевидно, в какую Украину им предлагают вернуться, однако даже перед лицом этого они не уходили от выполнения минских соглашений, веря в то, что документ будет выполнен и у них появится особый статус. Как оказалось, этим надеждам не суждено было сбыться», – указал постпред России.
Небензя отметил, что Запад даже не призывал Киев выполнять Минские соглашения, ООН в любой ситуации заявляет о необходимости диалога между сторонами конфликта, но не применительно к Донбассу. Он указал на то, что Россия пыталась сделать все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, хотя и не являлась стороной минского процесса.
Постпред заметил, что Киев с самого начала вынашивал план реванша в отношении Донбасса, «не прекращая обстрелов мирных кварталов и диверсий».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Кроме того, важно учитывать, что за эти годы Украина прочно превратилась в анти-Россию и возвела борьбу с русским языком и всем русским в ранг государственной политики», – заявил Небензя.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Путин рассказал о тщетности попыток договориться с НАТО о нерасширении
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Попытки Москвы договориться о нерасширении НАТО оказались тщетными, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.
Путин указал, что после развала СССР «при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами в условиях одностороннего разоружения, нас попытались дожать, добить и разрушить окончательно, так и было в 1990-е годы, начале 2000-х годов», передает РИА «Новости».
Он напомнил о поддержке Западом сепаратистов в России: «Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем».
По его словам, были попытки навязать изнутри псевдоценности, которые прямо ведут к деградации и вырождению, но этого «никогда не получится».
Несмотря на все это, Россия в очередной раз предприняла попытку договориться с НАТО о нерасширении.
«Все тщетно», – заявил Путин.
По словам президента, «по мере расширения НАТО на восток ситуация для нас с каждым годом становится хуже и опаснее». Кроме того, «в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение альянса».
«Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы абсолютно безответственно», – сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что освоение Североатлантическим альянсом Украины неприемлемо.
«Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Дело в том, что на прилегающих к нам территориях, на наших же исторических территориях создается враждебная нам антиРоссия», – заключил Путин.
Ранее Путин заявлял, что планируемое вступление Украины в НАТО является угрозой для России.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
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