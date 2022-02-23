Курс доллара поднялся выше 81 рубля

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23 февраля, среда | Последнее обновление — 18:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский предложил Раде ввести ЧП на Украине
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Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР.
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Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев.
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Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Курс доллара поднялся выше 81 рубля
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Рубль продолжает падение на усилении санкционных рисков, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» 18.21 мск рос на 1,98 рубля – 80,78 рубля, курс евро – на 2,05 рубля – 91,5 рубля. Минутами ранее курс доллара поднимался чуть выше 81 рубля, обновив максимум с марта 2020 года, сообщает РИА «Новости».
Вместе с тем цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превышают 1000 долларов за тысячу кубометров и растут более чем на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов на газ на 16.21 мск составляет 1004,7 доллара за тысячу кубометров, что на 7,8% выше расчетной цены вторника – 932,3 доллара.
Напомним, в среду рубль в начале торгов снизился к доллару и вырос к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 78,91 рубля (плюс 11 копеек), курс евро снизился до 89,28 рубля (минус 17 копеек).
Кулеба объяснил суть украинского «плана Б»
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Если не удастся урегулировать кризис в отношениях с Россией дипломатией, то у Киева есть «план Б» – «сражаться за каждый дюйм земли», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
МИД Украины сообщил, что Кулеба встретился с президентом США Джо Байденом перед тем, как глава американского государства выступил с заявлением по ситуации в Донбассе и санкциям. Байден заверил в готовности США к дальнейшим быстрым и решительным шагам, в тесной координации с союзниками и партнерами в случае дальнейшей агрессии» России против Украины, передает РИА «Новости».
Кулеба «отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу». Он также «подтвердил приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского президенту США Джозефу Байдену посетить Украину с визитом».
Также Кулеба встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба заявил, что «сейчас настало время для введения санкций». «План А» – использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» – сражаться за каждый дюйм земли», – сказал глава МИД Украины. Он сообщил, что «выдвинул предложение о программе ленд-лиза, похожей на ту, которая использовалась союзниками в Европе в ходе Второй мировой войны».
Кулеба также сообщил, что власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей. Отвечая на вопрос о возможности эвакуации президента Украины Владимира Зеленского, Кулеба заявил, что тот не оставит свой народ.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Позднее в интервью Fox он заявил: «Проблема в том, что у нас нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия – ни здесь, в Вашингтоне, ни там, в Киеве». Кулеба сообщил, что в ходе визита в США заручился обещанием новых поставок вооружения, но подчеркнул, что Украина не просит присылать американские войска.
Комментируя Будапештский меморандум, Кулеба предположил, что можно было разумнее поступить с ядерными арсеналами, «если бы США вместе с Россией не заняли бы совместной позиции лишить Украину ее ядерного оружия».
Кулеба заявил, что санкции, введенные США против России, выглядят достаточно «сильными», если рассматривать их как первый шаг.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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Лавров резко осудил заявление генсека ООН по ситуации на Украине
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позволил себе высказывания о ситуации на Украине, которые не соответствуют его статусу, заявил глава МИД Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», – цитирует Лаврова ТАСС.
Российский министр напомнил, что Гутерриш ни разу не призывал к необходимости выполнения Минских договоренностей.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Генеральный секретарь [ООН] ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер и резолюции Совета Безопасности [ООН] 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», – сказал он.
Лавров подчеркнул, что конфронтацию в отношении России пытаются нагнетать по любому вопросу.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривает «решение Российской Федерации [о признании республик Донбасса] как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН».
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Боррель о санкциях против россиян: Больше никакого шопинга в Милане
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Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе, написал в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Сегодня мы единогласно приняли решение жестко ответить на незаконные действия России против Украины. Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Государственной Думы РФ, проголосовавших за признание так называемых ЛНР и ДНР», – написал он в Twitter.
Также, по его словам, под санкции попали «27 физических и юридических лиц, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Он отметил, что санкции будут распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы.
В заключение Боррель указал, что для попавших под санкции лиц больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Ранее Боррель сообщил, что президент России Владимир Путин не включен в новый санкционный список Евросоюза, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.
Британия объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с «нелегальными действиями» в ДНР и ЛНР.
В Сети отреагировали на пост Дудя с поддержкой Украины
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Блогер Юрий Дудь опубликовал пост, в котором прокомментировал действия российских властей, признавших независимость ДНР и ЛНР, в комментариях его обвинили в однобокости позиции.
В Instagram Дудь опубликовал пост, в котором рассказал о своей первой поездке в Норвегию, где «люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на десять домов излучает благополучие. Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот».
Большинство из этих причин, считает Дудь, можно было наблюдать 21 февраля, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР.
«Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться», – написал Дудь.
В комментариях Дудя обвинили в однобокости позиции и призвали «посетить Донбасс».
«Т. е. только Россия во всем виновата? Очень однобокая позиция. А что же наш светоч журналистики не сделает репортаж с Донбасса?» – написал byteksboots.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Почему только один человек всегда плохой, а все вокруг хорошие? Мир вроде посложнее, не?» – задался вопросом пользователь ibobrick.
«Когда твои дети подрастут, пусть спросят тебя, а почему ты за эти годы не побывал на Донбассе и не взял интервью у матерей и отцов погибших детей. *** журналист, почему ты не посетил ЛНР и ДНР?» – написал vam_nenax.
«Видишь Юра тебе спасибо из Украины говорят. Из той Украины которая для нас каждый день санкции просит и оружие. Молодец Юра настоящий патриот», – возмутилась nadya19598.
«Другую сторону дядя Юра замечать не хочет, хотя там люди гибнут. Ох уж этот мейнстрим», – написал imamov_m
«Юрий, а где у вас хоть слово поддержки мирному населению Донбасса за 8 лет обстрелов со стороны ВСУ? Или может слова поддержки родственникам сожженных в доме профсоюзов? Осуждение произошедшего? Или в вашей тусовке так не принято?» – обратился к Дудю nashatema.
Россия признала
Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено
обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил
об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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МИД объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины
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Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, сообщили в МИД России.
«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», – говорится на сайте МИД России.
В ведомстве отметили, что с 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. «Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, киевские власти не реагировали на происходящее», – объясняет МИД необходимость эвакуации российских дипломатов с Украины.
Напомним, информационные агентства сообщали, что персонал американского посольства на Украине также перевозят в Польшу. Прежде посольство США на Украине уже переехало из Киева во Львов. Мера была названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения.
Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Байден странным жестом ответил на вопрос о Путине
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден отреагировал странным поведением на вопрос о том, мог ли он недооценить российского коллегу Владимира Путина.
«Могли ли вы недооценить Путина?» – спросили Байдена журналисты.
В ответ на это глава Белого дома усмехнулся, но ничего не ответил и начал ковыряться в зубах.
На эту реакцию обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева, она опубликовала ролик с Байденом в своем телеграм-канале.
Напомним, в ходе мероприятия 24 января Джо Байден грубо высказался о журналисте Fox News, видимо, не зная, что говорит при включенном микрофоне. Президент назвал его «сукиным сыном» за вопрос об инфляции. Позже он позвонил ему. Почти 40 конгрессменов-республиканцев после инцидента с оскорблением журналиста попросили Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.
Ранее Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».
Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.
В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Делегация грузинских политиков отправляется в Москву предотвратить проблемы для страны
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Делегация популярной грузинской партии «Альянс патриотов» в ближайшее время отправится в Москву для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Лидер партии, экс-вице-спикер парламента Ирма Инашвили заявила, что это решение принято «для защиты интересов Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Чтобы мы не потеряли еще 20 или 30% процентов наших территорий», – сказала она.
«Альянс патриотов» параллельно направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором отмечается, что Грузия и Украина должны быть нейтральными, сообщают грузинские СМИ.
Ранее Ирма Инашвили призвала власти и оппозицию страны на фоне украинского кризиса не делать таких заявлений по отношению к НАТО или России, которые «могли бы ввергнуть Грузию в пучину».
Политик считает, что «со стороны Грузии громкие заявления в поддержку НАТО неуместны».
Также она считает, что по отношению к России «надо делать максимально корректные заявления».
«Ругань России, особенно сейчас, ничего хорошего Грузии не принесет, а принесет только беду», – заявляет Ирма Инашвили.
По ее мнению, «противостояние с Россией было бы гибельным для Грузии».
«Не о противостоянии с Россией нам надо думать, а о нормализации», – отмечает политик.
Ранее парламентская партия «Европейские социалисты» призвали власти Грузии начать безотлагательный диалог с Россией.
Пекин объяснил позицию по санкциям в отношении Москвы из-за Украины
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Китайская сторона против любых односторонних санкций, это не лучший способ урегулирования разногласий, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, говоря о возможных санкциях Пекина против Москвы по вопросу Украины.
«Позиция китайского правительства заключается в том, что мы считаем, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы. Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций», – цитирует Чуньин ТАСС.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Также в Британии заявили
, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования».
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Настя Каменских вызвала гнев украинцев «бегством» в Испанию
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Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вместе с супругом Алексеем Потапенко (Потапом) уехала в Испанию, рассказала о своем путешествии, но столкнулась с гневом украинцев, раскритиковавших ее за то, что артистка «сбежала» из страны в кризисный момент.
Каменских заявила в Instagram, что «давно ждала и планировала по минутам эту поездку». Она сообщила, что поездка стала «воплощением в жизнь давно запланированного to-do list». В Испанию артисты уехали со своими матерями, передает «РБК-Украина».
Однако комментаторы возмутились, что Каменских обещает поклонникам «песню подарить, находясь «за бугром», пока жители Украины остаются дома «на нервах». Отмечается, что «отпуск» у Каменских начался очень «вовремя». «Прям вы не собирались бежать», – говорится в одном из комментариев. В комментариях отмечают, что «селебрити потихоньку улетают» с Украины. Каменских заявили, что ей следует быть «рядом с поклонниками, на родной земле».
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Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Еще до признания Москвой ДНР и ЛНР, когда США принялись убеждать мир, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину, на Украине началась паника, а украинские олигархи, бизнесмены и депутаты принялись улетать из страны чартерными рейсами.
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Трамп счел гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР
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Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Он добавил, что Путин «очень смекалистый».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Вучич предложил Украине осудить агрессию НАТО против Сербии
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Президент Сербии Александр Вучич ответил на призыв посла Украины Олександра Александровича осудить «агрессию России на Украину» призывом к Киеву осудить агрессию НАТО и стран Запада на Сербию в 1999 году.
«Мы – малая страна и не хотим лишать себя возможности продолжать дружеские отношения с кем-то. Мы не решаем судьбу Украины. Но если так, призываю его позвонить своему президенту Зеленскому и попросить его осудить ужасную и трагичную агрессию, которую над Сербией учинили США, Великобритания и другие страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на цитату сербского лидера.
По словам Вучича, Зеленский вероятно так и поступит, тогда после этого Сербия выполнит просьбу посла.
В среду украинский посол потребовал четче озвучить позицию Сербии по поводу последних событий на востоке Украине.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Киев призвал украинцев немедленно покинуть Россию
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Украинцам следует покинуть территорию России немедленно и воздержаться от поездок в эту страну, заявило министерство иностранных дел Украины.
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Украинцам следует покинуть территорию России немедленно и воздержаться от поездок в эту страну, заявило министерство иностранных дел Украины.
Также в МИД страны назвали признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является «актом вооруженной агрессии против Киева».
«Признание и поддержка Москвой так называемых ЛНР и ДНР в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии», – цитирует заявление украинского ведомства ТАСС.
Министерство призвало международное сообщество принять против России безотлагательные и жесткие меры.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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ДНР и ЛНР сообщили о критической ситуации на линии соприкосновения
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, об этом заявили и Донецкая, и Луганская народные республики.
«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической», – цитирует сообщения народной милиции ДНР и народной милиции ЛНР РИА «Новости».
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко отметил, что украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей у линии соприкосновения.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны. По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населенных пунктах Золотое и Попасная (находится под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД)», – пояснил Филипоненко.
Сейчас из населенных пунктов вывезены около 60 человек. В освобожденные от жителей дома заселили прибывших украинских военнослужащих.
Ранее в среду ремонтники-энергетики и наблюдатели представительства ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ на электроподстанции.
Утром в Луганске произошла серия взрывов, они были направлены на уничтожение опор под троллейбусными линиями.
До этого в Донецке также прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало у здания редакционного корпуса донецкого телецентра. Пострадавших нет. Как сообщал гендиректор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, взрывом «вынесло стекла на всех этажах».
Помпео указал на вину Байдена в ситуации вокруг Украины
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В ситуации вокруг Украины виновата нынешняя американская администрация Джо Байдена, считает бывший госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео заявил в Twitter, что глава российского государства Владимир Путин – все «тот же человек, что и при администрации» Дональда Трампа. Как отметил экс-госсекретарь, «единственное, что изменилось» с тех пор – «американское руководство».
За несколько часов до этого Помпео заявил, что Россия «не осмелилась вторгнуться на Украину» при президентстве Трампа, хотя его администрацию и обвиняли в «слабости» по отношению к Москве. Теперь же, как заявил Помпео, Россия «осмелилась». «Как вы думаете, кого Путин боялся больше?» – заявил он.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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Путин заявил о новом оружии, не имеющем равных в мире
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Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что новому российскому оружию нет равного в мире.
Путин заявил, что в этом празднике, который «по праву отмечается всенародно», воплощены уважение российских граждан к своим защитникам и гордость за них. Президент указал, что «в основе ратной истории» России «всегда были патриотизм и единство народа». Он выразил гордость за все поколения защитников, «кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил». Путин заверил, что в России «всегда будут помнить», что ветераны Великой Отечественной войны, «доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм».
Как заявил глава российского государства, Вооруженные силы России – надежная гарантия ее национальной безопасности и стабильного развития. Он поблагодарил «за верную и честную службу» офицеров, передает «Звезда».
Путин уверен в солдатах и офицерах России, в их высоком профессионализм, в мужестве, в надежности. Он обещал совершенствовать армию и флот, а также добивиться, чтобы повышалась их эффективность, и они были оснащены по последнему слову техники.
Как заявил президент, новому оружию, поставленному на боевое дежурство в России, нет равного в мире: «На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта». По его словам, «такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал» Вооруженных сил, передает ТАСС.
По его словам, внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, передает РИА «Новости».
«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», – сказал президент России. Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных проблем, заявил он.
Напомним, Путин указывал, что в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Как заявил президент, «выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозу для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России». По словам Путина, Россию «раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и оборонительный союз, мол, никаких угроз для России нет». При этом «опять предлагают поверить на слово». «Реальную цену таким словам мы хорошо знаем», – сказал он.
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