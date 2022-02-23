Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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23 февраля, среда | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ предотвратила спланированный «Правым сектором» теракт в Крыму
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Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев.
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Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя.
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Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей?
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля, в День защитника Отечества.
Президент почтил память павших воинов у Могилы Неизвестного солдата, он каждый год приезжает в Александровский сад 23 февраля, передает РИА «Новости».
Прах неизвестного советского воина, который погиб во время Великой Отечественной войны, перенесли из братской могилы в Подмосковье в Александровский сад, где торжественно перезахоронили в 1966 году.
Там появился мемориал, его ключевым элементом стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику присвоили статус общенационального мемориала воинской славы.
Путин: Я не объявлял, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс
Россия будет оказывать Донецкой и Луганской народным республикам военную помощь, но о том, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс, сказано не было, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется», – ответил Путин на вопрос, как далеко могут зайти российские военные в Донбассе, передает ТАСС.
«По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну, а как же, конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь», –заявил Путин.
Он добавил, что поскольку в Донбассе идет конфликт, Россия этим решением «ясно дает понять, что в случае необходимости намерена исполнять взятые на себя обязательства».
«Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Ранее Совфед разрешил использование армии России за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе, сенаторы исходят из того, что это будут миротворческие силы. Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактическиустановлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР
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Путин: Минских соглашений больше не существует
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Президент России Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует, «мы признали независимость ДНР и ЛНР».
По словам главы государства, усилиями нынешних киевских властей Минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».
«Все остальные годы <...> усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», – сказал российский лидер.
Он отметил, что Россия занималась почти восемь лет Минскими договоренностями, была заинтересована в реализации, это был результат компромисса. Путин подчеркнул, что непросто было добиться компромисса по Минским соглашениям, но он был найден, это было реальным движением к урегулированию мирными средствами.
Глава государства считает, что Европа не смогла заставить Киев выполнять «Минск – 2», поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.
Путин добавил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность.
«Теперь Минские соглашения – их больше не существует. Что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований», – завил Путин.
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Премьер Украины счел невозможным выполнение озвученных Путиным условий
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Выполнение условий, озвученных президентом России Владимиром Путиным в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль сказал, что «для независимой, суверенной Украины» и для него самого «как премьер-министра» выполнение этих условий «невозможно», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
Правительство Украины готовит пакет санкций в отношении России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР. Верховная рада в среду «будет рассматривать соответствующий пакет». Он не уточнил, какие санкции предложат.
Напомним, Путин заявил, что для урегулирования кризиса вокруг Украины, необходима ее демилитаризация. Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО. Кроме того, необхдимо признать воссоединение Крыма с Россией. Россия также рассчитывает, что спорные вопросы вокруг Донбасса будут решены в ходе переговоров Киева с ДНР и ЛНР.
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Путин: Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины
Россия выступает за демилитаризацию Украины, отказ от ее вступления в НАТО было бы лучшим решением, заявил президент России Владимир Путин.
«Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать», – ответил он на вопрос о том, что способствовало бы разрядке в отношениях с Западом и Украиной, сообщает ТАСС.
Также Путин отметил, что Россия против вступления Украины в НАТО, объявление Украины о нейтралитете было бы лучшим решением.
«Мы говорим об этом публично и уже много-много раз об этом говорили, это является предметом нашего острого спора с Вашингтоном и НАТО. Мы категорически против приема Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу и есть аргументация. Мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе в западных столицах, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги не теряли лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути реализовали бы идею нейтралитета», – сказала он.
Также он указал, что для нормализации отношений с Украиной необходимо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, а также решить проблемы Донбасса путем переговоров (что уже потеряло актуальность, отметил президент).
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Трамп счел гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР
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Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Он добавил, что Путин «очень смекалистый».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Путин: Россия признает ЛНР и ДНР в границах, указанных в их конституциях
Российская Федерация признала республики Донбасса в тех границах, которые указаны в их конституциях, заявил российский президент Владимир Путин.
«В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что все спорные вопросы должны быть разрешены в ходе переговоров с действующими киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Напомним, Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Байден увидел «начало вторжения России на Украину»
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Признание Россией ДНР и ЛНР стало «началом вторжения России на Украину», заявил глава американского государства Джо Байден.
Как отметил Байден, президент России Владимир Путин «дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты» в ДНР и ЛНР. «Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал», – приводит слова Байдена ТАСС.
Президент США считает, что Путин «создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой». По словам Байдена, «это начало вторжения России на Украину». Как заявил хозяин Белого дома, «если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок».
Он заявил, что предупреждал Путина о последствиях шагов «против Украины». В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР Байден объявил о «первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия», который принимается «в координации с союзниками и партнерами». Санкции ужесточат, «если Россия пойдет на эскалацию», добавил он. Байден признал, что санкции против России ударят по США, но пообещал защищать американскую экономику.
В частности, США попытаются не допустить в стране роста цен на топливо из-за санкций. США намерены внимательно отслеживать ситуацию на рынках энергоносителей в связи с введением санкций против России и готовы принимать необходимые меры. Как заявил Байден, и для США тоже «защита свободы будет иметь цену», передает РИА «Новости».
США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны. Кроме того, США усилят свое военное присутствие в странах Балтии. «Выражусь ясно – это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией», – сказал Байден.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Президент Путин запросил у российского парламента санкцию на использование вооруженных сил за пределами России. Это готовит почву для дальнейших... провокаций, с помощью которых Россия попытается оправдать дальнейшие военные действия, – сказал Байден. – Никто из нас не будет одурачен. Оправданий нет. Дальнейшее российское вторжение на Украину остается острой угрозой в предстоящие дни».
Байден заявил, что не услышал во вчерашней речи своего российского коллеги ни намека на заинтересованность в реальном диалоге о европейской безопасности.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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СМИ: Вашингтон не спешит называть признание ДНР и ЛНР «вторжением»
Чиновники из США пока отказываются называть признание Россией ДНР и ЛНР «вторжением», что свидетельствует о нежелании США вводить жесткие санкции против Москвы, отметил представитель американского СМИ.
Отмечается, что решение о санкциях может ударить по доверию к Байдену. Кроме того, Белому дому предстоит большое решение – встречаться или не встречаться с Владимиром Путиным, передает CNN.
Байден ранее подписал указ, запрещающий деловые связи с ДНР и ЛНР. Считая, что такой шаг «помешает России воспользоваться плодами ее вопиющего нарушения международного законодательства».
На вопрос о дальнейших шагах США после признания ЛДНР ответил корреспондент CNN в Белом доме Джон Харвуд.
«Сегодня вечером администрация Байдена и чиновники в сфере национальной безопасности в ходе конференц-звонка с репортерами отказались говорить, что введение войск в эти два отколовшихся региона – это точно вторжение. Это говорит о возможном нежелании вводить самые жесткие санкции, о которых предупреждала администрация Байдена и НАТО. И это может несколько пошатнуть доверие к администрации, так как президент Байден ранее заявил, что если границу пересекут танки и войска, то такой шаг спровоцирует полномасштабное введение санкций», – приводит цитату журналиста RT.
Он уточнил, что в случае санкций речь идет о об отключении России от мировой финансовой системы, персональных санкциях против олигархов и даже, возможно, против самого Путина, отключении «Северного потока – 2».
Подчеркивается, такие меры ударят не только по экономике России, но и по Европе и США. Но если западные страны смогут уйти от вопроса санкций, то это покажет их слабые места.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела острый характер, поэтому он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
В МИД России заявили, что вопрос о границах ДНР и ЛНР будет еще решаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос установления границ ДНР и ЛНР будет в ближайшее время решаться.
«Здесь необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, и поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное – и развитие государственности, установление дипломатических отношений – дело будущего. <...> Поэтому ничего тут такого удивительного, что бывают суверенные страны, государства, у которых не решен или просто не зафиксированы границы – сплошь и рядом. В том числе речь идет о крупнейших странах. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться», – сказала она в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после признания российским главой Владимиром Путиным независимыми государствами ДНР и ЛНР в Совфеде пояснили, что Россия признает республики в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Послы ЕС согласовали санкции против России из-за ДНР
Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России после признания ДНР и ЛНР, его утвердят в течение дня главы МИД стран, говорится в заявлении постоянного представительства Франции при ЕС.
Франция до конца июня выполняет функции председателя Совета ЕС.
«Подтверждена решимость ввести персональные санкции против вовлеченных [в принятие решений о признании независимости ЛНР и ДНР] лиц в тесном взаимодействии с нашими партнерами и союзниками», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил о созыве в Париже неформальной встречи глав МИД для принятия решения по санкциям.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
Договор с Донецкой и Луганской народными республиками заключается на десять лет.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие последствия признания ДНР и ЛНР ждут Россию в будущем.
Путин отметил превосходство российского оружия
Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что новому российскому оружию нет равного в мире.
Путин заявил, что в этом празднике, который «по праву отмечается всенародно», воплощены уважение российских граждан к своим защитникам и гордость за них. Президент указал, что «в основе ратной истории» России «всегда были патриотизм и единство народа». Он выразил гордость за все поколения защитников, «кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил». Путин заверил, что в России «всегда будут помнить», что ветераны Великой Отечественной войны, «доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм».
Как заявил глава российского государства, Вооруженные силы России – надежная гарантия ее национальной безопасности и стабильного развития. Он поблагодарил «за верную и честную службу» офицеров, передает «Звезда».
Путин уверен в солдатах и офицерах России, в их высоком профессионализм, в мужестве, в надежности. Он обещал совершенствовать армию и флот, а также добивиться, чтобы повышалась их эффективность, и они были оснащены по последнему слову техники.
Как заявил президент, новому оружию, поставленному на боевое дежурство в России, нет равного в мире: «На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта». По его словам, «такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал» Вооруженных сил, передает ТАСС.
По его словам, внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, передает РИА «Новости».
«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», – сказал президент России. Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных проблем, заявил он.
Напомним, Путин указывал, что в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Как заявил президент, «выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозу для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России». По словам Путина, Россию «раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и оборонительный союз, мол, никаких угроз для России нет». При этом «опять предлагают поверить на слово». «Реальную цену таким словам мы хорошо знаем», – сказал он.
Песков назвал автора обращения Путина по Донбассу
Костяк своего обращения по Донбассу президент Владимир Путин практически полностью готовил сам, он является его непосредственным автором, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Костяк этого обращения фактически целиком готовил сам президент. Собственно, он и является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации не предусматривается, хотя оно уже опубликовано. В том числе опубликовано на сайте, оно широко доступно, опять же, в первую очередь для наших граждан», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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Путин: Энергопереход не должен сопровождаться санкциями
Энергопереход в мире не должен сопровождаться санкционными или иными ограничительными мерами, заявил президент Владимир Путин, отметив, что Москва намерена продолжать бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки.
«Энергетическая модернизация требует взвешенных подходов, тщательного учета национальной специфики. Главной задачей является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, устойчивым и современным источникам энергии», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
По его словам, в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков «и тем более не сопровождался санкционными или иными ограничениями».
Также Путин подчеркнул, что Россия намерена продолжать бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор.
Как отметил российский лидер, расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива становится весьма востребованным в период энергетической модернизации.
Ранее глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что нефть через 20 лет может перестать быть главным источником доходов бюджета России, поэтому необходимо уже сейчас готовить бюджетную систему к энергопереходу.
Путин назвал спекуляциями разговоры о желании России восстановить империю
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что после решения о признании ЛНР и ДНР Москва видит спекуляции на тему якобы желания России восстановить империю. Путин отметил, что это не соответствует действительности.
«Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве», – приводит слова Путин РИА «Новости».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза обратился к гражданам России и сообщил, что принял решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.
Позже глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, потребовав остановить реализацию проекта «Северный поток – 2».
Путин подписал закон о ратификации договора о дружбе с ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин 22 февраля поставил подпись в законопроекте о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Донецкой народной республикой (ДНР), сообщает пресс-служба Кремля.
Госдума и Совфед единогласно во вторник ратифицировали соглашения о признании республик. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования. Договоры начнут действовать в день обмена ратификационными грамотами, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что после признания российским главой Владимиром Путиным независимыми государствами ДНР и ЛНР в Совфеде пояснили, что Россия признает республики в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял такой же закон.
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