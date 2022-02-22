Экономисты назвали последствия геополитического обострения для экономики РФ и рубля

Экономисты считают, что новые западные санкции способны окончательно утвердить рубль выше 80 за доллар и 90 за евро. Это может усилить и без того рекордную за шесть лет инфляцию, что потребует новых шагов по стабилизации валютного рынка от Центробанка. Первую меру поддержку регулятор уже озвучил.

«В случае относительно мягких санкций по курсу доллара мы можем в ближайшее время увидеть потолок роста в районе 82-86 рублей, по курсу евро - 91-94 рублей», - считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». По ее мнению, отключение от SWIFT и ограничение экспорта энергоресурсов в Европу Запад будет рассматриваться в последнюю очередь, поскольку эти меры нанесут слишком серьезный урон западным экономикам, особенно европейской.

«Последствия для российской экономики – новый виток ослабления рубля усилит и без того рекордную за 6 лет инфляцию, на что ЦБ может отреагировать еще более высоким уровнем ключевой ставки, а это негативно скажется на инвестициях и потреблении, отток капитала может усилиться», – прогнозирует Беленькая.

Второй сценарий – если сейчас наблюдается всего лишь отсрочка перед введением более суровых санкций. «Объявление жестких санкций вернет рубль на путь снижения. Сейчас доллар борется за важный для себя уровень 80 рублей, а евро – 90 рублей. Последние почти восемь лет доллар несколько раз оказывался выше 80 на пике паники, но откатывался ниже. В этом году это уже вторая попытка доллара пробиться выше. Жесткие санкции и дальнейшее давление способны окончательно утвердить валюту выше 80 за доллар и 90 за евро, вероятно, также запустив более широкую капитуляцию и требуя больших шагов по стабилизации валютного рынка от ЦБР», – считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Накануне индекс Мосбиржи опустился до уровня начала ноября 2020 года, потеряв 11%. А сегодня падение продолжилось. С начала года индекс уже упал на 24%. Российский рынок оказался в числе главных аутсайдеров вместе с фондовым рынком Казахстана. За ними следуют рынки США, которые просели на 9%. Акции ВТБ и Сбербанка оказались самыми перепроданными из-за риска санкций, однако пока системные банки вряд ли попадут под ограничения. Объявленные Великобританией и ЕС санкции их не касаются, а затрагивают лишь пять других банков, включая довольно крупные банк «Россия» и ПСБ. Но «Россия» уже де-факто и так под санкциями.

Рубль к доллару ослаб на 3,5%, но сумел удержаться в районе 80-81 рубля за доллар. Стоимость страховки от дефолта российских CDS поднялись до максимума с февраля 2016 г., примерно до 323 п., доходность 10-летних рублевых ОФЗ достигла 10,6%.

ЦБ уже начала предпринимать меры по поддержке финансовой системы. Первой мерой поддержки стала фиксация валютного курса и котировок для отражения стоимости активов в балансах банков. Банки могут до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, а расчет обязательных нормативов – по курсам на 18 февраля 2022 года.

«Объявленные меры ЦБ позволят банкам не искать прямо сейчас капитал. А такая необходимость возникла из-за резкого обесценения акций и облигаций вследствие ускорения обвала рынка с прошлой недели. Это позволит снизить давление на акции и рубль. В целом эти меры призваны смягчить ухудшение финансовой ситуации»,

- объясняет Купцикевич.

В арсенале Банка России есть и другие возможности для поддержки финансовой стабильности. Вторая мера, которую может использовать ЦБ – это продажа валюты, что сдержит девальвацию рубля. Третья мера – это значительное повышение ключевой ставки по аналогии с 2014 годом. «Еще одна мера - правительство может убедить экспортеров увеличить продажу экспортной выручки. Также мы ожидаем, что российские власти окажут финансовую поддержку тем компаниям, банкам и отраслям, которые будут нести потери из-за возникших потрясений», – заключает Беленькая.