Директора по развитию Meta уволили из-за откровенной переписки с мальчиком

Члены онлайн-движения по поимке педофилов уличили директора по развитию глобального сообщества Meta 35-летнего Джерена А. Майлза в откровенной переписке с 13-летним мальчиком из Огайо.

Директор по развитию глобального сообщества Meta – 35-летний Джерен А. Майлз – уволен после публикации на YouTube-канале Predator Catchers Indianapolis (PCI) видео, в котором он признается в том, что отправлял откровенные сообщения 13-летнему мальчику: пригласил его встретиться в отеле в Огайо, сообщает портал TechCrunch со ссылкой на комментарий Meta.

«Серьезность этих обвинений невозможно переоценить. Человек больше не работает в компании. Мы активно расследуем эту ситуацию и в настоящее время не можем предоставить дополнительные комментарии», – приводится заявление представителя Meta медиа.

Predator Catchers Indianapolis – движение «онлайн-сыщиков-любителей», созданное жителем Индианаполиса Эриком Шмутте, которое занимается поиском и разоблачением педофилов. В двухчасовом видео во время импровизированного «допроса» Майлз говорит том, что «только флиртовал» с подростком.

Однако позже он отмечает, что сообщил мальчику, что находится в отеле Le Meridien в городе Колумбус в штате Огайо.

«Я дал информацию о местонахождении и все такое прочее. Да, это могло быть воспринято именно так», – заявил Майлз.

Сообщается, что на данный момент профили Майлза в социальных сетях Facebook и Twitter удалены. Также правозащитная группа Equality California, которая занимается помощью представителям ЛГБТ-комьюнити, объявила 19 февраля о «немедленном» исключении мужчины из комитета правления, в котором он состоял.

О том, был ли Джерен А. Майлз уволен или ушел из компании по собственному желанию, представители Meta не сообщили.

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