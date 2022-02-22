В России собрались смягчить ограничения по COVID-19

Возможность послабления антиковидных ограничений нужно рассматривать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности смягчения ряда эпидемиологических требований в России с учетом особенностей «омикрона».

«Главное здесь – защита здоровья наших людей. Но при этом, конечно же, возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи – можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому, конечно, это поддерживаю»,– цитирует ТАСС Мишустина. Он также отметил, что нужно очень детально прорабатывать все решения, которые касаются борьбы с коронавирусом и мер предосторожности.

Кроме того, премьер-министр предупредил, что коронавирус еще не побежден

«Вирус меняется, сейчас в нашей стране основным циркулирующим штаммом является «омикрон». Эксперты предупреждают, что могут появиться и новые мутации, и необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он окончательно побежден», – подчеркнул глава правительства.

Попова отметила, что в России наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8%.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство подготовило новую методичку с рекомендациями по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Завершена работа над новой версией методических рекомендаций. Туда вошли в том числе новые препараты, зарегистрированные в Российской Федерации для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это противовирусные препараты, оказывающие именно патогенетическое действие на само заболевание», – заявил Мурашко.

В свою очередь Мишустин сообщил, что правительство России решило направить почти 3,5 млрд рублей дополнительно на специальные выплаты медикам. Он поручил принять все меры, чтобы денежные средства были подучены как можно скорее.

«Правительство дополнительно направит почти 3,5 миллиарда рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах», – цитирует РИА «Новости» главу правительства.

Мишустин отметил, что все они, также как и гражданский медперсонал, находятся сегодня «на передовой борьбы с инфекцией» и зачастую рискуют собственным здоровьем.

Ранее власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом.

За сутки в России госпитализировали 17,3 тыс. человек с коронавирусом, в целом в стране выявлено 15 657 928 случаев COVID -19 в 85 регионах.

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