Казахстан стал первой одобрившей «Спутник М» страной

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22 февраля, вторник | Последнее обновление — 14:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД разъяснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
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Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства.
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Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей?
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Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю: я поддерживаю президента.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Казахстан стал первой одобрившей «Спутник М» страной
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Казахстан одобрил российскую вакцину «Спутник М» для несовершеннолетних, сообщил Российский фонд прямых инвестиций со ссылкой на решение минздрава страны.
«Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение «Спутник М», – говорится в Telegram-канале «Спутник V».
Отмечается, что в «Спутник М» в отличие от препаратов зарубежных производителей, использующих для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, «Спутник М» адаптирован НИЦЭМ имени Гамалеи специально для подростков.
«Спутник М» – это двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине «Спутник V».
Между тем в минздраве Казахстана подтвердили регистрацию «Спутник М» в стране.
«19 февраля 2022 года комитетом медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Казахстана выдано временное регистрационное удостоверение на лекарственное средство «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») сроком на восемь месяцев», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Вакцину зарегистрировали на основании протокола заседания межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана и заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава.
«Вакцина «Спутник М» предназначена для подростков в возрасте 12-17 лет. Отличием «Спутника М» от «Спутника V» является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых», – заключили в ведомстве.
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Британская королева заразилась коронавирусом
Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус, у нее проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие симптомы простуды, сообщила газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.
«Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Елизавете II 95 лет.
Ранее сообщалось, что 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. Напомним, принц перенес коронавирус в легкой форме в марте 2020 года.
10 февраля 2021 года принц и его супруга сделали прививки от COVID.
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В России изменились правила выдачи СOVID-сертификатов
У граждан России с 21 февраля появилась возможность получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела.
Согласно приказу Минздрава России, теперь в сертификате появится информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела, передает РИА «Новости».
Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, отмечали в пресс-службе Минздрава России.
Если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.
Напомним, приказ Минздрава России о выдаче СOVID-сертификатов на основании наличия антител был опубликован на официальном портале правовой информации в начале февраля. Позже в Минздраве объяснили порядок выдачи COVID-сертификатов по экспресс-тестам. Как отмечал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, для получения сертификата требований к уровню антител на коронавирус нет, достаточно их наличия в организме.
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За сутки в России госпитализировали 10 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 10372, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 10372 человека, на 33,1% меньше по сравнению с 19 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 170 699 случаев заболевания, в целом в России выявлено 15 370 419 случая коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 147 296 человек, на 22,9% меньше по сравнению с 19 февраля. За это же время подтверждены 745 смертей.
За весь период зафиксировано 345 500 летальных исходов, выздоровели 12 365 238 человека.
В Москве за сутки выявлено 6 388 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 16 599.
Накануне в России за сутки госпитализировали 15062 человека с коронавирусом.
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Джастин Бибер заразился коронавирусом
Канадский певец Джастин Бибер заразился коронавирусом и отменил предстоящее выступление в американском Лас-Вегасе, сообщил портал TMZ.
Как сообщил порталу представитель певца, Бибер должен был выступить с концертом в Лас-Вегасе (штат Невада) в воскресенье, однако изменил свой график выступлений в связи с заражением, перенеся выступление на лето, передает ТАСС.
Кроме того, как отмечает портал, у поп-звезды запланированы концерты в городе Глендейл (штат Аризона) и в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 22 и 24 февраля соответственном. Пока неизвестно, будут ли отменены и эти выступления.
В воскресенье также стало известно, что королева Великобритании Елизавета II получила положительный тест на коронавирус, у нее проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие симптомы простуды.
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В Ростовской области зафиксировали первые случаи COVID у беженцев из Донбасса
Единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили среди эвакуированных из Донбасса беженцев, заселенных в пункты временного размещения (ПВР) в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.
«Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, у находящихся в ПВР граждан пока установлены единичные случаи подтвержденной коронавирусной инфекции. Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациенты с тяжелым течением болезни будут доставляться в ковидные госпитали региона», – передает ТАСС сообщение.
В пресс-службе добавили, что ростовские медики уже обследовали беженцев в ПВР, те, кому потребовалась госпитализация, доставлены в стационары. «Как доложил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, медики провели медицинский осмотр находящихся в ПВР людей, выявляя больных хроническими заболеваниями. Те, кому потребовалась госпитализация, доставлены в стационары», – передает РИА «Новости» сообщение.
Кроме того, в пресс-службе губернатора региона сообщили, что из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций.
Напомним, что более 40 тыс. человек эвакуировали из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию. Заявление на получение российского гражданства подали около 950 тыс. жителей Донбасса. Получили гражданство уже более 770 тыс. человек.
Зюганов рассказал о состоянии здоровья Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ранее госпитализированный с коронавирусом в ЦКБ, идет на поправку, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, недавно выписавшийся из той же больницы.
«[Владимир] Вольфович поправляется», – передает ТАСС слова Зюганова на заседании фракции КПРФ во вторник.
Ранее Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с которым лечился в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента.
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Врач сказал, какой прибор поможет восстановить голос после «омикрона»
Пациентам, которые при заражении штаммом коронавируса «омикрон», столкнулись с полной или частичной утратой голоса, стоит увлажнять воздух дома для наиболее быстрого восстановления связок, сообщила врач первой категории, оториноларинголог Аза Махмудова.
«Вызывая поражение задней стенки глотки – фарингит, вирус постепенно спускается на голосовые связки, в результате чего они теряют свою эластичность и становятся рыхлыми. Такие изменения приводят к частичной утрате голоса – дисфонии или же полной его потере – афонии. Важное условие для восстановления связок – достаточная увлажненность воздуха в помещении: для нормального функционирования слизистых нужна влажность больше 35-40, поэтому мы рекомендуем использовать увлажнители воздуха», – передает ТАСС слова Махмудовой.
Крайне важным для восстановления связок также является соблюдение голосового покоя, отметил оториноларинголог Ильинской больницы Сергей Горбунов. «Это достигается избеганием повышения голоса, максимальным снижением голосовой нагрузки, в идеале до молчания. Попыток разговаривать шепотом также следует избегать. В случае, если пациент – курильщик, мы рекомендуем отказаться от курения. Также следует избегать в рационе всего, что может раздражать слизистую оболочку: алкоголь, острое, горячее, кислое», – пояснил врач.
Самостоятельно для облегчения симптомов можно проводить ингаляции с щелочной минеральной водой через ингалятор, рассасывать леденцы с антисептическими компонентами. Также рекомендовано обильное теплое щелочное питье.
«После любого вирусного ларингита голос восстанавливается постепенно по мере того, как стихает воспаление и уменьшается отек. Не исключение и «омикрон». Обычно охриплость проходит в течение двух недель. Если у пациента данный симптом сохраняется дольше, необходима консультация оториноларинголога», – заключил врач.
Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что антитела к «омикрону» плохо работают против других штаммов коронавируса.
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За сутки в России госпитализировали 8,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 8835, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 8835 человек, на 14,82% меньше по сравнению с 20 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 152 337 случаев заболевания, в целом в России выявлено 15 522 756 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 127 494 человека, на 22,9% меньше по сравнению с 20 февраля. За это же время подтверждены 735 смертей.
За весь период зафиксировано 346 235 летальных исходов, выздоровели 12 492 732 человека.
В Москве за сутки выявлено 4997 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 9043.
Накануне в России за сутки госпитализировали 10 372 человека с коронавирусом.
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В Британии решили отменить обязательную самоизоляцию после положительного теста на COVID
Власти Великобритании с 24 февраля отменяют режим обязательной самоизоляции после положительного теста на коронавирус, объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Мы откажемся от всех остающихся внутренних юридических ограничений. С четверга, 24 февраля, мы отменим требование о самоизоляции после положительного теста на коронавирус», – цитирует его ТАСС.
Также с 1 апреля власти отменят бесплатные анализы на коронавирус как для тех, у кого есть симптомы, так и для тех, у кого их нет. Сообщается, что такое тестирование обошлось лишь в январе этого года государственной казне в 2 млрд фунтов (2,7 млрд долларов).
Ранее Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.
Массовые мероприятия разрешили проводить в «зеленой» зоне Ленобласти
Региональные и муниципальные массовые мероприятия численностью до 700 человек разрешили проводить в «зеленой» зоне Ленинградской области, куда входят районы с благоприятной эпидобстановкой, сообщают власти региона.
«Разрешены муниципальные и региональные массовые мероприятия с ограничением по численности: в «красной зоне» (с неблагоприятной эпидобстановкой – прим.ВЗГЛЯД) до 350, в «желтой» – до 500, в «зеленой» – до 700 человек. Для всех остальных мероприятий (численность участников ограничена) 50, 100 и 150 (человек) соответственно», – информирует официальный Telegram-канал Ленобласти.
Также с понедельника разрешена работа кружков и секций допобразования. Дети могут посещать бассейны, фитнес-центры и спортивные организации, однако массовые и спортивные мероприятия для них остаются под запретом до 13 марта, физкультурные и спортивные мероприятия разрешены только на улице. Проведение официальных соревнований разрешено в помещениях при отсутствии зрителей.
Уточняется, что в «красную» зону Ленобласти с неблагополучной эпидситуацией входят, в частности, Всеволожский, Лодейнопольский, Подпорожский, Выборгский, Сланцевский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский и Бокситогорский районы.
Ранее в Петербурге объявили о скором снятии ограничений на плановую медпомощь.
В конце января губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса.
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Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Часть московских стационаров возвращается к плановой работе на фоне стабилизации заболеваемости COVID-19, сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января – начала февраля. При этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%», – цитирует ТАСС Ракову.
По ее словам, отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, что позволяет вернуть к плановой работе часть стационаров, временно перепрофилированных на оказание помощи пациентам с коронавирусом.
Ранее главный врач столичной больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что сосковская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден.
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Появилась возможность получить QR-код по уровню антител на сайте госуслуг
У россиян появилась возможность получить QR-код по результатам теста на антитела на портале госуслуг. Такой сертификат можно оформить один раз и только при условии, что пользователь ранее его не получал.
Отмечается, что для оформления сертификата принимают положительные результаты с любым уровнем антител. «Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», – уточняется на сайте Минцифры.
Замглавы Минцифры Олег Качанов подчеркнул, что сертификат появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста на антитела. QR-код будет также содержать информацию о наличии на Едином портале сведений о положительном результате тестирования.
«Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС», – уточняется в сообщении.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что срок действия такого сертификата может измениться из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.
По словам Голиковой, дальше есть два решения: если наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, действие сертификата продлят. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, будут принимать другие решения.
Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах. Главная цель этого документа – сделать применение ковидных сертификатов с QR-кодами логичным и единым на всей территории страны.
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За сутки в России госпитализировали 17,3 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17 294, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 17 294 человека, на 95,7% больше по сравнению с 21 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 135 172 случая заболевания, в целом в России выявлено 15 657 928 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 164 293 человека, на 28,9% больше по сравнению с 21 февраля. За это же время подтверждены 796 смертей.
За весь период зафиксирован 347 031 летальный исход, выздоровели 12 657 025 человек.
В Москве за сутки выявлено 4250 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 6575.
Накануне в России за сутки госпитализировали 8835 человек с коронавирусом.
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Стало известно о госпитализации актрисы Дорониной с коронавирусом
Советская и российская актриса Татьяна Доронина госпитализирована в столице, врачи диагностировали ей коронавирусную инфекцию, сообщают Telegram-каналы.
Доронину госпитализировали некоторое время назад, тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщает Telegram-канал Mash.
Состояние артистки осложнено сопутствующими заболеваниями, говорится в сообщении. Врачи принимают седатирующие препараты, поскольку «пациентка эмоционально нестабильна».
Отмечается, что легкие артистки поражены на 20% справа и на 16% слева, но наблюдается положительная динамика по компьютерной томографии.
Татьяна Доронина родилась в Ленинграде в 1933 году. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ, училась вместе с Евгением Евстигнеевым, Олегом Басилашвили и другими.
В театре начала играть с 1957 года, в таких постановках, как «Фабричная девчонка», «На дне», «Три сестры» и другие.
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В России собрались смягчить ограничения по COVID-19
Возможность послабления антиковидных ограничений нужно рассматривать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности смягчения ряда эпидемиологических требований в России с учетом особенностей «омикрона».
«Главное здесь – защита здоровья наших людей. Но при этом, конечно же, возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи – можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому, конечно, это поддерживаю»,– цитирует ТАСС Мишустина. Он также отметил, что нужно очень детально прорабатывать все решения, которые касаются борьбы с коронавирусом и мер предосторожности.
Кроме того, премьер-министр предупредил, что коронавирус еще не побежден
«Вирус меняется, сейчас в нашей стране основным циркулирующим штаммом является «омикрон». Эксперты предупреждают, что могут появиться и новые мутации, и необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он окончательно побежден», – подчеркнул глава правительства.
Попова отметила, что в России наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8%.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство подготовило новую методичку с рекомендациями по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Завершена работа над новой версией методических рекомендаций. Туда вошли в том числе новые препараты, зарегистрированные в Российской Федерации для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это противовирусные препараты, оказывающие именно патогенетическое действие на само заболевание», – заявил Мурашко.
В свою очередь Мишустин сообщил, что правительство России решило направить почти 3,5 млрд рублей дополнительно на специальные выплаты медикам. Он поручил принять все меры, чтобы денежные средства были подучены как можно скорее.
«Правительство дополнительно направит почти 3,5 миллиарда рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах», – цитирует РИА «Новости» главу правительства.
Мишустин отметил, что все они, также как и гражданский медперсонал, находятся сегодня «на передовой борьбы с инфекцией» и зачастую рискуют собственным здоровьем.
Ранее власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом.
За сутки в России госпитализировали 17,3 тыс. человек с коронавирусом, в целом в стране выявлено 15 657 928 случаев COVID -19 в 85 регионах.
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