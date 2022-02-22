Зеленский отказался отводить войска из Донбасса в ответ на просьбу ДНР и ЛНР

В ЛНР рассказали о ситуации в республике после признания Россией

«С помощью России мы надеемся угомонить сорвавшийся с цепи украинский режим и прекратить войну в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя решение Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР.

«После выступления российского лидера в ЛНР и ДНР стало тише, но обстрелы не прекратились. С 3-4 утра по двум республикам зафиксировали более 150 прилетов снарядов. Сказать, что ситуация кардинально изменилась или украинский режим стал как-то иначе себя вести в отношении наших республик, пока нельзя», – рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

По его словам, «Владимир Зеленский существует в одной реальности, в которой продолжает рассказывать, что никаких обстрелов нет, а Украина намерена идти политико-дипломатическим путем», в то время как «в другой реальности идут обстрелы Донбасса». «Все это называется «не верь глазам своим» – на Украине продолжают играть роль марионеточного правительства, которое никоим образом не соотносит свои действия с реальной ситуацией», – уточнил собеседник.

«Конечно, подавляющее большинство жителей ЛНР рады признанию Россией независимости республики. Теперь появилось новое направление для развития, новые перспективы, потому что прошлое состояние – это тупик и бесперспективность решений, которые не могли гарантировать безопасность людей, соблюдение их политических и гражданских прав, – пояснил Мирошник. – А сейчас мы вышли на новый трек, на котором люди в первую очередь надеются на прекращение войны».

Советник главы ЛНР выразил общую надежду жителей республики на то, что при поддержке и помощи России Донбассу удастся угомонить сорвавшийся с поводка украинский режим. «При этом понятно, что управление Украиной продолжается извне, поэтому разговаривать с руководством этой страны практически нет смысла», – считает он.

По словам Мирошника, военные в ЛНР с нетерпением ожидают российские войска. «Они уже все глаза проглядели, – добавил он. – Сегодня должна пройти ратификация соглашений о признании республик, а также договоров о дружбе и взаимопомощи. После этого действия России не заставят себя долго ждать. При этом самая главная цель сейчас – добиться прекращения огня и установления режима тишины. Если угроза опасности для незащищенных категорий граждан уйдет, можно будет говорить о возвращении беженцев домой», – заключил собеседник.

Профильные комитеты Госдумы – по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – во вторник утром единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих.

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.

Президент России подписал соответствующие документы и встретился с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, заключив с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Путин также поручил МИДу установить дипломатические отношения с республиками, а Минобороны – обеспечить поддержание мира на их территориях.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.

Тем временем в Сети публикуют сообщения о том, что российские войска начали прибывать в Донбасс. Опубликованы видео, на которых, как заявляется, российские силы входят в Донецк. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, «две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики». В парламенте разъяснили юридические тонкости использования российских военных в Донбассе.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что Украина никому и ничего не должна, никому и ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Киев «однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности» Украины. Он сказал, что «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России». «За мной Украина в ее международно-признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России», – приводит его слова РИА «Новости». Позже Украина потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР.

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