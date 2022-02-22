В ЛНР объяснили определение границ республики

В конституции Луганской народной республики указано, что ее границы определены по границам Луганской области, заявила депутат народного совета ЛНР Анна Мосина.

«Конституция ЛНР определяет границы всей ЛНР по конституции и ЛНР по нашей конституции. Поэтому границы уже определены. Из этого будем исходить», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube канала «Соловьев Live» заявила, что вопрос границ ЛНР и ДНР будет решаться после ратификации договора о дружбе.

«Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация договора) свершиться», – сказала она.

Президент Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.

Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Донбасс с решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. «Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса», – сказал он.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал президент Украины в видеообращении к нации.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, Блинкен в ходе разговора «подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД