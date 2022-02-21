В СПЧ назвали основные задачи по приему беженцев из Донбасса

Задачей Общественной палаты сейчас является обеспечение условий приема беженцев из Донбасса, заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Зарубежное сообщество хочет разобраться в том, что происходит на Украине: ведут мониторинг событий, выезжают в горячие точки, контактирует с коллегами на Украине. ОП РФ и российские правозащитники выпустили немало книг, докладов и документальных материалов по теме, я лично с коллегами из ОП РФ посетил множество международных площадок по линии ОБСЕ, ООН, Совета Европы, где мы показывали фото и свидетельства очевидцев трагедии, а также возили на территорию ДНР и ЛНР зарубежных экспертов», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП РФ.

Брод отметил, что последние несколько месяцев истерия о том, что РФ планирует напасть на суверенную Украину, достигла своего накала.

«В итоге мы видим, что несколько снарядов от ВСУ залетели на территорию РФ. Десятки тысяч беженцев прибывают на территорию Ростовской, Воронежской, Курской и др. областей. Наша задача как общественников сейчас – обратить внимание власти на эту тему, обеспечить условия приема беженцев и выделение средств на соцзащиту, проживание и медикаменты», – заявил он.

Брод констатировал, что «ООН и ОБСЕ, к сожалению, не справляются с задачей мирного урегулирования и не побуждают украинские власти выполнять Минские соглашения».

«С начала конфликта в Донбассе известно о том, что на территории ДНР погибло около 5000 человек, более 8000 получили ранения, более 1500 человек остались инвалидами, из них 91 ребенок, свыше 300 человек числятся пропавшими без вести», – заключил он.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.

Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Уточняется, что не поддерживают это решение 13% опрошенных. Такого мнения чаще придерживаются россияне в возрасте 18-34 лет.