Пушилин сообщил о попытках подрыва нефтебазы и завода украинскими диверсантами в ДНР

Украинские диверсанты пытались уничтожить нефтебазу в населенном пункте Еленовка Донецкой народной республики, также они намеревались устроить теракт на заводе «Стирол» в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе «Стирол», – цитирует Пушилина РИА «Новости».

Он добавил, что резкое обострение ситуации наблюдается на Мариупольском направлении. Военнослужащие ВСУ 36-й бригады нанесли удар по позициям подразделений Народной милиции Коминтерново. Бой ведется у границы с Российской Федерацией, подчеркнул глава ДНР.

«Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1,7 тыс. мин и снарядов. По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице», – добавил Пушилин.

Также он предупредил об активизации диверсионных украинских групп, они действуют против мирных жителей и объектов жизнеобеспечения.

Ранее около восьми утра в Новоазовский район ДНР проникла украинская диверсионная группа, чтобы подойти вплотную к государственной границе с Россией, с ними в бой вступили республиканские подразделения.

Кроме того, около пяти утра у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала Донецка при попытке установки взрывного устройства подорвался украинский диверсант. «Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», – сообщил источник ТАСС.

В свою очередь глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Всего к утру понедельника границу России пересекли около 61 тыс. беженцев из Донбасса, заявил врио главы российского МЧС Александр Чуприян. Он добавил, что за прошедшие сутки из Ростовской области в другие регионы России было отправлено девять поездов с беженцами.