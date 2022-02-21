Губерниеву дали в руки медали после завершения Олимпиады

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21 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

Стороны конфликта в Донбассе готовы к самому жесткому сценарию Alexander Ermochenko/Reuters
ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население в Россию, в республиках объявлена мобилизация. Это произошло после того, как обострилась ситуация на линии разграничения и стало понятно – ВСУ готовы к наступлению на Донбасс. Впрочем, удержать Киев от военного решения проблемы еще можно, считают эксперты. Но договариваться об этом Москве после ухода Ангелы Меркель в отставку теперь придется не с Берлином, а с Вашингтоном. Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Запад берет энергетический урок у России

Запад потерял квалификацию по массовому строительству АЭС Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Глобальный «энергетический переход» на возобновляемые источники энергии на наших глазах подвергается значительному пересмотру. Целый ряд стран разочаровывается в солнечных и ветряных электростанциях. Что не устраивает их в «зеленой энергетике», чем они рассчитывают ее заменить и почему таким образом они фактически берут пример с нашей страны? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Почему больше никто не верит Америке

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы ни разу не предъявили мировой общественности тело якобы уничтоженного главаря террористов, будь то Усама бен Ладен, Аль-Багдади или на этот раз Аль-Курейши. Подробности...

А зачем нам демократия?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Главная цель демократии – уничтожение культуры, культурных кодов народа, обращение народа в население, стирание его исторической памяти. Только когда мы это поймем, только тогда мы и начнем находить союзников. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Когда США приблизятся к демократии советского уровня

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 10 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Губерниеву дали в руки медали после завершения Олимпиады

    21 февраля 2022, 10:10

    Текст: Евгения Шестак

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что российский лыжник Александр Большунов разрешил ему потрогать олимпийские медали.

    «Большунов все же дал медали потрогать!!! Мужик сказал – мужик сделал», – написал комментатор в Instagram.

    На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Всего на его счету девять олимпийских наград – три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

    В воскресенье в Пекине завершилась церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.


    CAS не разрешил наградить фигуристов США серебряными медалями ОИ за командный турнир

    19 февраля 2022, 19:33

    Текст: Вера Басилая

    Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил наградить фигуристов сборной США серебряными медалями Олимпийских игр в Пекине за командный турнир, сообщается на сайте суда.

    «Коллегия арбитров в составе Ларса Хиллигера, Алена Захлана де Кайетти и Сяньюэ Бай провели сегодня слушание в формате видеоконференции с 19:00 до 21:30 (по пекинскому времени). После завершения слушаний группа обсудила и приняла решение об отказе в удовлетворении заявления. Следовательно, решение исполкома МОК от 14 февраля 2022 года не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине остается в силе»,– говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Ранее американские фигуристы обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с заявлением, что хотят получить завоеванные в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине медали.

    Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

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    Коментарии (27)
    Фигуристка Трусова сняла медаль сразу после награждения на Олимпиаде
    		    18 февраля 2022, 15:41
    Фото: Alex Plavevski/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российская фигуристка Александра Трусова после церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине сняла медаль и вышла в микст-зону к журналистам без награды.

    «Сняла. Награждение закончилось», – цитирует РИА «Новости» Трусову.

    В пятницу в Пекине состоялась церемония награждения, в ходе которой российские фигуристки получили медали Олимпийских игр. Анна Щербакова получила золото, а Александра Трусова стала серебряным призером Олимпиады в женском одиночном катании.

    После соревнований у Трусовой случился эмоциональный срыв, она устроила истерику и кричала, что «никогда больше не выйдет на лед», «ненавидит спорт» и «не пойдет на награждение».

    Александре Трусовой 17 лет, она бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы. Фигуристка стала первой в истории Олимпиады, кто выполнил пять четверных прыжков во время произвольной программы.

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    Коментарии (68)
    Сборная России побила рекорд по числу наград на зимних Олимпийских играх
    		   19 февраля 2022, 16:54
    Фото: How Hwee Young/EPA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.

    19 февраля российские фигуристы после выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях спортивных пар обеспечили сборной минимум серебро, которое станет для команды 30-й медалью на Играх, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 1988 году на Играх в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых награды.

    Золотую медаль сегодня принес российский лыжник Александр Большунов, который пришел первым в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанцию сократили из-за непогоды). 

    Коментарии (61)
    Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде
    		    18 февраля 2022, 19:14
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российская мужская сборная по хоккею на Олимпийских играх в Китае победила шведскую команду в полуфинале, матч был выигран по буллитам.

    Основное время и овертайм закончились со счетом 1:1, на 21-й минуте шайбу в шведские ворота забил Антон Слепышев, передает РИА «Новости».

    Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев.

    Шведская команда уравняла счет на 47-й минуте, шайбу в российские ворота забил Антон Ландер. Решающий буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.

    Решающий матч пройдет 20 февраля, соперником будет команда Финляндии, ранее обыгравшая словаков со счетом 2:0. 

    Коментарии (42)
    В Госдуме предложили изменить систему подсчета медалей на ОИ
    		    20 февраля 2022, 11:56
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Система подсчета медалей на Олимпийских играх изначально неверная и требует пересмотра, сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

    «Я предлагаю изменить систему подсчета – за каждую медаль присваивать баллы. Ну а так получается, что можно за вторые-третьи места не биться, раз главным показателем считают золотые медали. Система подсчета изначально неверная, надо прекратить спекуляции на эту тему. Тогда будет и борьба за общее итоговое место национальной команды, будет совершенно другая картина», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Свищева, в целом это были самые сложные Олимпийские игры на его памяти, здесь была замешана и политика, и пандемия, и другие факторы. «Тревога каждый день, думаешь не только о победе, но и о том, заболеешь или нет, отстранят или нет, включат санкции или нет. Но национальная команда России выглядела очень достойно, общее количество медалей показывает наш высокий уровень, мы очень часто были на пьедестале почета», – добавил парламентарий.

    Напомним, что российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.

    Коментарии (57)
    Россияне повторили рекорд по количеству медалей на зимней Олимпиаде
    		    19 февраля 2022, 12:22
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Сборная России на Играх в Пекине с 29 медалями повторила рекорд для отечественных команд по числу наград, завоеванных в рамках одной зимней Олимпиады.

    На Играх-1988 в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград, передает РИА «Новости».

    В субботу, 19 февраля, в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро.

    При этом Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом.

    Коментарии (26)
    Валиеву и всех российских призеров Олимпиады решили представить к госнаградам
    		    18 февраля 2022, 17:54
    Фото: HOW HWEE YOUNG/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам, сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.

    «Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», – приводит РИА «Новости» сообщение спортивного ведомства.

    Всего в активе российской команды после 17-го соревновательного дня 27 наград: пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.

    Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль.

    До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.

    МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.

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    Коментарии (35)
    ВАДА обвинило CAS в изменении правил для допуска Валиевой к Олимпиаде
    		    18 февраля 2022, 11:33
    Фото: HOW HWEE YOUNG/EPA/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвинив Спортивный арбитражный суд (CAS) в явном нарушении кодекса агентства и переписывании правил.

    Текст заявления появился на сайте ВАДА.

    В нем организация указывает на опасные последствия допуска Валиевой: «Переписывание кодекса, по всей видимости, позволит спортсменам в статусе защищенных персон продолжать участвовать в соревнованиях, несмотря на положительные допинг-тесты, без какого-либо объяснения причин».

    «Это не то, что говорится в кодексе, не то, что предполагали разработчики кодекса, и никогда не предлагалось ни одной из заинтересованных сторон ВАДА в течение трех раундов консультаций по кодексу», – подчеркивается в заявлении.

    Это, по мнению ВАДА, может «подорвать честность спортивных соревнований и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются на равных условиях».

    Все это «создает опасный прецедент, который, как надеется и ожидает ВАДА, будет исправлен будущими комиссиями CAS».

    Отметим, что в этом же заявлении ВАДА возложило на РУСАДА ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой.

    Ранее Спортивный арбитраж раскритиковал ВАДА по делу Валиевой: там сообщили, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию.

    Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

    До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.

    Коментарии (24)
    Российский лыжник Большунов завоевал золото в масс-старте
    		    19 февраля 2022, 11:19
    Фото: Jon Olav Nesvold/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Россиянин Александр Большунов принес России золотую медаль, финишировав первым в масс-старте.

    Серебро досталось Ивану Якимушкину, а бронза у норвежца Симена Крюгера. Отметим, что Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, передает ТАСС.

    Теперь в копилке у россиян 29 наград Олимпийский игр в Пекине. Сборная из России повторила рекорд отечественных команд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде, передает РИА «Новости»

    Между тем лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо сошел с дистанции по ходу масс-старта на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине. Позже он сообщил, что испытывал сильные боли в желудке за последние сутки.

    «Я боролся с болями в желудке - не знаю, что происходит. Но я был в ванной дольше, чем спал за последние 24 часа. Сегодня утром я решил, что не побегу марафон, но потом дистанцию сократили. Другая гонка, но это не помогло», – рассказал спортсмен. 

    Дистанция марафона в этот раз была сокращена с 50 километров до 28,4 из-за непогоды.

    Коментарии (31)
    МИД осудил США за угрозы применить «акт Родченкова» в ситуации с Валиевой

    19 февраля 2022, 06:32

    Текст: Антон Антонов

    Угрозы со стороны США задействовать «акт Родченкова» в ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой являются безответственными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    Вершинин подтвердил, что «такие угрозы звучали». По его словам, «трудно прогнозировать, какие конкретные шаги будут предприняты на этом направлении». Он подчеркнул, что Россия всегда «выступала за то, чтобы не было привнесено никакой политизации в спорт высоких достижений», поскольку «это убивает спорт высоких достижений».

    В МИДе заявили, что российская сторона «проводит большую работу, чтобы обеспечить чистоту спорта высоких достижений в том, что касается России». Москва полагает, что «это должно быть по достоинству оценено международным спортивным движением», передает ТАСС.

    Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

    Коментарии (19)
    Сборная России по хоккею стала серебряным призером Олимпиады в Пекине
    		    20 февраля 2022, 09:51
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Пекине, уступив в финале команде Финляндии.

    Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу финнов. Автором первого гола в матче стал Михаил Григоренко. Во втором периоде финны забили две шайбы. Авторами голов стали Вилле Покка и Ханнес Бьернинен, передает РИА «Новости»

    Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. До этого финны дважды становились серебряными призерами (в Калгари-1988 и Турине-2006). 

    Ранее стало известно, что российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.

    Коментарии (12)
    Фигуристов из США обвинили в незаконном использовании музыки на Олимпиаде

    19 февраля 2022, 14:45

    Текст: Кристина Цыцура

    На американских фигуристов Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера подали в суд за несанкционированное использование музыка в короткой программе пар командного турнира Игр в Пекине.

    О нарушении авторских прав заявила группа Heavy Young Heathens, записавшая аранжировку песни «The House of the Rising Sun», под которую выступали на Олимпиаде Книрим и Фрейзер.

    Иск зарегистрирован в федеральном суде города Санта-Ана (США, штат Калифорния), сумма иска не уточняется, передает РИА «Новости» со ссылкой на Court House News.

    Песня имеет знаменитую версию от 1964 года, записанную группой The Animals. Представители группы считают, что их версия отличается от народного оригинала вступлением и уникальной аранжировкой, которые сделали ее очень популярной и узнаваемой во всем мире.

    Фигуристы использовали эту музыку 3 февраля. В соревнованиях они стали третьими.  

    Коментарии (3)
    Число подписчиков Валиевой в Instagram резко увеличилось с начала Олимпиады

    18 февраля 2022, 20:32

    Текст: Вера Басилая

    Количество подписчиков российской фигуристки Камилы Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпийских игр в Пекине.

    На 4 февраля на аккаунт спортсменки в соцсети было подписано более 208 тысяч человек, сейчас – 950 тыс. человек. Количество подписчиков олимпийской чемпионки Анны Щербаковой (542 тыс.) увеличилось более чем в два раза, а у серебряного призера ОИ Александры Трусовой (656 тыс.) – почти в два раза, передает РИА «Новости».

    Между тем, у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой более 1,3 млн подписчиков, на олимпийскую чемпионку Алину Загитову подписано свыше 1 млн человек.

    Ранее стало известно, что всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам. 

    Напомним, на Олимпийских играх в Пекине 15-летняя Валиева победила в составе сборной России в командном турнире и заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях.

    Коментарии (4)
    Вяльбе исполнила победный танец после золотой медали Большунова
    		    19 февраля 2022, 16:07
    Фото: instagram.com/elenavalbe
    Текст: Вера Басилая

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе исполнила победный танец после того, как лыжник Александр Большунов взял золотую медаль в усеченном марафоне.

    Тренер Елена Вяльбе оригинально отметила победу Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, она исполнила танец после того, как российский лыжник завоевал золотую медаль. Видео опубликовано в Instagram Вяльбе.

     

    Ранее в субботу, 19 февраля, в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро.

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    Фигуристы Тарасова и Морозов стали серебряными призерами на Олимпиаде
    		    19 февраля 2022, 16:56
    Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу.

    Тарасова и Морозов набрали 239,25 (84,25 + 155,00) балла по сумме двух программ. Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов – 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.

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