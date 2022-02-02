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Заведено дело о мошенничестве с доступом в интернет на поездах «Сапсан»
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Возбуждено дело о мошенничестве при оказании услуг доступа к интернету в поездах «Сапсан», сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
Прокуратура в ходе проверки выяснила, что ОАО «РЖД» в 2017 и 2019 годах заключила договоры на эту услугу для пассажиров «Сапсана» на общую сумму в более чем 1,5 млрд рублей, передает ТАСС.
«В ходе прокурорской проверки вскрыты факты завышения стоимости работ, а также их ненадлежащее исполнение. При этом исполнитель по договорам в свои затраты неправомерно включил стоимость оборудования, приобретенного и установленного в поездах ранее. В результате преступных действий стоимость выполненных работ завышена на сумму более 800 млн рублей», – пояснила Короткова.
Материалы проверки направлены для возбуждения уголовного дела, его возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Путин навал европейскую страну, в которой не будет проблем с газом в 2023 году
Во многих странах Европы в следующем году могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, но не у Венгрии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в увеличении поставок российского газа на еще 1 млрд кубометров в год.
Также было предложено расширить сотрудничество между странами в энергетике, транспорте, промышленности и АПК. Российская сторона ответила положительно на предложения, включая вопрос газа, передает РИА «Новости».
Напомним, встреча Путина и Орбана проходила в Москве 1 февраля. Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.
Зеленский заявил, что не помнит авторов Минских соглашений
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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения, но знает, кто их должен выполнять, и чувствует свою ответственность.
«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое Минские соглашения, и понимаем, что они рождены нормандским форматом, который, к сожалению, или не к сожалению, который работает», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, Минские соглашения не идеальны, Киев борется за то, чтобы работал хоть какой-то формат.
«Никто не говорит, что нет раненых или погибших, к сожалению, такие случаи есть, но мы точно видим, что этот градус снижен… Я не говорю, что это идеально и это единственная площадка для переговоров. Вы знаете еще какие-то? Скажите мне? Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то», – добавил украинский президент.
По его словам, ему не нравятся все пункты Минских соглашений, Киев и Москва по-разному относятся к порядку выполнения тех или иных пунктов минских соглашений, но необходимо делать «что-то, что поможет деоккупировать украинские территории».
«Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим», – добавил Зеленский.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил с утверждением, что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Посол Антонов посоветовал Псаки почаще смотреть в зеркало
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Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» Россией других государств.
Заявление Псаки он назвал «в корне лживым, направленным на демонизацию России». Он подчеркнул, что США «так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством» свои «построенные на откровенном вранье фантазии», сообщается в Facebook посольства.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
«Кровавые» эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан – это лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики Соединенных Штатов», – сказал он, призвав «коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим».
Напомним, Псаки выступила против того, чтобы ставить на одну доску действия России и США. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, Псаки повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
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Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,– добавил Путин.
Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.
«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.
«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.
«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
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Орбан ответил на вопрос о возможности нападения России на Украину
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У президента России Владимира Путина нет «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос, верит ли он, что Россия нападет на Украину.
«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», – приводит РИА «Новости» ответ Орбана на вопрос «России 24», верит ли он в возможную агрессию России против Украины.
Венгерский премьер также добавил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».
Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
До этого президент заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к диалогу Россию и Запад.
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Испанская газета опубликовала текст конфиденциального ответа США и НАТО России
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Испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.
Издание опубликовало копии двух документов на английском языке: ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса – четыре. Основное отличие текстов, как отмечает El Pais, в том, что Вашингтон готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС.
Из документов следует, что США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также не поддерживают требование о нерасширении НАТО. Также США и альянс предложили Москве провести переговоры по соглашениям о разоружении и «мерам укрепления доверия».
«НАТО не добивается конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем, – говорится в документе.
В тексте статьи сказано, что США в консультации с союзниками и партнерами готовы рассмотреть дополнительные меры, чтобы предупредить инциденты на море и в воздухе, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом, при этом известно, что Украину ранее проинформировали о сути документов.
Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
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Гордон указал на «пакостную манеру» Собчак
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Ведущий программы «Док-ток» на Первом канале Александр Гордон обратился к коллеге по проекту Ксении Собчак, обвинив ее в двуличии.
В эфире YouTube-шоу ASK Гордон заявил, что он не встречается с Собчак в студии программы, поскольку «Док-ток», который ведет он, и тот, который ведет Собчак, – два разных проекта. Гордон заявил, что ведущая ведет себя по-разному на телевидении и на YouTube.
«Вы на YouTube говорите одно, а в ящике прямо противоположное. Правильно я понимаю, что есть две Ксении Собчак?» – поинтересовался Гордон.
Он добавил, что у его коллеги есть «пакостная манера» – приглашать на интервью личностей, которые не являются для нее интересными. Гордон не понимает, зачем звать человека для того, чтобы на чем-то его поймать, укорить и припомнить былое.
Ранее члены партии «Ветераны России» обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак. Активисты уверены, что телеведущая агитирует за изменение государственных границ и якобы призывает вернуть Крым Украине. «Ветераны России» обратились к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой уволить Собчак, которая ведет передачу «Док-ток».
В СМИ появилась информация, что шоу «Док-Ток» на Первом канале будет закрыто в связи со стартом нового телевизионного сезона и созданием новых программ. Однако Первый канал опроверг закрытие шоу.
По факту драки в отделе полиции Петербурга завели уголовное дело на инспектора ДПС
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Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Санкт-Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, в результате которого та получила травмы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.
Дело возбуждено в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), передает РИА «Новости».
Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела, с силой толкнул ее в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, из-за чего девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости.
Причиной конфликта якобы стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию девушки, передает ТАСС.
Вместе с тем в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям».
Отмечается, что в ходе служебной проверки была дана «всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента». Было установлено, что «действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел».
Ранее сообщалось, что после данного конфликта началась служебная проверка в отделении полиции.
Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США
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Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, заявил президент России Владимир Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности.
«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана], что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.
Он подчеркнул, что российская сторона не увидела ответа на свои требования в ответе Запада.
«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», – сказал президент.
Он напомнил, что НАТО ссылается на право других стран на свободный выбор. При этом Североатлантический альянс не обращает внимание, что безопасность нельзя укреплять за счет других, передает ТАСС.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что Россию «кинули», пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.
«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», – напомнил глава российского государства.
По его словам, «сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули».
Он обратил внимание на то, что в документах НАТО нигде не прописана политика «открытых дверей».
Кроме того, Путин надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто.
Он выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил российский лидер.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
Захарова объяснила главе МИД Британии разницу между Черным и Балтийским морями
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла уровень знаний главы МИД Великобритании Лиз Трасс, заявив, что британскому министру «надо что-то делать с географией», а также призвала обратить внимание на угрозы, исходящие не от России, а от политиков в Лондоне.
Захарова написала в Telegram, что «на днях министр иностранных дел Британии Лиз Трасс отвлеклась от «монгольских и татарских нашествий на Украину» и сконцентрировалась уже на «агрессии России» в отношении этой страны».
Она привела цитату главы МИД Британии в интервью «Би-би-си», где та рассуждает о «сдерживании России»: «Здесь, в Великобритании, мы собираемся принять новые законы с тем, чтобы мы могли «поразить цели» – тех, кто является ключевыми фигурами для дальнейшего существования российского режима, сохранения Кремлем власти. Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море, а также поставляем украинцам оборонительные вооружения».
Захарова на это написала: «Миссис Трасс, Ваши знания в области истории – ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы «защитить Прибалтику», надо действовать не через Черное море, а через Балтийское (...) ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще – Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Черного».
Кроме того, «у НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия в НАТО, а Балтика – это не только пивоваренная компания), кроме трех прибалтийских членов, расположены еще Польша, Германия и Дания». По словам Захаровой, «страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Черного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал? А вот и Балтийское море – приплыли».
«Главное, чтобы киевские союзники не продолжали наставить на том, что Крымского моста нет, потому что «русские все придумали, и построить его невозможно», – добавила она.
При этом официальный представитель МИД указала, что «он (мост) есть, и на капитанском мостике, памятуя о катаниях на танке по Прибалтике, надо будет пригнуться, чтобы не удариться лишний раз головой – он не разводной».
«Правда, в запасе у британской дипломатии всегда остается поход в Балтийское море со стороны Черного через Северный Ледовитый океан. Вопрос все рельефнее проступает на песке Балтийского Причерноморья: где училась миссис Трасс, и как она занимала несколько министерских постов с таким вот «хайли-лайклие образованием?», – продолжила Захарова.
Она добавила, что «если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков».
«С географией главе Форин-офис надо что-то делать. Даже не потому, что это британский министр иностранных дел, – исходя из каких критериев распределяются министерские портфели в развитых монархических демократиях, дело не наше. А потому, что Англия раньше была великой морской державой и остается морской до сих пор», – заключила дипломат.
Напомним, в Лондоне объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Подтверждена подлинность опубликованного в СМИ конфиденциального ответа США и НАТО России
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Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Собеседник РИА «Новости» ответил утвердительно на вопрос о том, может ли он подтвердить, что появившийся в СМИ документ является подлинным.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности.
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
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Косачев счел провалившейся встречу Зеленского и Джонсона
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил переговоры «погрязших в распрях» президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Сенатор опубликовал в Facebook пост, в котором сравнил переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Зеленского с Джонсоном.
Встречу Путина и Орбана он считает успешной, так как переговоры вели два лидера, которые отстаивают как национальные интересы, так и общеевропейские.
В свою очередь, Косачев отметил, что переговоры Зеленского и Джонсона провалились, так как это был «разговор двух погрязших в распрях политиков». По его словам, каждый из них пытался решать собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским.
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Суд ЕС отклонил жалобы Польши на решения ЕК по делам против Газпрома
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Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома, говорится в постановлении суда.
«Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный против решения Еврокомиссии по обязательствам Газпрома для решения проблем конкуренции, поднятых первой (Еврокомиссией) в отношении национальных рынков оптовых поставок газа в страны Восточной и Центральной Европы», – отмечается в документе, передает ТАСС.
Отмечается, что суд вынес одновременно и второе постановление, в котором по процессуальным причинам отменил решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики Газпрома.
В свою очередь глава PGNiG Павел Маевский заявил, что ЕК должна повторно рассмотреть жалобу польской PGNiG на Газпром от 2017 года, которая была отклонена ЕК в 2019 году.
«Мы рассчитываем на то, что Еврокомиссия использует шанс, который дает сегодняшний вердикт, чтобы предпринять решительные действия по отношению к нарушению Газпромом норм конкуренции», – добавил он.
Ранее «Газпром экспорт» обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Напомним, 28 октября 2021 года польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому долгосрочному контракту с Газпромом от 25 сентября 1996 года. В сентябре Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа.
В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу.
Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.
Посольство США пыталось помочь уехать ранившей сожителя в России американке
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В аэропорту Шереметьево задержали гражданку США Сару Рейчел Криванек, ее подозревают нападении на россиянина: скрыться от правосудия ей пытались помочь дипломаты американского посольства, сообщают СМИ.
Само происшествие случилось в ноябре 2021 года, Криванек регулярно приезжала в Россию и преподавала английский, она останавливалась у ранее судимого сожителя Михаила Караваева в Одинцово, сообщает Пятый канал.
Пара поссорилась во время употребления алкоголя, женщина ударила ножом в лицо мужчину и нанесла несколько других телесных повреждений. В ходе допроса женщина сообщила, что не хотела убивать россиянина, а лишь напугать.
Дело возбудили по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В известность поставили посольство США в Москве. Мерой пресечения избрали подписку о невыезде.
Пока шло следствие, Криванек встретилась с сотрудником консульского отдела и собрала все документы для вылета на родину. В декабре 2021 года она приехала в американское посольство, оттуда вместе с дипломатом поехала в Шереметьево.
Там ей на средства Госдепартамента США купили билет и организовали сопровождение заселения в капсульный отель терминала «С». На следующий день ее задержали на паспортном контроле.
У женщины нашли папку с реквизитами посольства США в Москве, в ней были проездные документы на ее имя и расписка о получении денег от дипмиссии на перелет в Вашингтон, все это оформлено и подписано сотрудником дипмиссии.
Сейчас Криванек арестована до 11 февраля 2022 года.
Ранее в январе гражданина Соединенных Штатов задержали в Воронеже, его заподозрили в дебоше в вагоне пассажирского поезда и нападении на полицейского.
В 2020 году суд приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии. Он в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами, и, когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.
Рид перед происшествием выпил литр водки, перед оглашением он пообещал больше никогда не пить ее.
Россию не упомянули в проукраинской резолюции парламента Грузии
Парламент Грузии 1 февраля, в первый день весенней сессии, принял резолюцию солидарности с Украиной, в которой, вопреки требованиям оппозиции, не указана Россия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Резолюция подготовлена правящей «Грузинской мечтой», в ней высказана «глубокая озабоченность возможной военной эскалацией на Украине». Также отмечается право выбора любой страны на интеграцию в НАТО.
Парламент Грузии призвал международное сообщество не допустить войну на Украине и выразил солидарность украинскому народу.
Правительство Грузии, с использованием дипломатических инструментов и в тесной координации со стратегическими партнерами, обязывается этой резолюцией внести вклад в недопущение войны на Украине.
За документ проголосовали только представители правящей партии, оппозиционеры отказались поддержать его из-за того, что Россия не упоминается как угроза Украине.
Ранее Россия отправила ноту и выразила протест в связи с антироссийской акцией у Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
До этого Грузия заявила об отсутствии в стране серьезных пророссийских сил.