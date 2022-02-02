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Стало известно о решении Байдена перебросить дополнительные войска в Восточную Европу
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Глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу, сообщают СМИ.
В скором времени в Польшу будут отправлены две тысячи военнослужащих Соединенных Штатов, при этом еще «несколько тысяч» перебросят в Румынию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение CNN.
«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что Соединенные Штаты скоро перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных.
До этого Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.
Эксперт назвал контрмеры на санкции ЕС против «стратегических амбиций» России
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«Если ЕС пойдет на такой шаг, Россия может частично или полностью отказаться от соблюдения патентного права», – сказал газете ВЗГЛЯД предприниматель, экономист Антон Любич. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Россию товаров, необходимых для реализации ее «стратегических амбиций».
«Под «стратегическими амбициями» ЕС в первую очередь подразумевает использование технологичных товаров – это турбинное оборудование, высокоточные станки, микроэлектроника. Все это мы закупаем преимущественно в Германии и Франции. Поэтому европейцы действительно могут ограничить нам импорт», – считает Любич.
Он также отметил, что санкции – это не улица с односторонним движением. «Мы будем принимать ответные меры. Это может быть частичный или полный отказ от признания прав интеллектуальной собственности стран ЕС на высокотехнологичную продукцию. Это позволит нам копировать имеющиеся у нас чипы и микроэлектронику, невзирая на патенты. Аналогично мы сможем поступать и со станками», – пояснил эксперт.
«По сути, этой стратегией пользовался Китай в 90-х годах – копировал все подряд, не оглядываясь на осуждающие взоры. Проблема только в том, что это займет какое-то время и ограничит наши возможности, прежде всего в авиации и производстве дронов. Также это нас ограничит в обеспечении Крыма пресной водой, потому что мы сильно зависим от применения немецких технологий для решения этой задачи», – рассказал Любич.
«Кроме того, такие санкции отразятся на широком круге российского населения, потому что практически весь малый и средний бизнес России работает на импортном оборудовании, – уточнил экономист. – Даже элементарная кофейня, где вы утром покупали себе кофе, использует импортные кофемашины. Мясоперерабатывающие заводы также работают на импортных станках, которые рубят мясо. В полях ездят иностранные комбайны. Большая часть инкубационных куриных яиц импортируется. То есть если остановить поставки этого товара, Россия просто останется без курятины. Так что при желании можно очень серьезно остановить развитие многих отраслей».
«Это полноценная, пускай и санкционная, война. Конечно, ЕС тоже понесет определенный ущерб, но суть в том, что когда мы теряем 1 млрд долларов, мы его теряем из нашей экономики размером в полтора триллиона долларов, в то время как Европа потеряет 1 млрд долларов из экономики ЕС, составляющей 18-20 трлн долларов», – заключил Любич.
В воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в личном еженедельном блоге заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций России. «Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути», – заявил Боррель.
В понедельник источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний. Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что сейчас российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году.
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В Минобороны изобрели способ борьбы с «роями» беспилотников
Специалисты Военного университета Минобороны изобрели новый способ борьбы с роем малоразмерных беспилотников, суть которого заключается в распылении с квадрокоптера поля осколков над охраняемым объектом, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.
Как следует из реферата изобретения, предлагаемый беспилотник является миниатюрным летательным аппаратом, оснащенным многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими направляющими, обращенными горизонтально в стороны и соединенными между собой сетью, «распыляющей» боеприпас на разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки, а также блока управления, передает РИА «Новости».
Целесообразность данного изобретения военные ученые объясняют ростом угрозы атак роев беспилотников на важные объекты военной и гражданской инфраструктуры.
Роевой «интеллект» предусматривает скоординированные действия большого количества беспилотников-«агентов», которые локально взаимодействуют с собой и окружающей средой. Несмотря на простоту данной техники, в совокупности эти дроны демонстрируют «исключительно сложное» поведение, действуя как единый большой организм.
Благодаря своей малозаметности такой рой может оказывать большое влияние на ход боевых действий, ведя разведку и нанося удары с воздуха по боевым машинам, пунктам управления, скоплениям техники и людей, даже в условиях противодействия систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.
По мнению специалистов Военного университета, существующие средства противодействия роям дронов (ПВО, РЭБ, заградительные системы, истребительная и армейская авиация, стрелковое оружие) не способны в должной мере справиться с данной задачей, к тому же их эксплуатация требует значительных средств.
Описанная в документе система сможет прикрывать защищаемые объекты осколочным полем. В боевом положении этот дрон зависает в воздухе над объектом с раскрытой на направляющих сетью. Датчики сети считывают движение атакующего «роя» и посылают сигнал к электрическим капсюлям зарядов многоствольного боевого модуля. После этого все его стволы дают одновременный залп, а созданное таким образом осколочное поле уничтожает дроны противника.
Напомним, в ноябре 2021 года в России представили систему управления роем беспилотников. В июле 2021 года для управления роем «Охотников» решили создать двухместный истребитель пятого поколения Су-57.
ЕС захотел лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций»
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Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в личном еженедельном блоге.
«В рамках нашей работы по сдерживанию [России] мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», – приводит слова главы дипломатии Евросоюза ТАСС.
«Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути», – заявил Боррель.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Россия в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Кремле призвали европейцев задуматься о вредоносных действиях США
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Европе необходимо задуматься о недопустимости вмешательства США в свои дела с учетом нагнетания напряженности со стороны Вашингтона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он считает, что «в целом англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте», передает ТАСС.
«Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. И до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию», – подчеркнул Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
ЕС пригрозил России введением экономических, финансовых, торговых санкций
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Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины», сообщил в Киеве замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций», – приводит слова замглавы Еврокомиссии ТАСС.
При этом Домбровскис подчеркнул, что в настоящее время Евросоюз сосредоточен на дипломатических усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над санкциями, которые могут лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций». Предприниматель, экономист Антон Любич в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «если ЕС пойдет на такой шаг, Россия может частично или полностью отказаться от соблюдения патентного права».
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила введения санкций против «Северного потока – 2». Британия и ЕС также занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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В Совфеде оценили намерение Литвы ввести политопросник для российских артистов
Такая мера – это претензия на роль «мирового судьи» культуры, больше похожа на варварство, заявил член Совета Федерации Андрей Климов, комментируя намерение литовского Минкульта ввести политический вопросник для российских артистов.
«Такого рода поведение прибалтийских государств ставит их в ряд неких варваров, самых махровых. Потому что с какой стороны на эту проблему ни посмотри, то, что делается, – это варварство. При чем тут актеры, писатели, драматурги... Разве они политические деятели», – цитирует Baltnews Климова.
Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил ввести анкеты для прибывающих в страну российских исполнителей, чтобы организаторы мероприятий видели, кто из них давал концерты в Крыму.
США предложили России обсудить инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
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Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой возможность российских инспекций баз НАТО в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk, сообщили источники.
Как пишет журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс, «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО». При этом США хотят, чтобы Москва «предоставила аналогичную информацию об определенных базах» на территории России, передает ТАСС.
При этом возможное соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, в частности с Польшей и Румынией, заявил источник. Bloomberg пишет, что предложение США призвано развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против России.
Напомним, в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
В Литве пообещали стабильный импорт электричества из России
Утверждена новая методика по торговле энергией с третьими странами, что позволит сделать поставки из России через Белоруссию более стабильными, заявили в Государственном совете по регулированию энергетики Литвы.
«Да и принять ее эстонскому и латвийскому операторам сетей будет в разы проще, так как отличия от предыдущей версии минимальны», – добавили в совете, передает Baltnews.
Ранее министерство энергетики Литвы подготовило план обеспечения энергобезопасности страны: поставки газа обеспечат СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод.
Газета ВЗГЛЯД писала, как страны Прибалтики переругались из-за российского электричества.
Боррель опроверг причастность России к росту цен на газ в Европе
Россия не виновна в росте цен на газ в Европе, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Также глава дипломатии Евросоюза заявил, что получат от России сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу, передает ТАСС.
«Да, такие знаки были», – ответил он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
По его словам, это и обеспокоило, но пока все ограничивается словами и намерениями.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас обвинила Россию в росте цен на газ в Европе на 400% из-за сокращения поставок. Она также добавила, что «если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину».
Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, считая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами.
В ЕК предупредили о влиянии санкций против России на экономику ЕС
Массивный пакет санкций в отношении России, который готовится Евросоюзом, будет иметь последствия для экономики ЕС, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
Домбровскис заявил, выступая в эфире телеканала Bloomberg TV, что «мы готовим массивный пакет санкций против России в случае дальнейшей агрессии», эти меры «должны иметь сдерживающий эффект, показывающий, что агрессивные действия повлекут за собой тяжелые последствия», передает ТАСС.
«Понятно, что если прибегать к массивным санкциям, они также повлияют на экономику ЕС (...) Это цена, которую мы должны заплатить, если хотим сохранить мир в Европе», – добавил он.
Ранее американский бизнес испугался санкций США против России.
Сенатор Алексей Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада – это должно «предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса (НАТО)».
Болгар привела в ярость помощь Украине со стороны ЕС
Читателей болгарской газеты Dnes возмутили заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что газопровод «Северный поток – 2» не соответствует ориентирам энергетической политики Евросоюза, а также одобрение ЕС очередного пакета финансовой помощи Киеву.
«Трубопровод заполнен. Германия наверняка получает поставки – под видом «профилактики». Этим идиотам не приходило в голову, что русские вообще могут отрезать их от «Северного потока – 2»? И что ЕС попадет в собственную ловушку? Откуда Украина получает газ? С тех же маршрутов. Если у России нет столько, сколько нужно Украине, что она отправит? «Северный поток – 2» не оружие и его так не используют, но, если Запад так решит, он может лишиться части газа. Интересно, в таком случае Запад будет думать о себе или об украинцах?», – задался вопросом Schilo, передает РИА «Новости».
«А как иначе – это дядька из Прибалтики и у него имя заканчивается на «ис». Для них выступать против всего русского – национальный вид спорта. А зарабатывают они тем, что моют посуду в Англии», – сыронизировал пользователь Аха.
«Очередное харакири (...) Европа и нас тянет вниз. Замена дешевого российского газа сланцевым газом янки, который стоит намного дороже, приведет к подорожанию всех европейских товаров. В результате европейские товары не будут покупать, доходы Европы снизятся. Как эти дураки еще не поняли, что янки думают только о себе и ни о ком другом. И почему европейский союз выделяет миллиарды Окраине, а не Болгарии, например? Что за лицемерие и цинизм!», – пишет Капитана.
«С какого перепуга ЕК даст Украине 1,2 млрд? Это наши деньги. Украина даже не в ЕС, а болгарам нужна помощь. Этим союзом руководят фашисты!», – возмутился Бг.
Ранее Еврокомиссия утвердила выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
В октябре ЕК завершила выплату Украине предыдущего пакета финансовой помощи объемом 1,2 млрд евро. Первый транш ЕК от имени ЕС в размере 600 млн евро Киев получил в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.
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В Вооруженных силах России стартовала подготовка к АрМИ–2022
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В Вооруженных силах России стартовал отборочный этап Армейских международных игр – 2022, за право войти в российскую сборную поборются более 500 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.
«В Вооруженных силах Российской Федерации стартовали отборочные состязания в рамках Армейских международных игр. Они будут проходить в четыре этапа и закончатся в мае–июне 2022 года», – приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что по результатам состязаний будут отобраны сборные команды РФ для участия в каждом конкурсе.
Испытания пройдут в рамках плановых занятий по боевой подготовке, в них примут участие более 500 тыс. военнослужащих из 90 тыс. подразделений. Уточняется, что за последние три года количество привлеченного к испытаниям личного состава возросло в девять раз.
«Применение состязательного принципа в боевой подготовке при таком охвате позволяет значительно повысить эффективность подготовки военных специалистов и поднять их профессионализм», – сказали в Минобороны.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Напомним также, в августе – сентябре минувшего года российские военные победили в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021). Кроме того, российские экипажи выиграли в пяти из семи номинаций конкурса «Авиадартс-2021». В том же году команда России на АрМИ-2021 установила рекорд прохождения «тропы разведчика».
«Калашников» произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
Группа компаний «Калашников» выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в компании.
«Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО «Концерн Калашников» в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО «Рособоронэкспорт», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Как отмечают в «Калашникове», в 2021 году группа увеличила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В числе основных экспортных продуктов «Калашникова» - автоматы 100-й и 200-й серий, автоматы серии «Ратник», различные виды высокоточного вооружения.
По словам гендиректора группы Владимира Лепина, военная и гражданская продукция под брендом «Калашников» сегодня поставляется в общей сложности в 27 стран мира.
В прошлом году в ходе официального визита в Индию президента России Владимира Путина был подписан контракт о совместном производстве более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.
Российская армия решила закупить более 3 тыс. пистолетов «Удав»
Вооруженные силы до 2024 года закупят более 3 тыс. новейших самозарядных пистолетов «Удав», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов «Удав» в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году», – сообщил источник РИА «Новости».
Примерная сумма контрактов – 300 млн рублей, добавил он.
Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс «Удав», успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.
Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.
Кроме того, для «Удава» создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.
Ранее стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.
Глава Минобороны Испании раскритиковала «драматизацию» отправки кораблей в Черное море
Отправку испанских кораблей в Черное море в связи с ситуацией вокруг Украины в стране «слишком драматизировали», речь идет об обычном участии в операциях НАТО, сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.
«Этот сценарий (отправка военных подразделений НАТО на территорию Украины) никогда не рассматривался. В (уставе) НАТО есть статья пять – когда происходит нападение на страну-члена, остальные должны ответить. Но в этом случае Украина не страна, которая входит в НАТО. И этот сценарий – чтобы испанские войска были на Украине – вообще не ставился никогда. Думаю, что слишком драматизировали», – передает РИА «Новости» слова Роблес в интервью радиостанции Onda Cero.
По словам министра, чрезмерное внимание к новости об испанских кораблях было вызвано тем, что «(многие в стране) не знают, каково участие Испании в НАТО». «Миссии, которые сейчас были ускорены, были предусмотрены ранее Испанией как серьезным и надежным членом НАТО. Испания на протяжении многих лет участвует в постоянных морских группах, которые находятся в Средиземном море», – напомнила Роблес.
Именно в рамках этой миссии сейчас находятся в плавании сторожевой корабль Meteoro, фрегат Blas de Lezo и тральщик Sella, пояснила она. Также Роблес напомнила, что Испания давно участвуют в патрулировании воздушного пространства Балтии.
Ранее испанцы испугались войны из-за британского эсминца у Крыма.