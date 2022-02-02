Скворцова рассказала о вакцине от коронавируса «Конвасэл»

В ВОЗ указали на признаки скорого улучшения ситуации с распространением COVID

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что есть признаки скорого улучшения ситуации с распространением коронавируса.

«Я настроен оптимистично, потому что есть признаки скорого улучшения ситуации. Иммунитет людей сильно возрастет по прошествии этой волны либо благодаря вакцине, либо из-за действия инфекции. Во-вторых, эффект зимней сезонности, который скоро снизится», – рассказал он ТАСС.

При этом он подчеркнул, что заявления о том, что период пандемии подходит к концу, преждевременны.

«Совершенно точно, мы не можем сказать, что это конец пандемии. Для этого слишком рано. Уже не раз этот вирус преподносил нам сюрпризы, например, тот же дельта-штамм. Но да, действительно, есть причина для оптимизма <...>. Но нам не следует расслабляться», – сказал Клюге.

По его словам, мир может выйти из острой фазы пандемии уже в этом году при ответственном поведении людей.

«В любом случае мы видим, что именно индивидуальная ответственность становится очень важной. Если люди с плохим самочувствием или высокой температурой будут сидеть дома на карантине, то тогда, я убежден, в этом году мы все выйдем из острой фазы и сможем наладить свою жизнь», – подчеркнул Клюге.

Также он добавил, что волна заражений омикрон-штаммом будет мощной, но короткой.

«Россия – это одна из стран, где «омикрон» сейчас активно распространяется, поэтому, несомненно, пока еще рано расслабляться. Рекомендации такие же, как и для других стран, столкнувшихся с этой ситуацией, – это пять стабилизаторов пандемии. Номер один – вакцинация, номер два – бустерная вакцинация или ревакцинация, номер три – маски, которые я также продолжаю носить, номер четыре – проветривание, особенно школьных классов, потому что мы должны делать все возможное, чтобы школы оставались открытыми, и номер пять – правительства должны повышать уровень доступности лечения. Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет – защита уязвимых групп населения», – заключил эксперт.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве рассказал, что смертность от коронавируса растет в большинстве регионов планеты, он выразил обеспокоенность быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса в мире.