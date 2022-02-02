Кучерена вступился за обвиняемого в превышении полномочий инспектора ДПС из Петербурга

Инспектор ДПС имел полное право настойчиво требовать документы у девушки- оперуполномоченного уголовного розыска, а также произвести ее задержание на основании буйного поведения и отказа показывать удостоверение, заявил газете ВЗГЛЯД глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена, комментируя драку в отделе полиции в Петербурге.

В Санкт-Петербурге в отделе полиции сотрудник ГИБДД вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела из-за того, что девушка отказывалась предъявить служебное удостоверение, подтверждающее разрешение на ношение табельного оружия, которое потребовал инспектор. Также она не стеснялась в выражениях в адрес инспектора, после чего мужчина толкнул ее в грудь, повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В результате сотрудник полиции получила закрытый перелом левой плечевой кости. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Если говорить о девушке-оперуполномоченном, то это абсолютно неправильное поведение, не соответствующее требованиям сотрудника полиции. В данной ситуации она обязана была представиться, показать удостоверение, потому что сотрудник ДПС был в форме, и понятно, что он на службе. И этот сплошной мат со стороны девушки, толкание полицейского – это все абсолютно недопустимо, необходимо наказывать за такое поведение», – говорит Кучерена.

Отметим, что в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям». Однако адвокат предлагает не торопиться с решением уволить всех участников инцидента и предлагает дождаться оценки действий каждого сотрудника.

«Я знаю, что решение уже принято, но, к сожалению, это жесткая позиция Министерства внутренних дел, что за подобное поведение оставлять на службе в органах недопустимо. Но я бы для того, чтобы объективно разобраться, все равно изучил бы поступки каждого из них, чтобы у каждого было наказание именно за те действия, которые они совершили», – считает адвокат.

Судя по видеозаписи инцидента, эксперт видит, что инспектор ДПС абсолютно правильно себя ведет: настойчиво требует документы у девушки, которая представляется сотрудником. При этом удостоверение она представлять отказалась, хотя не является каким-то «особо секретным сотрудником».

«Если она ведет себя так с сотрудником ДПС, то, конечно же, возникает вопрос, а как же она могла себя вести тогда с гражданами в каких-то экстремальных ситуациях. Вот это вызывает тревогу», – делится Кучерена.

Он подчеркивает, что если действия инспектора ДПС были направлены на то, чтобы остановить «мягко говоря хулиганские действия», то он имел полное право провести задержание девушки – остановить ее, дабы избежать негативных последствий.

«Когда мы говорим о сотруднике полиции, то на него возлагается огромная ответственность, потому что ему государство вверяет достаточно широкие полномочия. И если сотрудник ведет себя неадекватно, сам нарушает закон, то это, безусловно, бросает тень на сотрудников полиции в целом. Отчасти я понимаю, что такие, мягко говоря, эксцессы, наверное, неизбежны, но главный вопрос – это ответственность руководителей территориальных органов МВД, где служат такие сотрудники полиции, за поведение своих подчиненных», – рассуждает специалист.

Более того, он считает, то эта история увольнениями не закончится и будет дальнейшее разбирательство. Следственный комитет даст правовую оценку каждому из сотрудников полиции. «По линии Общественного совета при МВД РФ я уже взял эту ситуацию на контроль, мы посмотрим, как дальше будет все развиваться. Наша задача, чтобы все вопросы и процессы, которые связаны с дисциплинарными взысканиями, наказаниями, были справедливыми и честными. И обязательно должна быть неотвратимость наказания за действие и поведение конкретного сотрудника полиции», – заключил Кучерена.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД разъяснил, что в каждом отделении полиции существует индивидуальный порядок по предъявлению удостоверений. Однако в драке, по его мнению, виноваты обе стороны.