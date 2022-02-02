В Москве начали тестировать первое в мире 5G+ оборудование в диапазоне 6 ГГц

Захарова объяснила главе МИД Британии разницу между Черным и Балтийским морями

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла уровень знаний главы МИД Великобритании Лиз Трасс, заявив, что британскому министру «надо что-то делать с географией», а также призвала обратить внимание на угрозы, исходящие не от России, а от политиков в Лондоне.

Захарова написала в Telegram, что «на днях министр иностранных дел Британии Лиз Трасс отвлеклась от «монгольских и татарских нашествий на Украину» и сконцентрировалась уже на «агрессии России» в отношении этой страны».

Она привела цитату главы МИД Британии в интервью «Би-би-си», где та рассуждает о «сдерживании России»: «Здесь, в Великобритании, мы собираемся принять новые законы с тем, чтобы мы могли «поразить цели» – тех, кто является ключевыми фигурами для дальнейшего существования российского режима, сохранения Кремлем власти. Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море, а также поставляем украинцам оборонительные вооружения».

Захарова на это написала: «Миссис Трасс, Ваши знания в области истории – ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы «защитить Прибалтику», надо действовать не через Черное море, а через Балтийское (...) ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще – Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Черного».

Кроме того, «у НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия в НАТО, а Балтика – это не только пивоваренная компания), кроме трех прибалтийских членов, расположены еще Польша, Германия и Дания». По словам Захаровой, «страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Черного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал? А вот и Балтийское море – приплыли».

«Главное, чтобы киевские союзники не продолжали наставить на том, что Крымского моста нет, потому что «русские все придумали, и построить его невозможно», – добавила она.

При этом официальный представитель МИД указала, что «он (мост) есть, и на капитанском мостике, памятуя о катаниях на танке по Прибалтике, надо будет пригнуться, чтобы не удариться лишний раз головой – он не разводной».

«Правда, в запасе у британской дипломатии всегда остается поход в Балтийское море со стороны Черного через Северный Ледовитый океан. Вопрос все рельефнее проступает на песке Балтийского Причерноморья: где училась миссис Трасс, и как она занимала несколько министерских постов с таким вот «хайли-лайклие образованием?», – продолжила Захарова.

Она добавила, что «если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков».

«С географией главе Форин-офис надо что-то делать. Даже не потому, что это британский министр иностранных дел, – исходя из каких критериев распределяются министерские портфели в развитых монархических демократиях, дело не наше. А потому, что Англия раньше была великой морской державой и остается морской до сих пор», – заключила дипломат.

Напомним, в Лондоне объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.