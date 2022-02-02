Гособвинение запросило пожизненный срок для участника терактов в метро Москвы в 2010 году

Для обвиняемого в организации терактов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в столичном метро в 2010 году Магомеда Нурова запросили пожизненный срок.

«Сторона обвинения просит окончательно назначить Нурову... наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей», – цитирует высказывание прокурора Натальи Трошкиной во 2-м Западном окружном военном суде РИА «Новости».

На заседании суд огласил два гражданских иска от потерпевших: на 5 млн 203 тыс. и на 2 млн рублей. Также иск на 17 млн и 49 тыс. рублей заявил и Московский метрополитен.

Нуров не признал иски.

В октябре 2021 года суд начал рассматривать дело о терактах в 2010 году по существу. Суд отказался рассматривать дело в закрытом режиме.

Напомним, в марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях Московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошли два взрыва. 36 человек погибли на месте, из них 24 на станции метро «Лубянка» и 12 на станции метро «Парк культуры». В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.

Другой фигурант дела, глава ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев был задержан в 2020 году. Следствие полагает, что Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством. Басманный суд Москвы продлил ему арест на четыре месяца.