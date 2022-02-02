Муфтий Крганов отверг обвинения Запада в нарушении прав мусульман в России

Обвинения России в нарушении прав верующих, в том числе мусульман, звучащие со стороны ОБСЕ и Госдепа США, необоснованны, мусульмане не согласны с ними, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты России муфтий Альбир Крганов.

«Мы часто слышим от представителей госдепа США и ОБСЕ о том, что в нашей стране будто бы нарушаются права верующих, в частности, мусульман. Мы с такой критикой категорически не согласны. В России подобных нарушений нет», – передает РИА «Новости» слова Крганова на конференции «Роль религиозного фактора в формировании общероссийской гражданской идентичности» в Общественной палате.

По словам руководителя ДСМР, налаженное взаимодействие мусульман с государственными структурами и религиозными центрами других конфессий доказывает, что в России нет притеснений в отношении мусульман.

«Начало строительства Межрелигиозного центра в Коммунарке и совместная работа религиозных организаций станет нашим «ответом Чемберлену» необоснованной критике со стороны Госдепа США и членов ОБСЕ о якобы нарушениях прав верующих России», – сказал Крганов.

Руководитель ДСМР также подчеркнул, что новый межрелигиозный центр будет способствовать дальнейшей гармонизации отношений между народами.

«В этом центре особое внимание, думаю, будет уделено не только религии, но развитию истории и культуры народов нашей страны, что будет только способствовать в укреплении России», – заключил Крганов.

Ранее в США флористка, Баронелла Штуцман, была вынуждена выплатить 5 тыс. долларов и оставить свое занятие из-за того, что отказалась по религиозным мотивам обслуживать однополую «свадьбу».