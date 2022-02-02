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Определена дата поставки Литвой ракетных комплексов Javelin на Украину
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Украина ожидает 10-11 февраля визита премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, а на следующий день – отправки Вильнюсом противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил депутат Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«10-11 февраля на Украину приедет с официальным визитом премьер-министр Литвы. 12-13 февраля из Литвы на Украину начнут отправку «Джавелинов», – передает ТАСС сообщение Гончаренко.
Напомним, Эстония, Литва и Латвия запросили у Соединенных Штатов разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем. Нормы экспортного контроля Соединенных Штатов предписывают получить разрешение Госдепа, прежде чем передавать эти вооружения. Белый дом дал странам Балтии разрешение на реэкспорт вооружений американского производства на Украину.
Зеленский заявил, что не помнит авторов Минских соглашений
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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения, но знает, кто их должен выполнять, и чувствует свою ответственность.
«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое Минские соглашения, и понимаем, что они рождены нормандским форматом, который, к сожалению, или не к сожалению, который работает», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, Минские соглашения не идеальны, Киев борется за то, чтобы работал хоть какой-то формат.
«Никто не говорит, что нет раненых или погибших, к сожалению, такие случаи есть, но мы точно видим, что этот градус снижен… Я не говорю, что это идеально и это единственная площадка для переговоров. Вы знаете еще какие-то? Скажите мне? Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то», – добавил украинский президент.
По его словам, ему не нравятся все пункты Минских соглашений, Киев и Москва по-разному относятся к порядку выполнения тех или иных пунктов минских соглашений, но необходимо делать «что-то, что поможет деоккупировать украинские территории».
«Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим», – добавил Зеленский.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил с утверждением, что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Орбан ответил на вопрос о возможности нападения России на Украину
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У президента России Владимира Путина нет «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос, верит ли он, что Россия нападет на Украину.
«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», – приводит РИА «Новости» ответ Орбана на вопрос «России 24», верит ли он в возможную агрессию России против Украины.
Венгерский премьер также добавил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».
Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
До этого президент заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к диалогу Россию и Запад.
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Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
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Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,– добавил Путин.
Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.
«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.
«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.
«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
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На Украине рассказали о злости Зеленского на США
Президент Украины Владимир Зеленский злится на американцев, которые ежедневно твердят об угрозе «российского вторжения» в страну, из-за чего Украина потеряла миллиарды долларов, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире UkrLife.
«Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», прямым текстом говорит: «Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 млрд улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создание ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.
По словам бывшего чиновника, США используют Украину как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю на более выгодных для себя условиях.
Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, обвинив Зеленского в обмане избирателей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не паниковать и заявил, что экономика страны стабилизируется, а финансовая система находится под контролем.
До этого руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику.
Между тем, сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4 –5 млрд долларов.
Вместе с тем, он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
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США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по Украине оценивается Вашингтоном как «абсолютный успех», заявла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», – заявила постпред в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.
Вашингтон не считает «вторжение России на Украину» неизбежным, ведется поиск дипломатического решения, чтобы «предоставить России выход из ситуации».
«Мы надеемся, что это сработает и что [президент России Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере», – заявила Томас-Гринфилд.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
Польша и Украина решили вместе построить газопровод
Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого на восток газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве, что «мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», передает РИА «Новости».
Отметим, что перед поездкой в Киев политик заявил, говоря о беженцах, что украинцы «как дешевая рабочая сила никогда не помешают».
Ранее в Кремле подтвердили закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Косачев счел провалившейся встречу Зеленского и Джонсона
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил переговоры «погрязших в распрях» президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Сенатор опубликовал в Facebook пост, в котором сравнил переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Зеленского с Джонсоном.
Встречу Путина и Орбана он считает успешной, так как переговоры вели два лидера, которые отстаивают как национальные интересы, так и общеевропейские.
В свою очередь, Косачев отметил, что переговоры Зеленского и Джонсона провалились, так как это был «разговор двух погрязших в распрях политиков». По его словам, каждый из них пытался решать собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским.
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Эксперт: Украинский бюджет просто не потянет контрактную армию
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«Увеличение армии, причем за счет контрактников, которых сначала нужно обучить – очень дорогое удовольствие. Через три года на Украине может быть другой президент, который может и отменить этот указ Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Зеленский распорядился увеличить численность украинской армии на 100 тыс. человек в течение трех лет.
Непонятны цели столь резкого увеличения численности ВСУ, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Появись такой указ в другое время, рост численности ВСУ можно было бы назвать плановым. Но сейчас, на фоне всех событий на линии боевого соприкосновения в Донбассе, постановка такой задачи воспринимается как некая пропаганда. Мол, правительство Зеленского занимается укреплением обороноспособности страны», – подчеркнул собеседник.
Ленков также усомнился в возможностях Украины перейти на контрактную армию, потому что такую масштабную реформу может «не потянуть бюджет страны». «Даже в России, чья экономика более развита, сохраняется двойная система – контрактники и призывники. Таким образом, на службу по контракту приходят те, кто уже подготовлен за время срочной службы и у кого есть желание посвятить этому делу всю свою жизнь. Именно поэтому двойная система более живая, чем чисто контрактная», – пояснил он.
«Если Украина собирается строить армию по образцу своих кураторов из США, то это очень дорогое удовольствие. Здесь все упирается в деньги. А где их взять? Украинская экономика не развивается: предприятия закрываются, доходы падают, цены растут на все», – указал эксперт.
Во вторник президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства. Текст документа размещен на сайте офиса украинского лидера. Зеленский поручил разработать законопроект о поэтапном увеличении численности армии Украины с 2022 по 2024 год на 100 тыс. человек. На сегодня ВСУ насчитывает 261 тыс. человек, пишет издание «Украинская правда».
Ожидается, что в результате этих преобразований численность украинских войск вырастет примерно на 40%. Тем не менее, в любом рейтинге сильнейших армий мира украинские вооруженные силы далеко отстоят от первой десятки. Для сравнения: в двадцатку сильнейших армий мира, по версии Global Fire Power, входят ВС Британии, Германии и Израиля, в каждой из которых меньше 200 тыс. человек. Численность ВС России составляет около 800 тыс. человек.
Также президент поручил кабмину предусмотреть в бюджете на следующий год деньги на постепенное повышение зарплат военнослужащих до уровня не ниже двух минимальных зарплат. Кроме того, правительству поручено подготовить законопроект, отменяющий обязательный призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года и вводящий «модель интенсивной системы военной подготовки». Ее власти рассматривают как «альтернативную форму прохождения срочной службы».
Оборонному ведомству поручено подготовить концепцию постепенного перехода к формированию контрактной армии, увеличив сроки контрактов военных и повысив в 2023 году денежное довольствие до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Помимо этого, Зеленский поручил минобороны продумать концепцию обеспечения военных жильем.
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Небензя назвал тему заседания СБ ООН по «Минску – 2»
Заседание Совета Безопасности ООН 17 февраля по «Минску – 2», скорее всего, будет посвящено невыполнению соглашений со стороны Киева, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, Киев не сделал ни одного движения в сторону выполнения Минских договоренностей, передает ТАСС.
Кроме того, Небензя сообщил, что украинские власти начали открыто заявлять, что Минские соглашения невыполнимы.
«К сожалению, украинские власти сейчас открыто заявляют, что эти соглашения не могут быть выполнены, и подразумевают, что не будут этого делать», – заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
На Украине увидели серьезный промах Зеленского
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Указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил не обладает силой, так как этот вопрос относится к полномочиям парламента, заявила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Мария Ионова.
Она назвала «бестолковым пиаром» то, что глава государства накануне пообещал, что «поднимет» украинскую армию «с колен». Ионова отметила, что численность ВСУ регулируется законом Рады, а не президентским указом.
«И (это) должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства», – заявила парламентарий в Facebook.
По ее мнению, заявление об увеличении армии на 100 тыс. человек без «тактико-экономических обоснований» похоже на обещание президента высадить миллиард деревьев.
«Во-вторых, переход к профессиональной армии обычно означает сокращение вооруженных сил, а не их увеличение. Сегодня комплектация воинских частей едва достигает 60% – военные не идут служить из-за низких зарплат и нерешенных социальных проблем», – заявила политик.
По ее словам, в настоящее время Украина не в состоянии профинансировать текущие потребности армии в вооружении больше чем на 20%.
«О каком радикальном увеличении численности военных можно говорить в таких условиях?» – задалась вопросом Ионова.
Ранее Зеленский подписал указ, который предусматривает укрепление обороноспособности Украины, увеличение зарплат военных.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Британией и Польшей
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе.
«Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией, Польшей», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Также президент Украины отметил, что ведется работа над датой встречи советников «нормандского формата» в Берлине.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «нормандский формат» является лучшим вариантом для урегулирования конфликта в Донбассе и претворения в жизнь Минских соглашений.
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер и глава Евросовета Шарль Мишель заявили, что Европейский союз готов решать проблемные вопросы с Россией вокруг Украины с помощью диалога и считает «нормандский формат» наилучшим средством для этого взаимодействия. Ранее Москва предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Белый дом озвучил отношение к идее «превентивных санкций» против России
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как администрация США относится к идее «превентивно» ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.
Псаки сказала, что США «ввели некоторые санкции» против России. Однако Белый дом считает угрозу санкций «важным рычагом влияния» на Москву «в дискуссиях», передает ТАСС.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину.
Джонсон рассказал, как украинцы будут сражаться с русскими
В ходе визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос якобы вторжения России.
Во время выступления британский премьер рассказал гражданам Украины, как нужно сражаться в случае ухудшения ситуации.
«Украинцы будут бороться до последней капли крови. 200 тыс. войска Украины очень сильны, поэтому российские матери должны помнить о жизнях своих сыновей. И, возможно, это удержит Путина (президента России Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД) от усиления конфликта, и мы привлекаемся к диалогу ради этого», – приводит слова Джонсона издание «Украина 24».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Небензя подчеркнул отсутствие в Минских соглашениях обязательств России
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В Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил, что приходится обсуждать «не выполнение, а невыполнение Минских соглашений» Украиной. При этом «Россию пытаются выставить стороной Минских соглашений» и «требовать от нее выполнить» соглашения. «Сколько раз мы ни говорили и ни просили наших коллег прочитать сами Минские соглашения и пакет мер в приложении к ним, где нет ни одного слова о России», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что другого пути решения конфликта нет, «чем больше проходит времени, тем больше, к сожалению, Донбасс отдаляется от Киева». Постпред призвал США «повлиять на своих украинских подопечных». Однако, по его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Небензя подчеркнул, что нельзя связывать российские «предложения по гарантиям безопасности и архитектуре безопасности» с «ситуацией на Украине», поскольку «европейская безопасность не сводится к безопасности Украины», это «более широкий вопрос». Он заявил, что «это раздельные вопросы», хотя предпринимаются «попытки связать эти два момента и представить это в качестве цены» за «европейскую безопасность», передает РИА «Новости».
Постпред сообщил, что пригласил своего украинского коллегу Сергея Кислицу принять участие в организуемом Россией 17 февраля заседании СБ ООН по исполнению минских соглашений. Небензя назвал провокацией проведение в понедельник заседания СБ ООН по ситуации вокруг Украины, инициированного США: «Изложение этих вещей так, как они это сделали вчера – оно подобно призыву к войне».
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Небензя заявил, что «Украина стала геополитичекой картой в наших отношениях с США и некоторыми западными странами». У Москвы складывается впечатление, что «США не заинтересованы в разрешении этого кризиса». При этом Россия хотела бы сотрудничать с США по более широкому кругу вопросов, но Вашингтон сузил число тем для взаимодействия, «только до сфер, где у нас общие интересы, либо где у США только свои интересы».
Постпред сообщил, что ДНР и ЛНР «не исключают опасных провокаций, которые могут привести к боевым действиям». При этом он указал, что продолжающееся снабжение Украины оружием со стороны США является нарушением Минских соглашений. Он подчеркнул, что Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине.
Как вы относитесь к идее поставок российских вооружений в ЛНР и ДНР для повышения их обороноспособности?
Комментируя заявления о якобы повышенном военном присутствии России на границе с Украиной, Небензя заявил: «Российские военные – там, где они обычно находятся, они не на украинской границе. Я не знаю, откуда взялась цифра 100 (тыс. человек)». Отвечая на вопрос, планирует ли он спрашивать Минобороны о том, «сколько там военных», Небензя сказал: «Я не планирую спрашивать наше Минобороны. Пусть наше Минобороны говорит само за себя. Обратитесь в наше Минобороны, если вы хотите, но я не знаю, почему я должен спрашивать у нашего Минобороны – у них есть пресс-секретари, и они могут ответить на вопросы, если их кто-то задаст».
Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что численность российской группировки у границы с Украиной якобы «превышает 100 тыс. человек».
В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину. Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной.
Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».
Сатановский: Странно, что Псаки не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
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«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Представьте, что сделали бы американцы, если бы Россия произвела государственный переворот в Канаде или Мексике и превратила их во враждебные США плацдармы?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Джен Псаки призвала не сравнивать Россию и НАТО, приведя в пример аллегорию о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
«Чтобы понять американские аллегории, надо отметить одну вещь – 30 лет назад мы были одной страной с Украиной. До сих пор у нас огромное количество разделенных семей, некоторые из которых с 2014 года стали пламенными патриотами Украины. Фактически все, что происходит в этой стране – это гражданская война, в которой Россия не участвует. Вместо того, чтобы выбить оттуда оккупантов, мы придерживаемся правил чужой игры», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Надо было любую попытку наших западных соседей закрепиться на постсоветском пространстве и в Восточной Европе пресекать силовыми методами. Мы начали это делать только сегодня. Но за 7-8 лет американцы, англичане и вся остальная сволочь почувствовали себя на Украине хозяевами. Поэтому мы и получаем от США такую аналогию», – полагает эксперт.
«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Люди пришли в чужой дом и разожгли барбекю не на заднем дворе, а прямо в спальне. Что это такое? – задается вопросом политолог. – Представьте себе, что Россия произвела бы государственный переворот в Канаде или Мексике и превращала бы их в плацдармы, враждебные США, как они это делали с Прибалтикой, Украиной, Молдавией и Грузией. Что в этой ситуации делали бы американцы?».
«А на тему использования химического оружия необходимо напомнить американцам Вьетнамскую войну, химикат «Agent Orange» и то, как они напалмом жгли живых людей. Псаки еще не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки? Странно. С другой стороны, чего мы хотим от примитивной, малограмотной, американской чиновницы?», – риторически заключил Сатановский.
В среду пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что нельзя ставить на одну доску действия России и стран НАТО в ситуации вокруг Украины. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, она повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном: «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта».
Комментируя необходимость «взаимной деэскалации», Псаки заявила, что «у России есть 100 тыс. военных на границе». «Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО – это оборонительный альянс. Это не то же самое», – сказала Псаки.
Позже российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» других государств.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
В среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
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