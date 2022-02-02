ФСИН сообщила о попавшем на видео с пытками сотруднике колонии

Сотрудник омской исправительной колонии №7, причастный к пыткам, уже приговорен к реальному лишению свободы, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Омской области.

Сайт Gulagu.net на прошлой неделе опубликовал на Youtube новое видео о пытках – на этот раз над бывшим заключенным, отбывавшим наказание в 2014-2015 в омской ИК-7. По словам мужчины, его жестоко били, в том числе электрошокером, раздевали догола, душили и всячески унижали.

«По данному факту в 2016 году ... было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Сотруднику ИК-7, признанному виновным, было назначено уголовное наказание в виде лишения свободы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Gulagu.net писал, что в новоприбывших заключенных в колонии запугивают и пытают, а некоторых подвергают сексуальному насилию в так называемых «пресс-хатах». Самой грязной работой занимаются другие осужденные, сотрудничающие с администрацией.

Уполномоченная Омской области по правам человека Ирина Касьянова сообщила РИА Новости, что в 2021 году к ней не поступало жалоб от осужденных и освободившихся из ИК-7, а также от их родственников и правозащитников.

По ее словам, начальник отдела ее аппарата внепланово ездил в колонию с прокурором, который следит за законностью в исправительных учреждениях. В числе прочего они побеседовали и с самими заключенными.

«Каждый из них, в том числе и те, кто отбывал наказание в колонии с 2012 по 2017 год, утверждали, что какие-либо противоправные действия к ним не применялись. Жалоб и обращений на условия содержания от заключенных ИК-7 не поступило», – сообщила Касьянова.

Всего с 2018 до 2021 года представители омбудсмена 17 раз выезжали в эту колонию. Информацию о противоправных действиях в отношении осужденных они не подтвердили.

Напомним, в Сети были опубликованы видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии.

До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Владимиру Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.

После стало известно, что из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных были уволены 18 сотрудников.