|
|
Гордон указал на «пакостную манеру» Собчак
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Ведущий программы «Док-ток» на Первом канале Александр Гордон обратился к коллеге по проекту Ксении Собчак, обвинив ее в двуличии.
В эфире YouTube-шоу «ASK» Гордон заявил, что он не встречается с Собчак в студии программы, поскольку «Док-ток», который ведет он, и тот, который ведет Собчак, – два разных проекта. Гордон заявил, что ведущая ведет себя по-разному на телевидении и на YouTube.
«Вы на YouTube говорите одно, а в ящике прямо противоположное. Правильно я понимаю, что есть две Ксении Собчак?» – поинтересовался Гордон.
Он добавил, что у его коллеги есть «пакостная манера» – приглашать на интервью личностей, которые не являются для нее интересными. Гордон не понимает, зачем звать человека для того, чтобы на чем-то его поймать, укорить и припомнить былое.
Ранее члены партии «Ветераны России» обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак. Активисты уверены, что телеведущая агитирует за изменение государственных границ и якобы призывает вернуть Крым Украине. «Ветераны России» обратились к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой уволить Собчак, которая ведет передачу «Док-ток».
В СМИ появилась информация, что шоу «Док-Ток» на Первом канале будет закрыто в связи со стартом нового телевизионного сезона и созданием новых программ. Однако Первый канал опроверг закрытие шоу.
Названы сроки затопления МКС в океане
Международную космическую станцию (МКС) могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года, следует из данных, приведенных в докладе НАСА.
«Последняя оценка бюджета для продления срока службы МКС до 2030 года предполагает сход с орбиты в январе 2031 года», – сообщили в НАСА, передает РИА «Новости».
Также в документе приводится таблица, где представлен план ухода МКС с орбиты с возможным последующим затоплением в океане.
«В конечном итоге после осуществления маневров для выстраивания конечной траектории и предполагаемой точки попадания обломков над кладбищем космических кораблей ... операторы МКС выполнят включение двигателей, что должно опустить МКС как можно ниже и обеспечить безопасный вход в атмосферу», – говорится в отчете.
Ранее представители НАСА обратились к России с просьбой возглавить миссию по выведению с орбиты Международной космической станции (МКС) с ее последующим затоплением в океане.
Руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявлял, что системы российского сегмента МКС достигли высокой степени износа.
До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта МКС, но речь о затоплении станции в 2025 году не идет.
Он также заявлял, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
Сатановский оценил отмену визита главы МИД Британии в Москву и Киев
|
|
«Глава МИД Британии, я думаю, действительно заболела, поскольку у нее нет ни одной причины изображать коронавирус и откладывать визиты в Москву и Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгенией Сатановский. Ранее Трасс сообщила, что заболела коронавирусом и уходит на самоизоляцию.
«Несмотря на отмену визита Трасс в Россию и на Украину, шумиха и спекуляции Запада на российской-украинской теме, конечно, продолжатся. США велели Лондону нагнетать – и волна не прекратится», – указал политолог Евгений Сатановский.
По его словам, Белому дому нужно преодолевать «афганский синдром» – провальный прошлогодний уход из Афганистана. «К тому же самого Байдена уже почти победил Трамп на выборах в 2024 году, а в Демократической партии разброд и шатания», – напомнил собеседник.
В этой ситуации, подчеркнул Сатановский, сценарий успешной операции США по деэскалации потенциального конфликта между Россией и Украиной – один из немногих положительных моментов для нынешней администрации.
«Шумиха же не являлась предварением визита Трасс. Она вообще малозначимая фигура в происходящем – просто один из проводников «забросов», вроде тем о пророссийском правительстве Украины и об «эвакуации» российских дипломатов», – добавил аналитик.
В понедельник глава МИД Британии Лиз Трасс написала в Twitter, что у нее оказался положительным тест на ковид и ближайшие дни она будет работать из дома в условиях самоизоляции. Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоится 1 февраля. После она должна была приехать в Москву.
Ранее британский МИД со ссылкой на разведку и ее «источники» заявил о желании Москвы посадить в Киеве «пророссийское правительство», которое держалось бы на штыках российской армии. На роль «диктаторов» были предложены двое: бывший премьер-министр Николай Азаров и лидер партии «Наши» Евгений Мураев.
В свою очередь, Джонсон заявлял, что рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Восточной Европы. В Лондоне заявили, что «этот пакет будет четким посланием Кремлю», демонстрацией отказа «терпеть дестабилизирующую активность» и свидетельством готовности Великобритании «стоять вместе с союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о перепалке представителей России и США на заседании ООН
|
|
В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка, пишут западные СМИ. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Томаса-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной, передает The Washington Post.
«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», – ответил ей Небензя.
Издание называет словесную перепалку представителей двух стран «одной из самых острых за последние годы». При этом обе стороны признали, что выход лежит через дипломатию, однако ни одна из сторон не уступила, пишет The Washington Post.
Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».
«Если Россия и дальше вторгнется в Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не предвидели. И последствия будут ужасающими», – заявила в ответ постпред США.
Между тем Небензя в очередной раз опроверг какое-либо запланированное вторжение на Украину и подчеркнул, что Россия имеет право размещать войска в любом месте на своей территории. «Ни один российский политик, ни один общественный деятель, ни один человек не сказал, что мы планируем напасть на Украину», – указал он.
-
Накануне постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
Путин навал европейскую страну, в которой не будет проблем с газом в 2023 году
Во многих странах Европы в следующем году могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, но не у Венгрии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в увеличении поставок российского газа на еще 1 млрд кубометров в год.
Также было предложено расширить сотрудничество между странами в энергетике, транспорте, промышленности и АПК. Российская сторона ответила положительно на предложения, включая вопрос газа, передает РИА «Новости».
Напомним, встреча Путина и Орбана проходила в Москве 1 февраля. Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.
Зеленский заявил, что не помнит авторов Минских соглашений
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения, но знает, кто их должен выполнять, и чувствует свою ответственность.
«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое Минские соглашения, и понимаем, что они рождены нормандским форматом, который, к сожалению, или не к сожалению, который работает», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, Минские соглашения не идеальны, Киев борется за то, чтобы работал хоть какой-то формат.
«Никто не говорит, что нет раненых или погибших, к сожалению, такие случаи есть, но мы точно видим, что этот градус снижен… Я не говорю, что это идеально и это единственная площадка для переговоров. Вы знаете еще какие-то? Скажите мне? Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то», – добавил украинский президент.
По его словам, ему не нравятся все пункты Минских соглашений, Киев и Москва по-разному относятся к порядку выполнения тех или иных пунктов минских соглашений, но необходимо делать «что-то, что поможет деоккупировать украинские территории».
«Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим», – добавил Зеленский.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил с утверждением, что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Орбан ответил на вопрос о возможности нападения России на Украину
|
|
У президента России Владимира Путина нет «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос, верит ли он, что Россия нападет на Украину.
«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», – приводит РИА «Новости» ответ Орбана на вопрос «России 24», верит ли он в возможную агрессию России против Украины.
Венгерский премьер также добавил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».
Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
До этого президент заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к диалогу Россию и Запад.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
|
|
Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,– добавил Путин.
Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.
«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.
«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.
«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США
|
|
Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, заявил президент России Владимир Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности.
«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана], что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.
Он подчеркнул, что российская сторона не увидела ответа на свои требования в ответе Запада.
«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», – сказал президент.
Он напомнил, что НАТО ссылается на право других стран на свободный выбор. При этом Североатлантический альянс не обращает внимание, что безопасность нельзя укреплять за счет других, передает ТАСС.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что Россию «кинули», пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.
«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», – напомнил глава российского государства.
По его словам, «сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули».
Он обратил внимание на то, что в документах НАТО нигде не прописана политика «открытых дверей».
Кроме того, Путин надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто.
Он выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил российский лидер.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
Песков рассказал о реакции Путина на ситуацию вокруг Кадырова и семьи судьи Янгулбаева
Президент Владимир Путин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько я понимаю, у президента нет таких планов», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, «никакой необходимости для Кремля следить за этим нет, правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко».
Также Песков указал, если члены семьи бывшего судьи видят угрозу своей безопасности в России, а также обращались с соответствующими жалобами в правоохранительные органы, то это не вопрос Кремля, заключил Песков.
«Если им кто-то угрожает, то они должны конкретно сказать, кто и как им угрожает», – подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что в сложившейся ситуации «есть определенные обвинения, которые в адрес Кадырова озвучиваются из-за границы».
«Кремль не имеет никакой возможности с этим разбираться. Если у этих граждан РФ есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они должны обратиться в правоохранительные органы. А озвученные из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля, чтоб предпринимать какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова. Заявления в СМИ не являются обращением в правоохранительные органы», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Ибрагима объявили в федеральный розыск следователи в Чечне за публичные призывы к терроризму, в региональном УМВД сообщили, что Ибрагим арестован заочно.
Пресс-секретарь «Комитета против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас работает без регистрации) Наталья Курекина сообщала, что отец Ибрагима, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – отмечал глава Чечни.
Минздрав пересмотрел список побочных эффектов от вакцины «Спутник V»
|
|
Центр им. Гамалеи внес два новых побочных эффекта в инструкцию вакцины «Спутник V»: заболевание суставов или светобоязнь может развиться у каждого сотого или тысячного сделавшего прививку соответственно.
Минздрав одобрил изменения раздела «Побочные действия» инструкции «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). В него включены два новых побочных эффекта: остеоартрит и фотофобия, информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств.
Уточняется, что вероятность возникновения остеоартрита оценена как «нечастая»: у каждого сотого или тысячного, получившего вакцину. Информация об этом приведена в инструкции препарата, там же указано, что данные о реакциях получены во время клинических испытаний.
Еще один новый побочный эффект вакцины «Спутник V» – фотофобия, или светобоязнь. Частота встречаемости аналогична остеоартриту.
Также в новой инструкции к вакцине изменена частота встречаемости ранее известных побочных эффектов. Как указано в документе, снижена частота желудочно-кишечных нарушений, которые теперь могут встречаться «очень редко», а именно у одного человека из 10 тыс. вакцинированных. Также по новым оценкам, к очень редким побочным эффектам отнесли заложенность носа, першение в горле, ринорею, увеличение регионарных лимфатических узлов, головную боль, головокружение и обмороки.
Кроме того, в инструкцию включены описания единичных случаев воспалительной полиневропатии, однако связь с введением вакцины не установлена.
Ранее были названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»: тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Орбан на встрече с Путиным пообещал выиграть выборы и много лет сотрудничать с Россией
Никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
«Что касается безопасности, это был самый волнительный сюжет, потому что мой сегодняшний визит – это, отчасти, еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение», – передает его слова РИА «Новости».
Кроме того, Орбан заявил, что не собирается оставлять свой пост в апреле, а намеревается выиграть выборы. Он заявил, что планирует сотрудничать с Россией много лет.
Встреча проходит в Москве. Ожидается, что Путин и Орбан обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
Посол Антонов посоветовал Псаки почаще смотреть в зеркало
|
|
Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» Россией других государств.
Заявление Псаки он назвал «в корне лживым, направленным на демонизацию России». Он подчеркнул, что США «так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством» свои «построенные на откровенном вранье фантазии», сообщается в Facebook посольства.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
«Кровавые» эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан – это лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики Соединенных Штатов», – сказал он, призвав «коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим».
Напомним, Псаки выступила против того, чтобы ставить на одну доску действия России и США. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, Псаки повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
На Украине рассказали о злости Зеленского на США
Президент Украины Владимир Зеленский злится на американцев, которые ежедневно твердят об угрозе «российского вторжения» в страну, из-за чего Украина потеряла миллиарды долларов, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире UkrLife.
«Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», прямым текстом говорит: «Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 млрд улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создание ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.
По словам бывшего чиновника, США используют Украину как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю на более выгодных для себя условиях.
Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, обвинив Зеленского в обмане избирателей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не паниковать и заявил, что экономика страны стабилизируется, а финансовая система находится под контролем.
До этого руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику.
Между тем, сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4 –5 млрд долларов.
Вместе с тем, он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР рассказали о готовых оказать Донбассу военно-техническую помощь странах
|
|
Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1» рассказал, что кроме России, есть и другие страны, готовые оказать Донбассу военно-техническую помощь.
«Я сегодня уже сделал заявление, что мы будем вынуждены обратиться к нашим друзьям, которые бы нам помогли военным и военно-техническим способом остановить ту агрессию Украины по отношению к жителям Донбасса... Я думаю, самое первое, что необходимо, сказать, что она (помощь) будет. Ни что именно, а сам факт, что будет заявлено нашими друзьями, это же не только Российская Федерация. Хотел бы подчеркнуть, что есть и другие страны, которые готовы нам оказывать военно-техническую помощь», – цитирует его РИА «Новости».
Басурин не стал называть страны, которые могут оказать Донбассу военно-техническую помощь. По его словам, существует много непризнанных государств, которые «положительно относятся к тому, когда люди борются за свою независимость».
Он добавил, что провокации в Донбассе готовятся на средства США и Великобритании. Также Басурин отметил, что у Киева уже есть целенаправленный план по вторжению на территорию Донбасса.
«В жизни готовится большая война по отношению жителей Донбасса», – заключил он.
Ранее Басурин заявил, что генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе. По его словам, на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооруженных сил Украины с участием командующего операций объединенных сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.
Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по Украине оценивается Вашингтоном как «абсолютный успех», заявла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», – заявила постпред в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.
Вашингтон не считает «вторжение России на Украину» неизбежным, ведется поиск дипломатического решения, чтобы «предоставить России выход из ситуации».
«Мы надеемся, что это сработает и что [президент России Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере», – заявила Томас-Гринфилд.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.