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Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю
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Президент Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, сообщает пресс-служба Кремля.
«Этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, дарит радость, наполняет сердца верой и надеждой, стремлением к гармонии и чистоте помыслов, приобщает к духовным истокам и многовековым историческим, культурным традициям», – передает РИА «Новости» текст сообщения.
Президент также поблагодарил буддийскую общину России за вклад в просвещение и благотворительность, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к принципам морали, сохранение семейных, традиционных ценностей.
«И конечно, глубокой признательности заслуживает ваше активное содействие в решении насущных социальных задач, укреплении межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Пусть Новый год принесет в ваши дома достаток и благополучие, будет счастливым для вас и ваших близких. Успехов вам, здоровья и процветания», – добавил президент.
Напомним, большинство (94%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что не празднуют китайский Новый год, однако 72% опрошенных знают символ наступившего года.
Орбан ответил на вопрос о возможности нападения России на Украину
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У президента России Владимира Путина нет «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос, верит ли он, что Россия нападет на Украину.
«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», – приводит РИА «Новости» ответ Орбана на вопрос «России 24», верит ли он в возможную агрессию России против Украины.
Венгерский премьер также добавил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».
Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
До этого президент заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к диалогу Россию и Запад.
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Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
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Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,– добавил Путин.
Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.
«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.
«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.
«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
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Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США
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Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, заявил президент России Владимир Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности.
«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана], что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.
Он подчеркнул, что российская сторона не увидела ответа на свои требования в ответе Запада.
«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», – сказал президент.
Он напомнил, что НАТО ссылается на право других стран на свободный выбор. При этом Североатлантический альянс не обращает внимание, что безопасность нельзя укреплять за счет других, передает ТАСС.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что Россию «кинули», пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.
«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», – напомнил глава российского государства.
По его словам, «сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули».
Он обратил внимание на то, что в документах НАТО нигде не прописана политика «открытых дверей».
Кроме того, Путин надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто.
Он выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил российский лидер.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
Песков рассказал о реакции Путина на ситуацию вокруг Кадырова и семьи судьи Янгулбаева
Президент Владимир Путин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько я понимаю, у президента нет таких планов», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, «никакой необходимости для Кремля следить за этим нет, правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко».
Также Песков указал, если члены семьи бывшего судьи видят угрозу своей безопасности в России, а также обращались с соответствующими жалобами в правоохранительные органы, то это не вопрос Кремля, заключил Песков.
«Если им кто-то угрожает, то они должны конкретно сказать, кто и как им угрожает», – подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что в сложившейся ситуации «есть определенные обвинения, которые в адрес Кадырова озвучиваются из-за границы».
«Кремль не имеет никакой возможности с этим разбираться. Если у этих граждан РФ есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они должны обратиться в правоохранительные органы. А озвученные из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля, чтоб предпринимать какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова. Заявления в СМИ не являются обращением в правоохранительные органы», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Ибрагима объявили в федеральный розыск следователи в Чечне за публичные призывы к терроризму, в региональном УМВД сообщили, что Ибрагим арестован заочно.
Пресс-секретарь «Комитета против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас работает без регистрации) Наталья Курекина сообщала, что отец Ибрагима, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – отмечал глава Чечни.
Орбан на встрече с Путиным пообещал выиграть выборы и много лет сотрудничать с Россией
Никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
«Что касается безопасности, это был самый волнительный сюжет, потому что мой сегодняшний визит – это, отчасти, еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение», – передает его слова РИА «Новости».
Кроме того, Орбан заявил, что не собирается оставлять свой пост в апреле, а намеревается выиграть выборы. Он заявил, что планирует сотрудничать с Россией много лет.
Встреча проходит в Москве. Ожидается, что Путин и Орбан обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
Путин обвинил НАТО в обмане из-за обещания не продвигаться на восток
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток, по его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули.
«Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО – Польша, Румыния, страны Прибалтики», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, «сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули».
Ранее Путин заявил, что принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО.
Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Он подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
Путин подтвердил Драги намерение России поставлять газ в Италию
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с итальянским премьером Марио Драги подтвердил готовность в дальнейшем обеспечивать поставки российского газа в Италию, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Драги также обсудили меры в обеих странах по противодействию коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».
«Владимир Путин и Марио Драги обменялись информацией о мерах, предпринимаемых в обеих странах по противодействию распространению коронавируса», – отмечается в сообщении.
Кроме того, российский лидер изложил итальянскому премьеру подходы России по гарантиям безопасности. Он акцентировал внимание на важности соблюдения принципа неделимости безопасности.
В декабре на пресс-конференции Путин отмечал, что российско-итальянские отношения при новом премьер-министре страны Марио Драги также носят доброжелательный характер.
Американский политолог назвал НАТО «хором воинов-комиков»
СМИ на Западе выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков, такое мнение высказал в статье в журнале The Nation политолог Анатоль Ливен.
В своей статье Ливен сравнил политику Путина с приписываемыми ему в американских и европейских СМИ качествами, в результате он сделал вывод, что образ состоит из взаимоисключающих черт, сообщает РИА «Новости».
«Чудовище «Путин» в западном воображении крайне цинично и заинтересовано только в собственной власти и прибыли, но в то же время готово пойти на колоссальный личный риск, чтобы расширить мощь своей державы. Оно правит страной, которая якобы представляет жалкие обнищавшие развалины, и в то же время являет собой смертельную угрозу для некоторых из самых богатых и могущественных стран на земле», – пишет Ливен.
Автор подчеркнул, что настоящий Владимир Путин на деле доказал свою осторожность и уравновешенность на мировой арене.
«Он ни разу не предпринял международной акции, которая фактически грозила бы войной с Западом или поражением России на региональном уровне. И это должно дать нам уверенность в том, что мы сможем выйти из нынешнего кризиса без катастрофы», – заявил Ливен.
Политолог назвал стремление Путина оградить границы своей страны от НАТО жизненно важным интересом, который разделяет и истеблишмент, и значительная часть населения.
Кроме того, эксперт указал в своей статье, что именно украинская сторона не соблюдает Минские соглашения, а Запад не спешит оказывать воздействие на украинских партнеров.
«Сейчас только мифологический «Путин» пошел бы на Киев и в Центральную Украину, не говоря уже о нападении на Польшу или Прибалтику. Эти нелепые западные фантазии порождены отчасти настоящей паранойей, отчасти представителями американских и европейских политиков, которым необходимо демонизировать Россию, чтобы прикрыть собственные ужасающие ошибки и ложь последних 30 лет, а отчасти расчетами на то, чтобы позволить НАТО, этому хору воинов-комиков, демонстрировать свое героическое сопротивление угрозе, которой на самом деле не существует», – заключил эксперт.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования ее как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Эксперт: Россия не закрыла дверь для переговоров с Западом о гарантиях безопасности
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«Очень важно, что Владимир Путин зафиксировал свое принципиальное несогласие с Западом, напомнил ему о нарушенных обязательствах, но не отказался говорить с ним дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент оценил контрпредложения США и НАТО на требования Москвы предоставить гарантии безопасности.
«Путин предсказуемо подчеркнул, что адекватных ответов на наши основные озабоченности мы не получили. Но интрига была в другом: многие на Западе ожидали, что Россия после такого хлопнет дверью и откажется от дальнейшего диалога по частным, техническим вопросам», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Более того, отказ от продолжения контактов связывали с возможным началом военной операции на Украине, – уточнил собеседник. – Поэтому очень важно, что Путин зафиксировал свое принципиальное несогласие с Западом, напомнил ему о нарушенных обязательствах, но не отказался говорить с ним дальше».
«Президент признал, что это, судя по всему, дело очень трудное и долгое, но Россия продолжит отстаивать свои позиции, считая их обоснованными и справедливыми. Дверь для переговоров не закрыта, наши западные партнеры могут успокоиться и не готовиться к новой мировой войне», – подчеркнул эксперт.
По мнению Кортунова, Путин, комментируя эту тему, не случайно указал на опасность вступления Украины в НАТО и даже задался вопросом, не придется ли в таком случае воевать с блоком. «Дело в том, что Россия ведет политику сдерживания. Причем мы хотим сдержать не только прием Киева в альянс, но даже дальнейшее расширение его военно-технического сотрудничества с НАТО. Президент сам говорил об освоении украинской территории силами альянса. Кроме того, сейчас есть планы нового объединения – британско-польско-украинского. То есть идет работа по интеграции Украины в натовские структуры даже без формального ее вхождения в блок», – обратил внимание Кортунов.
«Чтобы сдерживание работало, оно должно быть убедительным. В свою очередь, объект сдерживания должен пребывать в состоянии определенного напряжения, – пояснил политолог. – Если бы Путин сказал: «Мы будем полагаться только на дипломатию, дружить со всеми вопреки всему, войны в Европе никогда не будет, а Россия отказывается от военно-технических мер обеспечения своей безопасности», то это только подорвало бы нашу убедительность. Нас не станут слушать, зато продолжат оказывать давление».
«Правда, здесь очень тонкий нюанс: с одной стороны, нужно не создать впечатление, что Россия сегодня-завтра начнет войну; с другой, необходимо сохранять напряжение, чтобы нас воспринимали всерьез. На мой взгляд, президент довольно успешно сбалансировал эти два аспекта», – заключил собеседник.
Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, констатировал президент России Владимир Путин. Об этом он сказал, выступая во вторник на совместной пресс-конференции с прибывшим в Москву премьером Венгрии Виктором Орбаном.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – подчеркнул российский лидер. Путин вновь напомнил о том, что руководители Запада «кинули», пообещав по завершении холодной войны не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм. «Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое», – указалглава государства.
Он также обратил внимание на опасность, которую может повлечь за собой вступление Украины в НАТО – с учетом того, что в украинских доктринальных документах упомянуто «возвращение» Крыма военным путем. «Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – отметил президент.
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Вместе с тем, Путин отметил что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто. Российский лидер выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил президент России.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Премьер Венгрии заявил о планах увеличить поставки газа из России
Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали. В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», – передает ТАСС его слова.
Как отметил на встрече российский лидер, энергетика занимает важное место в сотрудничестве России и Венгрии, все российские поставки энергоресурсов стабильны. «Несмотря на все ограничения, за 11 месяцев прошлого года объем товарооборота вырос на 30 процентов. Это – хороший сигнал, продолжаются крупные проекты: строительство атомной электростанции. Энергетика, в целом, занимает большое место в нашем сотрудничестве», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению Путина, все энергоресурсы поставляются своевременно. «Все работает стабильно», – резюмировал он.
Встреча проходит в Москве. Ожидается, что Путин и Орбан обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
Путин: Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа
Президент России Владимир Путин по итогу переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассказал, что они наметили обширные планы на перспективу.
«Подчеркну, Венгрия является важным партнером России в Европе. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, взаимная торговля по итогам 11 месяцев прошлого года выросла на 30%, до 5,5 млрд долларов», – цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа.
Путин рассказал о проработке вопроса о поставках в Венгрию вакцины от коронавируса «Спутник лайт», которая может служить бустером для зарубежных вакцин.
«Прорабатывается вопрос о поставке вакцины «Спутник лайт», которая может быть использована в качестве бустера для вакцин других зарубежных производителей», – добавил глава государства.
Переговоры Путина и Орбана, длившиеся почти пять часов, завершены. Помимо двустороннего сотрудничества лидеры хотели обсудить вопросы безопасности. Премьер Венгрии назвал свой визит миссией мира, отметив, что ни одна европейская страна не хочет войны и выступает за мирное решение проблем.
Во вторник встреча Путина и Орбана проходила в Москве.
Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.
Путин заявил о системном нарушении прав человека на Украине
Рассмотрена ситуация в целом на Украине и вопрос о нарушении прав человека в этой стране, которое приобрело системный характер, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта. [Рассматривалась] ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
В Британии заявили о возможном переносе разговора Джонсона и Путина
Разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и российского лидера Владимира Путина может быть перенесен на среду, 2 февраля, сообщил представитель британского премьера.
Стало известно, что Джонсон рассчитывает провести телефонныйразговор с с Путиным во второй половине дня 2 февраля, передает ТАСС.
Ранее Даунинг-стрит рассчитывал, что такой разговор состоится 31 января, однако он был перенесен из-за того, что премьер несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками, происходившими в его резиденции на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 годах.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор президента Владимира Путина и премьера Британии Бориса Джонсона на вторник не планируется.
Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам.
Напомним, Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.
Вместе с тем стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая в ближайшие дни должна была посетить Киев и Москву, заболела коронавирусом. Джонсон несмотря на это поедет на Украину. Условием станет отрицательный результат теста на коронавирус.
В Кремле заявили об отсутствии разговора с Джонсоном в планах Путина на вторник
Разговор президента Владимира Путина и премьера Британии Бориса Джонсона на вторник не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «на сегодня разговор не запланирован», анонсов не было. При этом не исключено, что «какие-то сроки будут согласованы», передает РИА «Новости».
Вместе с тем представитель Кремля сообщил, что очная встреча Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном может состояться уже в обозримой перспективе. Песков не уточнил, ьулет ли это поездка президента России или же «мы ждем гостей».
Песков также рассказал, что визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию пока находится в стадии проработки, «после того как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнерами».
Ранее Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам.
Напомним, Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.
Вместе с тем стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая в ближайшие дни должна была посетить Киев и Москву, заболела коронавирусом.
Путин пообещал проинформировать Орбана о ходе переговоров по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что проинформирует его о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Мне было бы очень важно с тобой обменяться мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности. Я с удовольствием проинформирую тебя о том, как развивается этот процесс», – цитирует ТАСС Путина.
Президент напомнил, что ранее Россия направила свои предложения Западу о заключении взаимных письменных обязательств на счет гарантий безопасности.
Также глава государства отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о передаче технологий производства российской вакцины от коронавируса в Венгрии, передает РИА «Новости».
«Несмотря на все кризисные ограничения, а мы стараемся бороться даже совместно, поставили более 5 млн доз вакцин, и у вас зарегистрировали «Спутник Лайт». Сейчас прорабатываем передачу технологий и производственных линий», – сказал Путин.
В свою очередь Орбан от всего сердца поблагодарил Путина за поставки российской вакцины в Венгрию. «Мы действительно переживаем непростые времена. 2021 год оказался наиболее успешным в сотрудничестве между нашими странами. Было два главных вызова. В обоих случаях Россия нам помогла. Первый вызов связан с вакцинами», – сказал он.
Во вторник встреча Путина и Орбана проходит в Москве. Ожидается, что стороны обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.