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Эксперты заявили о неэффективности антиковидных локдаунов
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Многие страны меняют стратегию по борьбе с коронавирусом и рассматривают его больше как эндемическое заболевание на фоне того, как новый штамм COVID-19 «омикрон» снижает эффективность таких жестких ограничительных мер, как локдауны, рассказали эксперты в области здравоохранения.
Эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.
По мнению экспертов, неэффективность локдаунов при борьбе с «омикроном» связана с тем, что он легко передается, передает РИА «Новости».
«К сожалению, карантинные меры не снизили значительно высокий уровень передаваемости «омикрона», но замедлили его передачу. Поэтому они (власти) ослабляют ограничения, целью которых было уменьшить пик (заболеваемости). Теперь власти уверены, что больницы не будут переполнены», – заявила профессор австралийского университета Дикина Катрин Беннет.
В свою очередь вирусолог Джонатан Стойе из института Фрэнсиса Крика в Лондоне считает, что полный отказ от карантинных мер преждевременен, «критически важно» определить, какие ограничения следует снять, а какие оставить.
По мнению Беннет, меньший уровень смертности от «омикрона» по сравнения с другими штаммами, а также более мягкое протекание болезни говорит об эффективности вакцин против коронавируса. По этой причине больницы смогли справиться с волной COVID-19, вызванной этим вариантом вируса, даже несмотря на большие цифры ежедневных заражений.
При этом, даже если коронавирус станет эндемическим заболеванием, для более незащищенных групп он может иметь летальные последствия, считает вирусолог Стойе.
«Следует внимательно относиться к этим словам. Эндемический не равно менее летальный. Скорее это означает, что уровень заражения будет оставаться на постоянном уровне. Например, малярия – это эндемическое заболевание для некоторых частей мира, в Африке от него умирает больше людей, чем от COVID-19», – заявил Стойе.
Он добавил, что в случае появления новых, более опасных вариантов коронавируса может понадобиться снова вводить локдауны. По его словам, «нет причины, по которой такие варианты не могут не появиться». Однако австралийский профессор Беннет считает, что более смертельные штаммы COVID-19 вряд ли возникнут.
«Это возможно, но маловероятно. Благодаря тому, что мы столкнулись с большим числом вариантов данного вируса, вырабатывает масштабный иммунитет среди населения. Кроме того, проводились кампании по вакцинации. Все это уменьшает степень тяжести протекания заболевания для любых вариантов», – заявила Беннет.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет.
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Минздрав пересмотрел список побочных эффектов от вакцины «Спутник V»
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Центр им. Гамалеи внес два новых побочных эффекта в инструкцию вакцины «Спутник V»: заболевание суставов или светобоязнь может развиться у каждого сотого или тысячного сделавшего прививку соответственно.
Минздрав одобрил изменения раздела «Побочные действия» инструкции «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). В него включены два новых побочных эффекта: остеоартрит и фотофобия, информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств.
Уточняется, что вероятность возникновения остеоартрита оценена как «нечастая»: у каждого сотого или тысячного, получившего вакцину. Информация об этом приведена в инструкции препарата, там же указано, что данные о реакциях получены во время клинических испытаний.
Еще один новый побочный эффект вакцины «Спутник V» – фотофобия, или светобоязнь. Частота встречаемости аналогична остеоартриту.
Также в новой инструкции к вакцине изменена частота встречаемости ранее известных побочных эффектов. Как указано в документе, снижена частота желудочно-кишечных нарушений, которые теперь могут встречаться «очень редко», а именно у одного человека из 10 тыс. вакцинированных. Также по новым оценкам, к очень редким побочным эффектам отнесли заложенность носа, першение в горле, ринорею, увеличение регионарных лимфатических узлов, головную боль, головокружение и обмороки.
Кроме того, в инструкцию включены описания единичных случаев воспалительной полиневропатии, однако связь с введением вакцины не установлена.
Ранее были названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»: тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
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Инфекционист прокомментировал причину смерти Виктора Мережко
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«Люди ни в коем случае не должны заниматься самолечением, причем ни в каком возрасте», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя смерть киноактера и режиссера Виктора Мережко от осложнений коронавируса.
На 85-м году жизни в Москве умер советский и российский киноактер и режиссер Виктор Мережко. По словам его дочери Марии, в декабре артист заболел коронавирусом, но, считая, что это простая простуда, решил лечиться самостоятельно. В январе выяснилось, что одно легкое у него было поражено на 90%, а второе – на 95%, его положили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние и очистить легкие до 65%, но позднее появились осложнения, отнялась нога, была проведена операция, во время которой медики заметили «какой-то сгусточек крови». Спустя неделю Мережко скончался.
«Лично я, как врач, считаю обсуждение конкретного пациента не слишком этичным, потому что я не его лечащий врач, не читал его истории болезни и выписок. Однако, что касается клинической картины, то это довольно типичная история у пожилых людей. Переносимая коронавирусная инфекция может вызывать массивное поражение легочной ткани. И даже, если человек в общем-то стабилизируется, то достаточно длительное время сохраняется угроза тромбоза», – говорит Коновалов.
Он рассказывает, что сгустки крови (тромбозы) довольно часто встречаются при коронавирусной инфекции – и это доказанный факт. При подобных осложнениях специалист рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и строго следовать его назначениям, обращая внимание на то, что каждый случай индивидуален, поэтому объем вмешательства, обследования и лечебного воздействия подбирается в зависимости от состояния пациента.
«Люди ни в коем случае не должны заниматься самолечением, причем ни в каком возрасте. Вообще понятие «самолечение» – это когда лечение идет без контроля специалиста. Причем неважно, насколько этот контроль посредственный или это удаленные консультации на основании каких-то обследований, все должно быть под контролем врача», – предупреждает инфекционист.
При этом Коновалов подчеркивает, что есть определенные факторы, которые ухудшают течение коронавирусной инфекции, и в первую очередь – это отсутствие предварительной вакцинации. В связи с этим врач настоятельно рекомендует гражданам всех возрастов привиться против COVID-19.
Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким умерших 30 января актера Леонида Куравлева и сценариста и режиссера Виктора Мережко, назвав их очень талантливыми и всенародно любимыми людьми искусства.
Врач спрогнозировала завершение пандемии из-за «омикрона» у детей
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Дети переносят заболевание, вызываемое штаммом «омикрон», без осложнений, это может привести к завершению пандемии, заявила заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей.
«Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других привычных нам респираторных вирусных инфекций. <...> Это еще говорит о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, вполне возможно, это приведет к завершению пандемии, после того, как переболеют дети», – цитирует врача ТАСС.
По ее словам, особых осложнений в эту волну не замечено, прогнозируется более легкое течение. Рост госпитализаций же связан с увеличением числа заболевших, указала Дондурей.
Между тем заведующая отделением для детей с коронавирусом Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова отметила, что сейчас дети поправляются гораздо быстрее, чем в прошлые волны.
«Родители, естественно, напуганы, а соответственно, легкие формы госпитализируются тоже, потому что не знают, как дальше себя инфекция поведет, но на самом деле детки намного быстрее поправляются и быстрее выписываются, чем по предыдущим волнам», – сказала она.
Ранее в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».
Проценко: Коронавирус станет сезонным заболеванием как грипп
Штамм коронавируса «омикрон» отличается более быстрым и одновременно более легким течением, но пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями не должны «терять настороженность», заявил главный врач больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко в интервью RTVI.
«Его (заболевание, вызванное «омикроном» – прим. ВЗГЛЯД) быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражения легочной ткани, меньше пневмоний в исходе – это хорошая новость», – приводит его слова RT.
Проценко добавил, что при этом пациенты из групп риска не должны «терять настороженность».
«Но эта вспышка с двух-трехдневной температурой в 39 градусов со слабостью. Те группы риска, пациенты старше 60 лет, пациенты с... ожирением, пациенты с сопутствующей патологией, есть всегда риски, что этот пик лихорадки может сопровождаться обострением... ухудшением по их сопутствующей патологии», – отметил он.
По его словам, коронавирус станет сезонным заболеванием, которое будут контролировать с помощью вакцинации, как сейчас грипп, это позволит отказаться от ношения масок, и вновь возвращаться к этой практике только в эпидемический сезон.
«Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон – октябрь–ноябрь – мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией», – уточнил Проценко.
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Ранее британские ученые заявили, что риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой» выше в 5,4 раза.
В пятницу в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что в 32 регионах России за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, в восьми регионах отмечается улучшение.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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Премьер Канады Трюдо заразился коронавирусом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.
«Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19», – написал Трюдо в Twitter, передает ТАСС.
Он отметил, что чувствует себя хорошо и на этой неделе продолжит работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения.
Накануне сообщалось, что глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте».
В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер.
Гинцбург назвал защищающую на 100% от «омикрона» вакцину
Ревакцинированные «Спутником Лайт» получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца, заявил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
«75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Гинцбург заявил, что адаптация «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет два с половиной – три месяца. Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Также Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Власти Москвы разъяснили порядок определения длительности карантина для школьников
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Срок карантина для контактных по коронавирусу сокращен до семи дней, и данная норма распространяется в том числе на классы, которые были направлены на карантин до принятия постановления. Однако действующий карантин может быть продлен при единогласном решении родителей всех учеников, рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Ранее родители учеников одной московской школы сообщили газете ВЗГЛЯД о требовании учебного заведения отправлять на занятия детей, которые находились в непосредственном контакте с заболевшим одноклассником, на неделю раньше окончания установленного врачом карантина. В связи с этим родители столкнулись с неразрешимым противоречием: следовать им требованиям школы или соблюдать назначенный врачом двухнедельный карантин.
«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ срок карантина для контактных по коронавирусу сокращен до семи дней. Эта норма распространяется в том числе на классы, которые были направлены на карантин ранее – до принятия постановления», – сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Тем не менее, в ведомстве обратили внимание на то, что действующий карантин может быть продлен до 14 дней при единогласном решении всех родителей в классе. Для этого опекунам необходимо обратиться к классному руководителю.
«По информации директора школы № 45, школой было предложено всем родителям самостоятельно решить вопрос о посещении занятий в период до истечения первоначального срока карантина. В тех классах, где родители единогласно изъявили такое желание, срок карантина был продлен. Информация о том, что администрация школы не идет на уступки и требует, чтобы дети вышли после семи дней карантина, не соответствует действительности», – заключили в пресс-службе Депзрава Москвы.
В конце января оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что новые правила карантина, согласно которому его срок сокращается с 14 до 7 дней для контактировавших с больными, вступают в силу с 26 января и распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления.
Гинцбург назвал сроки регистрации назальной вакцины от COVID
Испытания назальной вакцины от COVID-19 должны закончиться в течение 2-2,5 месяцев, если они пройдут успешно, то Минздрав России зарегистрирует ее, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24».
«Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привилось. Если все будет идти по плану, в течение 2-2,5 месяцев мы должны закончить испытания первой-второй фазы интраназальной вакцины, и это, надеюсь, позволит Минздраву выдать нам регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого вакцинного препарата», – цитирует его РИА «Новости».
Он отметил, что применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.
Ранее сообщалось, что исследование комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея начались в Сеченовском университете.
За сутки в России госпитализировали 9,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 9883 человека, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 9883 человека, на 32,2% меньше по сравнению с 29 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 121 228 случаев заболевания, в целом в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 28 944 человека, на 3,6% меньше по сравнению с 29 января. За это же время подтверждено 617 смертей.
За весь период зафиксировано 330 728 летальных исходов, выздоровел 10 218 151 человек.
В Москве за сутки выявлено 24 030 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 17 833, в Московской области – 11 434.
Накануне в России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом.
Врач назвал необычный симптом после «омикрона»
После перенесенного «омикрона» у пациента может развиться так называемый аберрантный гиперкоагуляционнный ответ, в результате чего кровь начинает сгущаться, заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.
«Вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление», – сказал он в беседе с URA.RU.
Однако утверждать, что такое развитие событий ожидает каждого переболевшего, медики, по словам Токарева, не спешат. Вопрос находится на стадии изучения. Врачи не знают, насколько риск сгущения крови при «омикроне» зависит от пола, возраста и сопутствующих болезней пациента.
Профилактолог добавил, что похожие последствия наблюдались и у пациентов, перенесших дельта-штамм.
Состояние гиперкоагуляции – склонность к тромбозу вследствие нарушения свертывающей системы. Воспалительные реакции и ряд хронических заболеваний могут привести к еще большему сгущению крови.
Ранее были названы самые распространенные осложнения после COVID.
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Вирусолог: Пик пятой волны коронавируса наступит в феврале
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Учитывая скорость распространения и доминирование штамма коронавируса «омикрон», вполне возможно, что пик придется на середину февраля, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко, комментируя аналогичное предположение Роспотребнадзора.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что поскольку все регионы России находятся на разном этапе подъема заболеваемости, рост числа заразившихся COVID-19 в стране продолжится еще некоторое время, передает «Интерфакс». Пик заболеваемости, по ее словам, наступит к середине февраля или раньше.
«С начала пандемии коронавируса, с 2020 года, когда COVID-19 пришел в Россию, можно наблюдать определенную тенденцию: страна огромная, заболеваемость в каждом регионе разная – куда-то вирус пришел раньше, куда-то позже, поэтому в целом мы достигаем пика заболеваемости дольше, нежели другие страны», – говорит Бутенко.
Тем не менее, благодаря опыту предыдущих волн коронавируса, уже сейчас можно сделать определенные выводы, продолжает вирусолог. Кроме того, исходя из того, с какой интенсивностью борются с «омикроном» в других странах, где он появился раньше, можно увидеть, что он уходит также активно, как и распространяется, поскольку переносится человеком гораздо легче, нежели другие штаммы, включая «дельту».
«При таких прогнозах, учитывая скорость распространения и доминирование «омикрона», а также то, что у него гораздо меньше инкубационный период, в отличие от первоначальных штаммов, вполне возможно, что пик в России придется на середину февраля, либо несколько позднее. Но это прогноз, скорее, по Москве. А как вирус себя проявит в других российских регионах – пока неясно, так как во многих городах все еще сохранился более опасный штамм «дельта», он полностью не вытеснен», – считает специалист.
Ранее вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что исходя из наблюдений за странами, в которых происходит эпидемия, пик должен быть достигнут достаточно быстро, предположительно, в феврале. Завершится пятая волна коронавируса в России, по его предположению, весной этого года.
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Израиль признал сделанные в «Инвитро» анализы привитых «Спутником V»
Сделанные в российских лабораториях «Инвитро» анализы на антитела для привитых «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт» будут приниматься для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль, сообщил Минздрав страны.
«Вакцинированные вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации на въезд в Израиль официального свидетельства положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории «Инвитро» в России», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
При отсутствии такого анализа туристам необходимо будет пройти серологический анализ по прибытии в Израиль.
В Министерстве туризма Израиля добавили, что список российских лабораторий в дальнейшем будет расширен.
Ранее вакцинированных «Спутником» туристов решили пускать в Израиль с 9 января.
Также власти Саудовской Аравии с 1 января разрешили туристам, которые вакцинировались двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, въезд в страну, в частности, приезжать на хадж и малый хадж – умру.
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В ВОЗ заявили о росте смертности от COVID-19 в большинстве регионов мира
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве рассказал, что смертность от коронавируса растет в большинстве регионов планеты, он выразил обеспокоенность быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса в мире.
«После того как «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год... Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты», – цитирует его ТАСС.
Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. По его словам, для завершения COVID-19 как пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, уделяя особое внимание группам, подверженным наибольшему риску.
Утверждена цена препарата для лечения COVID-19
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила цену на лекарственный препарат от коронавирусной инфекции «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку, сообщила пресс-служба ведомства.
«Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку», – говорится в Telegram-канале службы.
В пресс-службе отметили, что препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в России дженерик. Он произведен компанией «Фармасинтез»», – уточнили в ведомстве.
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В декабре 2021 года стало известно, что препарат от коронавируса «Ремдесивир» поставлен во все регионы России, идет мониторинг его использования.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
Напомним, что правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса, соответствующее решение будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
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Голикова рассказала о подготовке платформ для быстрого создания вакцин
Четыре платформы для быстрого создания вакцин будут готовы в России в 2022 году, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
«В 2022 году <...> подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций», – сказала она в ходе совещания с членами правительства России в ходе реализации социально-экономического развития России до 2030 года, передает РИА «Новости».
По ее словам, продолжится работа по расширению сети для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше прогнозировать и быстрее реагировать на ситуацию.
Отмечается, что к 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов. Сейчас планируется внедрить быстрые тесты на 43 инфекции, ускорив оказание медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что российский минздрав внес два новых побочных эффекта в инструкцию вакцины «Спутник V»: заболевание суставов или светобоязнь. Проявится они могут у каждого сотого или тысячного сделавшего прививку.