Эксперты заявили о неэффективности антиковидных локдаунов

Многие страны меняют стратегию по борьбе с коронавирусом и рассматривают его больше как эндемическое заболевание на фоне того, как новый штамм COVID-19 «омикрон» снижает эффективность таких жестких ограничительных мер, как локдауны, рассказали эксперты в области здравоохранения.

Эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.

По мнению экспертов, неэффективность локдаунов при борьбе с «омикроном» связана с тем, что он легко передается, передает РИА «Новости».

«К сожалению, карантинные меры не снизили значительно высокий уровень передаваемости «омикрона», но замедлили его передачу. Поэтому они (власти) ослабляют ограничения, целью которых было уменьшить пик (заболеваемости). Теперь власти уверены, что больницы не будут переполнены», – заявила профессор австралийского университета Дикина Катрин Беннет.

В свою очередь вирусолог Джонатан Стойе из института Фрэнсиса Крика в Лондоне считает, что полный отказ от карантинных мер преждевременен, «критически важно» определить, какие ограничения следует снять, а какие оставить.

По мнению Беннет, меньший уровень смертности от «омикрона» по сравнения с другими штаммами, а также более мягкое протекание болезни говорит об эффективности вакцин против коронавируса. По этой причине больницы смогли справиться с волной COVID-19, вызванной этим вариантом вируса, даже несмотря на большие цифры ежедневных заражений.

При этом, даже если коронавирус станет эндемическим заболеванием, для более незащищенных групп он может иметь летальные последствия, считает вирусолог Стойе.

«Следует внимательно относиться к этим словам. Эндемический не равно менее летальный. Скорее это означает, что уровень заражения будет оставаться на постоянном уровне. Например, малярия – это эндемическое заболевание для некоторых частей мира, в Африке от него умирает больше людей, чем от COVID-19», – заявил Стойе.

Он добавил, что в случае появления новых, более опасных вариантов коронавируса может понадобиться снова вводить локдауны. По его словам, «нет причины, по которой такие варианты не могут не появиться». Однако австралийский профессор Беннет считает, что более смертельные штаммы COVID-19 вряд ли возникнут.

«Это возможно, но маловероятно. Благодаря тому, что мы столкнулись с большим числом вариантов данного вируса, вырабатывает масштабный иммунитет среди населения. Кроме того, проводились кампании по вакцинации. Все это уменьшает степень тяжести протекания заболевания для любых вариантов», – заявила Беннет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет.

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