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Трамп раскритиковал Байдена за покупку нефти у России
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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за то, что Соединенные Штаты при его администрации якобы вынуждены покупать нефть у России.
Соответствующее заявление Трамп сделал, выступая во вторник в эфире телеканала Newsmax, передает ТАСС.
«Цены на энергию столь высоки! Нам приходится обращаться к ОПЕК. Мы вынуждены просить нефть у России, чтобы обеспечить Восточное побережье США, можете себе представить? Это они поставляют ее», – заявил он.
Республиканец также заявил, что рост цен на нефтепродукты в США якобы «спровоцирован Россией».
«При мне у нас не было нужды в чьей-либо энергии, мы были энергетически независимы. Мы сами производили ее, и она была недорогой», – заключил Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США приветствуют решение ОПЕК+ оставить неизменным рост добычи нефти участников соглашения на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. По ее словам, Байден готов принимать дальнейшие меры для снижения стоимости топлива.
Псаки также уточнила, что США не собираются пересматривать планы, касающиеся высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов.
Напомним, в 2021 году Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны для снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии.
Стало известно о перепалке представителей России и США на заседании ООН
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В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка, пишут западные СМИ. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Томаса-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной, передает The Washington Post.
«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», – ответил ей Небензя.
Издание называет словесную перепалку представителей двух стран «одной из самых острых за последние годы». При этом обе стороны признали, что выход лежит через дипломатию, однако ни одна из сторон не уступила, пишет The Washington Post.
Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».
«Если Россия и дальше вторгнется в Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не предвидели. И последствия будут ужасающими», – заявила в ответ постпред США.
Между тем Небензя в очередной раз опроверг какое-либо запланированное вторжение на Украину и подчеркнул, что Россия имеет право размещать войска в любом месте на своей территории. «Ни один российский политик, ни один общественный деятель, ни один человек не сказал, что мы планируем напасть на Украину», – указал он.
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Накануне постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США
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Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, заявил президент России Владимир Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности.
«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана], что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.
Он подчеркнул, что российская сторона не увидела ответа на свои требования в ответе Запада.
«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», – сказал президент.
Он напомнил, что НАТО ссылается на право других стран на свободный выбор. При этом Североатлантический альянс не обращает внимание, что безопасность нельзя укреплять за счет других, передает ТАСС.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что Россию «кинули», пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.
«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», – напомнил глава российского государства.
По его словам, «сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули».
Он обратил внимание на то, что в документах НАТО нигде не прописана политика «открытых дверей».
Кроме того, Путин надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто.
Он выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил российский лидер.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
Россия опровергла передачу США ответа на предложения по гарантиям безопасности
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Данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Это сообщение не соответствует действительности», – сказал он РИА «Новости».
По его словам, Россия еще готовит «сводный» ответ США и НАТО.
Тем временем высокопоставленный диписточник заявил, что послание главы МИД России Сергея Лаврова касалось понимания западными коллегами принципа неделимости безопасности.
«И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно», – сказал он.
Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС России Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по Украине оценивается Вашингтоном как «абсолютный успех», заявла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», – заявила постпред в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.
Вашингтон не считает «вторжение России на Украину» неизбежным, ведется поиск дипломатического решения, чтобы «предоставить России выход из ситуации».
«Мы надеемся, что это сработает и что [президент России Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере», – заявила Томас-Гринфилд.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
Американский бизнес испугался санкций США против России
Угрозы США ввести новые санкции против России заставили американские компании планировать разные сценарии того, как работать в этой ситуации, однако этих усилий может быть недостаточно, чтобы смягчить удар для бизнеса, пишет The Wall Street Journal.
Юрист Адам М. Смит, партнер юридической фирмы Gibson, Dunn. & Crutcher LLP, которая специализируется на соблюдении требований международной торговли, заявил, что в последние недели он ежедневно общается с клиентами, особенно в банковском, транспортном и нефтегазовом секторах, обеспокоенными тем, что Москва попадет под удар американской политики, передает РИА «Новости».
«Сложно обеспечить защиту ваших операций в России от санкций, особенно когда вы не знаете, какие последуют действия со стороны правительства США», – добавил он.
По словам эксперта, США могут использовать несколько подходов и задействовать существующие инструменты для введения новых ограничительных мер, а последствия окажутся серьезными.
Смит также заявил, что санкции, скорее всего, будут подразумевать исключения и лицензии на определенные виды деятельности и предоставят предприятиям льготный период для свертывания операций, однако для этого все равно потребуются указания и консультации со стороны американских агентств.
«Все эти нюансы делают навигацию очень сложной», – заключил Смит.
Кэри Стайнбауэр, партнер юридической фирмы Winston & Strawn LLP в Вашингтоне, занимающейся санкциями и экспортным контролем, рассказала о том, что планируют делать местные и иностранные клиенты в случае введения новых мер против Москвы: предприятия, скорее всего, обратятся в различные агентства, такие как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов, чтобы получить лицензию на работу или право на ее продление для постепенного прекращения деятельности.
С учетом тесных связей между экономикой США, Европы и России соблюдение санкций может оказаться сложным, поэтому компаниям не следует медлить с обращением к государственным чиновникам, чтобы выразить свою обеспокоенность и получить рекомендации, считает Стайнбауэр.
Ранее стало известно, что сенат США уже на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций, предусмотренных на случай эскалации вокруг Украины.
Сенатор Алексей Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада: по его словам, это должно «предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса (НАТО)».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Лавров заявил о негативной реакции США на ключевой вопрос России по безопасности
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Российская сторона запрашивает межведомственное соглашение реакции на ответ американской стороны и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Этот ключевой принцип международного права (неделимости безопасности – прим. ВЗГЛЯД), согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что сегодня в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что российская сторона «не позволит замотать» этот вопрос.
«И мы будем наставить на честном разговоре и на честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу», – подчеркнул министр.
Также сейчас завершается межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам. Об этом будет доложено президенту России Владимиру Путину.
Сам Блинкен выразил согласие, что есть предмет для разговора о неделимости безопасности.
Вместе с тем Москву тревожит позиция нескольких стран НАТО по этому же вопросу.
Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявлял, что данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности.
До этого Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Лавров и Блинкен обсудили ответы США на российские предложения по безопасности
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен провели беседу на тему ответа США по предложениям России по гарантиям безопасности.
В ходе беседы Блинкен сообщил, что США готовы на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Россией, передает ТАСС со ссылкой на сообщение госдепартамента.
США намерены вести такой диалог в полной координации со своими партнерами и союзниками, цитирует заявление госдепа РИА «Новости».
Также госсекретарь США подтвердил Лаврову приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявлял, что данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности.
До этого Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Небензя подчеркнул отсутствие в Минских соглашениях обязательств России
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В Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил, что приходится обсуждать «не выполнение, а невыполнение Минских соглашений» Украиной. При этом «Россию пытаются выставить стороной Минских соглашений» и «требовать от нее выполнить» соглашения. «Сколько раз мы ни говорили и ни просили наших коллег прочитать сами Минские соглашения и пакет мер в приложении к ним, где нет ни одного слова о России», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что другого пути решения конфликта нет, «чем больше проходит времени, тем больше, к сожалению, Донбасс отдаляется от Киева». Постпред призвал США «повлиять на своих украинских подопечных». Однако, по его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Небензя подчеркнул, что нельзя связывать российские «предложения по гарантиям безопасности и архитектуре безопасности» с «ситуацией на Украине», поскольку «европейская безопасность не сводится к безопасности Украины», это «более широкий вопрос». Он заявил, что «это раздельные вопросы», хотя предпринимаются «попытки связать эти два момента и представить это в качестве цены» за «европейскую безопасность», передает РИА «Новости».
Постпред сообщил, что пригласил своего украинского коллегу Сергея Кислицу принять участие в организуемом Россией 17 февраля заседании СБ ООН по исполнению минских соглашений. Небензя назвал провокацией проведение в понедельник заседания СБ ООН по ситуации вокруг Украины, инициированного США: «Изложение этих вещей так, как они это сделали вчера – оно подобно призыву к войне».
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Небензя заявил, что «Украина стала геополитичекой картой в наших отношениях с США и некоторыми западными странами». У Москвы складывается впечатление, что «США не заинтересованы в разрешении этого кризиса». При этом Россия хотела бы сотрудничать с США по более широкому кругу вопросов, но Вашингтон сузил число тем для взаимодействия, «только до сфер, где у нас общие интересы, либо где у США только свои интересы».
Постпред сообщил, что ДНР и ЛНР «не исключают опасных провокаций, которые могут привести к боевым действиям». При этом он указал, что продолжающееся снабжение Украины оружием со стороны США является нарушением Минских соглашений. Он подчеркнул, что Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине.
Как вы относитесь к идее поставок российских вооружений в ЛНР и ДНР для повышения их обороноспособности?
Комментируя заявления о якобы повышенном военном присутствии России на границе с Украиной, Небензя заявил: «Российские военные – там, где они обычно находятся, они не на украинской границе. Я не знаю, откуда взялась цифра 100 (тыс. человек)». Отвечая на вопрос, планирует ли он спрашивать Минобороны о том, «сколько там военных», Небензя сказал: «Я не планирую спрашивать наше Минобороны. Пусть наше Минобороны говорит само за себя. Обратитесь в наше Минобороны, если вы хотите, но я не знаю, почему я должен спрашивать у нашего Минобороны – у них есть пресс-секретари, и они могут ответить на вопросы, если их кто-то задаст».
Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что численность российской группировки у границы с Украиной якобы «превышает 100 тыс. человек».
В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину. Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной.
Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».
Британцы поддержали Небензю в споре с постпредом США в ООН
Читатели британской газеты Times поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совбеза по украинскому кризису, посчитав его слова справедливыми.
Washington Post написала о словесной перепалке между российским и американским дипломатами. Постпред России Василий Небензя резко ответил на обвинения Томас-Гринфилд, которая заявила, что Россия якобы «пытается выставить Украину агрессором», чтобы устроить предлог для «вторжения». Представитель России указал, что США сами провоцируют эскалацию напряженности своими ложными обвинениями.
Читатели Times встали на сторону российского дипломата и поддержали его позицию, напомнив, что НАТО окружила Россию своими базами.
«Но при этом мы, Запад, почему-то рассчитываем, что русские никак не ответят. А как бы США отреагировали, если бы то же самое стряслось в Мексике?», – спросил один из пользователей, передает РИА «Новости».
Другой пользователь написал, что Байден напрашивается на войну, чтобы отвлечь публику от внутренних провалов.
Один из читателей был недоволен тем, что российские войска находятся на границе с Украиной. «А теперь прикинь, как ты запоешь, если Россия будет учить Британию, где ее армии можно проводить учения, а где нет», – ответили ему.
Также пользователи вспомнили об угрозах президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крым силой и размещении значительной части вооруженных сил на границе с республиками Донбасса.
В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину. Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной.
Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».
Накануне постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
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Посол посоветовал Псаки почаще смотреть в зеркало
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Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» Россией других государств.
Заявление Псаки он назвал «в корне лживым, направленным на демонизацию России». Он подчеркнул, что США «так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством» свои «построенные на откровенном вранье фантазии», сообщается в Facebook посольства.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
«Кровавые» эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан – это лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики Соединенных Штатов», – сказал он, призвав «коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим».
Напомним, Псаки выступила против того, чтобы ставить на одну доску действия России и США. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, Псаки повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
Американский политолог назвал НАТО «хором воинов-комиков»
СМИ на Западе выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков, такое мнение высказал в статье в журнале The Nation политолог Анатоль Ливен.
В своей статье Ливен сравнил политику Путина с приписываемыми ему в американских и европейских СМИ качествами, в результате он сделал вывод, что образ состоит из взаимоисключающих черт, сообщает РИА «Новости».
«Чудовище «Путин» в западном воображении крайне цинично и заинтересовано только в собственной власти и прибыли, но в то же время готово пойти на колоссальный личный риск, чтобы расширить мощь своей державы. Оно правит страной, которая якобы представляет жалкие обнищавшие развалины, и в то же время являет собой смертельную угрозу для некоторых из самых богатых и могущественных стран на земле», – пишет Ливен.
Автор подчеркнул, что настоящий Владимир Путин на деле доказал свою осторожность и уравновешенность на мировой арене.
«Он ни разу не предпринял международной акции, которая фактически грозила бы войной с Западом или поражением России на региональном уровне. И это должно дать нам уверенность в том, что мы сможем выйти из нынешнего кризиса без катастрофы», – заявил Ливен.
Политолог назвал стремление Путина оградить границы своей страны от НАТО жизненно важным интересом, который разделяет и истеблишмент, и значительная часть населения.
Кроме того, эксперт указал в своей статье, что именно украинская сторона не соблюдает Минские соглашения, а Запад не спешит оказывать воздействие на украинских партнеров.
«Сейчас только мифологический «Путин» пошел бы на Киев и в Центральную Украину, не говоря уже о нападении на Польшу или Прибалтику. Эти нелепые западные фантазии порождены отчасти настоящей паранойей, отчасти представителями американских и европейских политиков, которым необходимо демонизировать Россию, чтобы прикрыть собственные ужасающие ошибки и ложь последних 30 лет, а отчасти расчетами на то, чтобы позволить НАТО, этому хору воинов-комиков, демонстрировать свое героическое сопротивление угрозе, которой на самом деле не существует», – заключил эксперт.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования ее как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
США оценили свой ответ на предложения России по гарантиям безопасности
Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Прайс заявил, что ответ США «на так называемые проекты договоров, которые обнародовала Россия, содержит широкий круг серьезных, субстантивных предложений». Вашингтон полагает, что «есть пересечение, где можно заняться этими общими обеспокоенностями на основе взаимности», передает РИА «Новости».
По его словам, США видят с российской стороны заинтересованность в продолжении диалога, сроки которого предстоит определить после того, как Россия представит США формальный ответ на американские предложения. Как заявил Прайс, «когда это произойдет, русские будут тоже расположены к участию в дальнейшем диалоге».
Администрация США надеется на продолжение двусторонних контактов с Россией. Прайс сказал, что для США «важнее всего» дипломатия, «коллективное взаимодействие с Россией, которое проходит при консультациях с союзниками и партнерами». США готовы к проведению новых контактов на высшем уровне, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах.
При этом США «не видят признаков деэскалации». США поддерживают контакты своих союзников с Россией по ситуации на Украине и считают, что они могут способствовать деэскалации кризиса, сказал Прайс.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
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Пентагон заявил о переброске Россией дополнительных сил к границе с Украиной
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что численность российской группировки у границы с Украиной якобы «превышает 100 тыс. человек».
Кирби заявил, что США «продолжают наблюдать переброску дополнительных сил». Пентагон «придерживается оценки «свыше 100 тыс. человек», причем «это число выросло за последние несколько дней». На чем основаны такие оценки, он не уточнил.
Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон, который приехал с визитом в украинскую столицу, также заявил, что с российской стороны «вдоль границы Украины дислоцированы около 100 тыс. военных». В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по российской же территории нагнетается для демонизации России.
Белый дом озвучил отношение к идее «превентивных санкций» против России
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как администрация США относится к идее «превентивно» ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.
Псаки сказала, что США «ввели некоторые санкции» против России. Однако Белый дом считает угрозу санкций «важным рычагом влияния» на Москву «в дискуссиях», передает ТАСС.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину.
США предложили России обсудить инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
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Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой возможность российских инспекций баз НАТО в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk, сообщили источники.
Как пишет журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс, «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО». При этом США хотят, чтобы Москва «предоставила аналогичную информацию об определенных базах» на территории России, передает ТАСС.
При этом возможное соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, в частности с Польшей и Румынией, заявил источник. Bloomberg пишет, что предложение США призвано развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против России.
Напомним, в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.