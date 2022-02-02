Трамп раскритиковал Байдена за покупку нефти у России

Небензя подчеркнул отсутствие в Минских соглашениях обязательств России

В Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя заявил, что приходится обсуждать «не выполнение, а невыполнение Минских соглашений» Украиной. При этом «Россию пытаются выставить стороной Минских соглашений» и «требовать от нее выполнить» соглашения. «Сколько раз мы ни говорили и ни просили наших коллег прочитать сами Минские соглашения и пакет мер в приложении к ним, где нет ни одного слова о России», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что другого пути решения конфликта нет, «чем больше проходит времени, тем больше, к сожалению, Донбасс отдаляется от Киева». Постпред призвал США «повлиять на своих украинских подопечных». Однако, по его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».

Небензя подчеркнул, что нельзя связывать российские «предложения по гарантиям безопасности и архитектуре безопасности» с «ситуацией на Украине», поскольку «европейская безопасность не сводится к безопасности Украины», это «более широкий вопрос». Он заявил, что «это раздельные вопросы», хотя предпринимаются «попытки связать эти два момента и представить это в качестве цены» за «европейскую безопасность», передает РИА «Новости».

Постпред сообщил, что пригласил своего украинского коллегу Сергея Кислицу принять участие в организуемом Россией 17 февраля заседании СБ ООН по исполнению минских соглашений. Небензя назвал провокацией проведение в понедельник заседания СБ ООН по ситуации вокруг Украины, инициированного США: «Изложение этих вещей так, как они это сделали вчера – оно подобно призыву к войне».

Небензя заявил, что «Украина стала геополитичекой картой в наших отношениях с США и некоторыми западными странами». У Москвы складывается впечатление, что «США не заинтересованы в разрешении этого кризиса». При этом Россия хотела бы сотрудничать с США по более широкому кругу вопросов, но Вашингтон сузил число тем для взаимодействия, «только до сфер, где у нас общие интересы, либо где у США только свои интересы».

Постпред сообщил, что ДНР и ЛНР «не исключают опасных провокаций, которые могут привести к боевым действиям». При этом он указал, что продолжающееся снабжение Украины оружием со стороны США является нарушением Минских соглашений. Он подчеркнул, что Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине.

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Комментируя заявления о якобы повышенном военном присутствии России на границе с Украиной, Небензя заявил: «Российские военные – там, где они обычно находятся, они не на украинской границе. Я не знаю, откуда взялась цифра 100 (тыс. человек)». Отвечая на вопрос, планирует ли он спрашивать Минобороны о том, «сколько там военных», Небензя сказал: «Я не планирую спрашивать наше Минобороны. Пусть наше Минобороны говорит само за себя. Обратитесь в наше Минобороны, если вы хотите, но я не знаю, почему я должен спрашивать у нашего Минобороны – у них есть пресс-секретари, и они могут ответить на вопросы, если их кто-то задаст».

Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что численность российской группировки у границы с Украиной якобы «превышает 100 тыс. человек».

В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину. Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной.

Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».