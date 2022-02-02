Попова сообщила об отсутствии планов объявлять локдаун в России

Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», – передает РИА «Новости» слова Поповой.

Она отметила, что количество заболевших будет увеличиваться, но в России уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики.

«У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее, в общем-то, за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон «122». Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», – подчеркнула Попова.

По ее словам, коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань, в основном «омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения болезни.

«Ученые разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность, или способность проникать в легочную ткань. Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой. В основном он поражает органы верхних дыхательных путей, трахеит, у детей может быть бронхит», – сказала Попова.

Она отметила, что тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, «омикрон» не вызывает. Однако еще неизвестно, какие будут осложнения после него, так как прошло еще очень мало времени с момента его прихода.

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя – не заболеть, сделать для этого все», – подчеркнула Попова.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство России не обсуждает возможность введения федерального локдауна.