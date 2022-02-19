Депутаты партии Зеленского отвезли украинским военным дроны в Донбасс

Глава пропрезидентской фракции Верховной рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия и еще ряд депутатов от этой политсилы прибыли с визитом в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе для передачи дронов военным, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

«Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безугла прибыли в зону проведения ООС. Народные депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных», – написала Палийчук в своем Telegram, передает РИА «Новости».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что он и ряд украинских министров, а также представители парламента в субботу отправятся на линию соприкосновения в Донбассе.

До этого сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где пройдут переговоры с рядом стран.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.

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