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МИД осудил США за угрозы применить «акт Родченкова» в ситуации с Валиевой
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Угрозы со стороны США задействовать «акт Родченкова» в ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой являются безответственными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин подтвердил, что «такие угрозы звучали». По его словам, «трудно прогнозировать, какие конкретные шаги будут предприняты на этом направлении». Он подчеркнул, что Россия всегда «выступала за то, чтобы не было привнесено никакой политизации в спорт высоких достижений», поскольку «это убивает спорт высоких достижений».
В МИДе заявили, что российская сторона «проводит большую работу, чтобы обеспечить чистоту спорта высоких достижений в том, что касается России». Москва полагает, что «это должно быть по достоинству оценено международным спортивным движением», передает ТАСС.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
Лавров обратился к США «по понятиям»
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Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», – передает его слова RT.
«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», – отметил Лавров.
Министр добавил, что обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи.
«Мы договаривались с госсекретарем Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», – сказал он.
Ранее Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и Блинкена.
Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».
Фигуристка Трусова сняла медаль сразу после награждения на Олимпиаде
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Российская фигуристка Александра Трусова после церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине сняла медаль и вышла в микст-зону к журналистам без награды.
«Сняла. Награждение закончилось», – цитирует РИА «Новости» Трусову.
В пятницу в Пекине состоялась церемония награждения, в ходе которой российские фигуристки получили медали Олимпийских игр. Анна Щербакова получила золото, а Александра Трусова стала серебряным призером Олимпиады в женском одиночном катании.
После соревнований у Трусовой случился эмоциональный срыв, она устроила истерику и кричала, что «никогда больше не выйдет на лед», «ненавидит спорт» и «не пойдет на награждение».
Александре Трусовой 17 лет, она бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы. Фигуристка стала первой в истории Олимпиады, кто выполнил пять четверных прыжков во время произвольной программы.
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США заявили о вторжении России в «другие части Восточной Европы»
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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
Расшифровку интервью распространило постпредство США при ООН.
Ведущий отметил, что его знакомые украинцы в США не верят, что Россия начнет масштабное вторжение на Украину, такого же мнения придерживаются его коллеги на востоке Украины. «В чем здесь нестыковка?» – передает РИА «Новости» вопрос ведущего.
«Я не знаю, есть ли здесь нестыковка. Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», – сказала Томас-Гринфилд в ответ.
При этом она отметила, что если в итоге российского «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, ранее в пятницу газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде
Российская мужская сборная по хоккею на Олимпийских играх в Китае победила шведскую команду в полуфинале, матч был выигран по буллитам.
Основное время и овертайм закончились со счетом 1:1, на 21-й минуте шайбу в шведские ворота забил Антон Слепышев, передает РИА «Новости».
Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев.
Шведская команда уравняла счет на 47-й минуте, шайбу в российские ворота забил Антон Ландер. Решающий буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.
Решающий матч пройдет 20 февраля, соперником будет команда Финляндии, ранее обыгравшая словаков со счетом 2:0.
Американская журналистка позлорадствовала в связи с проигрышем Валиевой
Известная американская журналистка, колумнист издания USA Today Кристин Бреннан язвительно прокомментировала выступление 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Бреннан написала в Twitter: «Потрясающе, Валиева четвертая. Теперь они могут провести цветочную церемонию и церемонию награждения».
До этого она комментировала выступление фигуристки, отмечая, что Валиева «падает на лед, падает и спотыкается на каждом прыжке».
«Жестокое обращение с ребенком со стороны тренера и нации – на всеобщее обозрение», – заключила журналистка.
Напомним, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.
Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
В результате спортсменку все же допустили до соревнований. ВАДА возложило на РУСАДА ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
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Валиеву и всех российских призеров Олимпиады решили представить к госнаградам
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Всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам, сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.
«Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», – приводит РИА «Новости» сообщение спортивного ведомства.
Всего в активе российской команды после 17-го соревновательного дня 27 наград: пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.
Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
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ВАДА обвинило CAS в изменении правил для допуска Валиевой к Олимпиаде
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвинив Спортивный арбитражный суд (CAS) в явном нарушении кодекса агентства и переписывании правил.
Текст заявления появился на сайте ВАДА.
В нем организация указывает на опасные последствия допуска Валиевой: «Переписывание кодекса, по всей видимости, позволит спортсменам в статусе защищенных персон продолжать участвовать в соревнованиях, несмотря на положительные допинг-тесты, без какого-либо объяснения причин».
«Это не то, что говорится в кодексе, не то, что предполагали разработчики кодекса, и никогда не предлагалось ни одной из заинтересованных сторон ВАДА в течение трех раундов консультаций по кодексу», – подчеркивается в заявлении.
Это, по мнению ВАДА, может «подорвать честность спортивных соревнований и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются на равных условиях».
Все это «создает опасный прецедент, который, как надеется и ожидает ВАДА, будет исправлен будущими комиссиями CAS».
Отметим, что в этом же заявлении ВАДА возложило на РУСАДА ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой.
Ранее Спортивный арбитраж раскритиковал ВАДА по делу Валиевой: там сообщили, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию.
Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
В Кремле похвалили работу российских спецслужб
Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
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ВАДА возложило на РУСАДА ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой
Ответственность за позднюю проверку допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой в стокгольмской лаборатории лежит на Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), поскольку оно не пометило ее образец как приоритетный, сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Что касается задержки между взятием пробы и сообщением антидопинговой лаборатории в Стокгольме о положительном результате теста, как было заявлено 14 февраля, ВАДА вновь заявляет, что явная ответственность лежит на РУСАДА, которое не обеспечило эффективную поддержку связи с лабораторией для обеспечения своевременного анализа проб, особенно в преддверии крупного события. К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет образца, несмотря на то, что лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой коронавируса среди ее сотрудников», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.
Байден заявил о «решении» России «вторгнуться» на Украину
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Россия решила вторгнуться на Украину, но пока этого не произошло, дверь для дипломатии открыта, заявил президент США Джо Байден, подчеркнув, что США готовы ввести санкции против России.
Байден выступил с очередным видеообращением в связи с ситуацией вокруг Украины. По его версии, доказательств того, что Киев готовит атаку на Донбасс, нет, «это противоречит простейшей логике – считать, что украинцы выберут этот момент, когда на границах собрались более 150 тыс. военных, чтобы накалить продолжающийся годами конфликт». Сообщения о готовящейся атаке со стороны Киева на Донбасс он назвал «дезинформацией».
Президент США обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня: «На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе», передает РИА «Новости».
Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение «вторгнуться на Украину». «Да, я так сказал», – заявил Байден. На просьбу привести основания для такого заключения, президент США отметил, что у Вашингтона «значительные возможности в разведке». При этом Байден не считает, что Путин «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность применения ядерного оружия.
Президент США подчеркнул, что пока эскалации ситуации вокруг Украины не произошло, дверь для дипломатии остается открытой. По его словам, если Россия нападет на Украину до запланированной на следующую неделю в Европе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, то она захлопнет дверь для дипломатии. Западные страны готовы в случае эскалации вокруг Украины ввести санкции против России, сказал он.
Байден на фоне сообщений об обстрелах в Донбассе и эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР заявил: «В эти напряженные моменты украинские военные продемонстрировали отличное умение оценить ситуацию, и, я бы добавил, выдержку. Они не дали русским втянуть их в войну». По его словам, у США якобы «есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни». Доказательств таких намерений России президент США не привел. «Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 млн невинных людей», – заявил он.
США не направят свои войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта в этой стране, подтвердил Байден. Хозяин Белого дома добавил, что нынешняя администрация США уже оказала Украине рекордную поддержку для укрепления ее обороноспособности и продолжит «поддерживать Украину и ее народ».
Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым «мудрым» выбором, но решать Зеленскому, заявил Байден.
В Белом доме сомневаются, что экономика России защищена от санкций. Еще до выступления Байдена заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что защищенная от санкций экономика означала бы и изолированность от мирового рынка. Он подчеркнул, что валюта России уже слабеет, а в случае принятия ограничительных мер из-за эскалации вокруг Украины ситуация усугубится.
По его словам, «все варианты» санкций «сохраняются», но, скорее всего, «в первоначальном пакете санкций» не будет предусмотрено отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Кроме того, «меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру». Как заявил Сингх, «есть другие суровые меры».
Сингх считает, что «если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества» и будет «изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», «столкнется с оттоком капитала, растущим давлением на ее валюту, всплеском инфляции, более высокой стоимостью заимствований, экономическим сжатием и эрозией производительного потенциала». По его словам, Россия в таком случае станет более зависимой от стран, которые не в состоянии компенсировать ее потери, это «будет стратегическим поражением для России».
Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. В Луганске также прогремели взрывы, загорелся газопровод «Дружба».
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В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины
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Как утверждает Washington Post, США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», – передает РИА «Новости» слова неназванного американского чиновника. Газета утверждает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, из Крыма после учений выполнили марши около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. В среду Минобороны России объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.
Число подписчиков Валиевой в Instagram резко увеличилось с начала Олимпиады
Количество подписчиков российской фигуристки Камилы Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпийских игр в Пекине.
На 4 февраля на аккаунт спортсменки в соцсети было подписано более 208 тысяч человек, сейчас – 950 тыс. человек. Количество подписчиков олимпийской чемпионки Анны Щербаковой (542 тыс.) увеличилось более чем в два раза, а у серебряного призера ОИ Александры Трусовой (656 тыс.) – почти в два раза, передает РИА «Новости».
Между тем, у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой более 1,3 млн подписчиков, на олимпийскую чемпионку Алину Загитову подписано свыше 1 млн человек.
Ранее стало известно, что всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам.
Напомним, на Олимпийских играх в Пекине 15-летняя Валиева победила в составе сборной России в командном турнире и заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях.
Фигуристка Валиева и другие спортсмены вернулись в Москву
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Камила Валиева и некоторые другие российские спортсмены прибыли в Москву после выступления на Олимпийских играх в Пекине.
Среди вернувшихся также шорт-трекисты Семен Елистратов и Константин Ивлиев, которые заняли третье и второе место на дистанциях 1 500 м и 500 м соответственно, бронзовый призер Игр в лыжной акробатике фристайлист Илья Буров, передает ТАСС.
Также в Москву вернулись сборные России по керлингу, мужская команда заняла восьмое место в олимпийском турнире, женская – десятое, российские шорт-трекисты Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников.
Ранее стало известно, что всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам.
Напомним, Камила Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх, она не будет участвовать в показательных выступлениях.
Олимпийское «золото» в соревнованиях фигуристок стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова.
Россияне Тарасова и Морозов заняли второе место после короткой программы на Олимпиаде
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми после короткой программы у пар на Олимпиаде, уступив китайцам.
За свое выступление спортсмены получили 84,25 балла. Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (84,41), установившие новый мировой рекорд. Третье место занимают россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76), передает РИА «Новости».
Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59) располагается на четвертой строчке.
Ранее стало известно, что Камилу Валиеву и всех российских призеров Олимпиады в Пекине решили представить к государственной награде.
В пятницу в Пекине состоялась церемония награждения, в ходе которой российские фигуристки получили медали Олимпийских игр. Анна Щербакова получила золото, а Александра Трусова стала серебряным призером Олимпиады в женском одиночном катании.
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Определился первый финалист олимпийского турнира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:0 в полуфинальной встрече на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Подопечные Юкки Ялонена вышли в финал олимпийского хоккейного турнира. Финская команда сделала это во второй раз в истории. Впервые в матче за золотые медали Финляндия сыграла на Олимпиаде 2006 года в Турине (Италия), уступив команде Швеции со счетом 2:3, передает «Чемпионат». Также финны завоевали серебро на Олимпиаде-1988 в Калгари (Канада), однако тогда турнир проходил без плей-офф, с двумя групповыми раундами.
В финальном матче 2022 года Финляндия сыграет с победителем пары Россия – Швеция. Второй полуфинал Олимпиады состоится сегодня, 18 февраля, начало – в 16.10 мск.
Ранее сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.