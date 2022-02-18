Правительство признало сертификаты о происхождении товаров ЛНР и ДНР

Россия разъяснила Украине в СБ ООН взаимосвязь двух стран с СССР

Состоялось заседание СБ ООН, посвященное проблеме выполнения минских договоренностей. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на русском зачитал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко, замглавы МИД России Сергей Вершинин в ответ процитировал стихи Николая Заболоцкого. Затем представитель России разъяснил украинскому дипломату разницу между государством-продолжателем и государством-преемницей.

Кислица в своем выступлении перешел на русский язык, хотя не позволяет себе такого в общении с журналистами. Он процитировал стихи Евтушенко «Наследники Сталина»: «Пусть мне говорят: «Успокойся…» – спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы еще на земле, // Мне будет казаться, что Сталин – еще в мавзолее», – передает РИА «Новости».

Как заявил Вершинин, «хорошо, когда политические послания облекаются в стихи». Он сказал, что «очень любит стихи про красоту Николая Заболоцкого». Вершинин процитировал стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка»: «А если это так, то что есть красота // И почему ее обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота // Или огонь, мерцающий в сосуде?». Он сравнил красоту с мудростью: «Надо, чтобы у нас была мудрость, надо, чтобы мы принимали мудрые решения. Я за это – в том, что касается и урегулирования на востоке Украины на основе минского комплекса мер».

Кислица попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России в Совбезе в качестве постоянного члена. Вершинин отметил, что «не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счет спекуляций на тему законности пребывания России в Совете безопасности». По его словам, «расчет» делается «на неискушенную, далекую от знания международного права аудиторию».

«Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН… Наверное, можно поставить вопрос о том, проходила ли сама Украина это? Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой», – сказал он, отметив, что Россия является государством-продолжателем СССР.

Как заявил Вершинин, «речь, по сути дела, идет лишь об изменении названия государства», а вот «Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием».

В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием.

Украина утверждает, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете безопасности ООН, поскольку после ликвидации СССР в 1991 году так и не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом. Киев обвиняет секретариат ООН в сокрытии документов, касающихся этой темы.

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В разговоре с журналистами в ООН Вершинин напомнил о суверенном праве России думать о своей безопасности: «Что касается российских военных - это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны». Он подчеркнул, что «если в Европе есть иностранные военные, то это точно не российские военные», это «могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские». Вершинин при этом заявил, что Россия готова к диалогу с США по гарантиям безопасности, Москва «хочет равной безопасности для всех».

Кислица заявил, что Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером России Владимиром Путиным, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кислица также отметил, что у него «никогда не было переговоров» с постпредом России при ООН Василием Небензей: «То ли потому что у него какие-то проблемы, то ли потому, что он не хочет говорить со мной».

Напомним, Небензя нередко прибегает к цитатам писателей и поэтов. Он упрекал Запад стихами Пушкина, читал «Алису в стране чудес» на заседании СБ ООН, цитировал Максима Горького и отвечал представителям Британии и США словами из пьесы «Генрих VI» Уильяма Шекспира.