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В Кремле не согласились со словами Баха про Валиеву
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В Кремле с уважением относятся к мнению Томаса Баха, но не всегда с ним согласны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Томас Бах – весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Возглавляет олимпийский комитет международный, поэтому мы, конечно, с уважением относимся к его мнению, но мы и необязательно с ним соглашаемся», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Ему (Томасу Баху) не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жесткость тренера – это залог побед учеников. И мы видим, что ученики добились побед», – добавил он.
Как заявил министр спорта России Олег Матыцин, высказывания Бахадолжны быть более сдержанными.
«Комментарии – это дело личное, но, естественно, если высказывается президент Международного олимпийского комитета как президент олимпийского комитета, я считаю, что они [комментарии] должны быть более сдержанными. Насколько я знаю, речь шла о трансляции телевизионной, по телевизору определить и давать оценки поведению тренера и оценки взаимоотношения со спортсменом по меньшей мере дискуссионно», – передает ТАСС слова министра.
Матыцин добавил, что результаты работы тренерского штаба по фигурному катанию «говорят сами за себя». «У нас олимпийское золото в командных соревнованиях, золото и серебро в одиночных соревнованиях, серебряная медаль в танцах. Надеюсь, что будет награда и в спортивных парах», – отметил министр.
Ранее в пятницу Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.
Напомним, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко был разочарован словами Баха, который на пресс-конференции заявил о холодном отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.
СМИ: Трусова устроила истерику после произвольной программы на Олимпиаде
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Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине, после произвольной программы устроила истерику, и заявила, что «никогда больше не выйдет на лед».
«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», – цитирует РИА «Новости» фигуристку.
Спортсменку настолько захватили эмоции, что она не стала аплодировать своей партнерше по тренировочной группе Анне Щербаковой, которая стала чемпионкой Олимпиады. Кроме того, Александра оттолкнула от себя тренера Этери Тутберидзе, пишет «СтарХит».
Позже она объяснила свои эмоции усталостью и разлукой с родными. «Просто захотела плакать и плакала. Я нахожусь уже три недели без мамы, без собак», – заявила серебряный призер Олимпиады.
Ранее фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде.
Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Она выиграла «серебро» ОИ.
Спортивный арбитраж раскритиковал ВАДА по делу Валиевой
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Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию.
Как рассказал CAS, представители Валиевой заверили, что фигуристка «не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно». В сообщении CAS говорится, что «наиболее вероятно запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой». Мать Валиевой «указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», передает РИА «Новости».
В мотивировочной части решения CAS сообщается, что Валиева «предполагает, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана)». Фигуристка «намерена провести дальнейшее расследование и представить его на основных слушаниях», передает ТАСС.
Кроме того, CAS не счел убедительным объяснение Всемирного антидопингового агентства по поводу задержки в проверке допинг-пробы российской фигуристки. ВАДА утверждало, что стандарт для лабораторий лишь рекомендует, но не обязывает обрабатывать образцы за 20 дней, а 40 дней, которые потребовались для уведомления Валиевой, находятся в пределах привычной работы.
CAS указал, что эта «гибкость рекомендаций и руководящих принципов контрастирует со строгостью правил о временном отстранении». Подчеркивается, что хоть пробы и являются анонимными, «антидопинговые лаборатории и органы власти должны иметь возможность оперативно проводить антидопинговые тесты, если пробы собираются на важных мероприятиях, которые могут быть отборочными соревнованиями к Олимпийским играм, таких как чемпионат России по фигурному катанию».
Также арбитраж счел неубедительными доводы Стокгольмской антидопинговой лаборатории: «Панель не находит убедительным тот факт, что Стокгольмская лаборатория объяснила задержку обработки допинг-пробы кадровыми проблемами, вызванными пандемией. Ни в чем из этого нет вины спортсменки, которая была поставлена в чрезвычайно трудное положение».
Суд установил, что эпизод с допинг-пробой Валиевой омрачил впечатления фигуристки и других спортсменов на Олимпийских играх. Виной этому, по мнению арбитров, стал тот факт, что соответствующие антидопинговые органы не обеспечили своевременный анализ допинг-проб и вынесение решения по незавершенным делам до начала Олимпиады.
Представители Валиевой будут просить вскрытия пробы Б спортсменки, взятой у нее в конце декабря. В пункте 119 мотивировочного решения сообщается, что «существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе».
Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Из-за этой ситуации церемония награждения призеров командного турнира была отменена. И хотя все обвинения со спортсменки были сняты CAS, а Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде, исполком МОК объявил – если фигуристка завоюет медаль в личном первенстве, то церемония награждения не состоится и в этом случае. В итоге Валиева, которая ранее лидировала, в четверг дважды упала при исполнении произвольной программы и заняла лишь четвертое место.
Глава МОК раскритиковал тренеров за «холод» по отношению к Валиевой
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В Международном олимпийском комитете не хотели, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала в Олимпийских играх после скандала с допинг-пробой, заявил глава МОК Томас Бах, который при этом раскритиковал отношение тренеров к спортсменке.
Бах заявил, что были на Олимпиаде «и грустные истории, например, Валиева». Он заявил, что оказался «встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление». «С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей пятнадцать лет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, как «сражалась» Валиева, «несмотря ни на что, старалась закончить выступление». По словам Баха, «язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс». Он считает, что «ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление».
Бах посетовал на то, «как холодно ее встретили со льда ее тренеры». По его мнению, «ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно». Он сказал, что это «просто потрясло, это был какой-то жест разъединения». Бах «не понимает, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке».
«Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», – сказал он, добавив, что «Валиевой нужна поддержка семьи, нужна поддержка окружающих в этой невероятно сложной для нее ситуации». Он выразил надежду, что «Валиевой помогут, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни такой молодой женщины».
Бах, отвечая на вопрос о необходимости расследования действий окружения российской фигуристки, заявил, что это исключительно важно, так как крайне редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. МОК выясняет, есть ли в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребенком.
«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры, – заявил Бах. – Конечно, я обеспокоен ее самочувствием после такого выступления и такого приема ее тренеров. Что мы можем сделать сейчас? Мы использовать все наши инструменты: предложить психологическую помощь спортсмену. И мы в контакте с ОКР, чтобы ей предложили всю необходимую помощь. Это в интересах всех».
При этом Бах заявил, что в МОК «не хотели, чтобы Валиева участвовала» в Олимпиаде, но «проиграли суд». Он призвал «уважать закон», но отметил, что в МОК «решили не проводить медальную церемонию».
Между тем после проката Валиевой тренер Этери Тутберидзе сперва спросила подопечную, почему та прекратила бороться. «Ну что ты так отпустила-то все? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», – передает ее слова Lenta.ru.
Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Из-за этой ситуации церемония награждения призеров командного турнира была отменена. И хотя все обвинения со спортсменки были сняты CAS, а Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде, исполком МОК объявил – если фигуристка завоюет медаль в личном первенстве, то церемония награждения не состоится и в этом случае. В итоге Валиева, которая ранее лидировала, в четверг дважды упала при исполнении произвольной программы и заняла лишь четвертое место.
Фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде
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Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.
Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании и принесла сборной России пятую золотую медаль на играх в Пекине.
Она по сумме программ набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала при исполнении произвольного проката, передает РИА «Новости».
Камиле Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Анне Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира. 17-летняя Александра Трусова – бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.
Ранее российская фигуристка Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Добровинский: Травля против российских фигуристок только начинается
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Несмотря на взятие россиянками двух олимпийских медалей в фигурном катании, травля только начинается, и даже может коснуться не только Камилы Валиевой, но и получившей золото на Олимпиаде-2022 Анны Щербаковой, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.
На Олимпиаде в Пекине российская Фигуристка Анна Щербакова принесла сборной России золотую медаль, став олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Второе место досталось Александре Трусовой – она стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Играх. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место.
«Я поздравляю наших девочек с золотом и серебром, а четвертое место Камилы Валиевой для меня – платина. Но хочу предупредить, что травля только начинается – впереди будет попытка отнять у Камилы олимпийскую медаль в командном турнире, и могут быть введены санкции на олимпийский комитет России, чтобы доказать очередной бред», – говорит Добровинский.
Он также опасается, что новые подробности могут открыться и в отношении других фигуристок, поскольку они лидируют. «Не удивлюсь, если через пару тройку дней и у Ани Щербаковой найдут в пробе каких-нибудь боевых глистов», – заключил адвокат.
Ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева заявила на произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, что исполнит четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.
Американская журналистка позлорадствовала в связи с проигрышем Валиевой
Известная американская журналистка, колумнист издания USA Today Кристин Бреннан язвительно прокомментировала выступление 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Бреннан написала в Twitter: «Потрясающе, Валиева четвертая. Теперь они могут провести цветочную церемонию и церемонию награждения».
До этого она комментировала выступление фигуристки, отмечая, что Валиева «падает на лед, падает и спотыкается на каждом прыжке».
«Жестокое обращение с ребенком со стороны тренера и нации – на всеобщее обозрение», – заключила журналистка.
Напомним, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.
Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
В результате спортсменку все же допустили до соревнований. ВАДА возложило на РУСАДА ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
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Россиянка Трусова стала первой выполнившей пять четверных прыжков фигуристкой на ОИ
Российская фигуристка Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.
Россиянка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом, четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц. За прокат Трусова получила 177,13 балла, передает ТАСС.
После короткой программы Александра Трусова шла четвертой.
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Ранее стало известно, что Камила Валиева заявила три прыжка в четыре оборота на произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине, следует из официального протокола соревнований.
ВАДА обвинило CAS в изменении правил для допуска Валиевой к Олимпиаде
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвинив Спортивный арбитражный суд (CAS) в явном нарушении кодекса агентства и переписывании правил.
Текст заявления появился на сайте ВАДА.
В нем организация указывает на опасные последствия допуска Валиевой: «Переписывание кодекса, по всей видимости, позволит спортсменам в статусе защищенных персон продолжать участвовать в соревнованиях, несмотря на положительные допинг-тесты, без какого-либо объяснения причин».
«Это не то, что говорится в кодексе, не то, что предполагали разработчики кодекса, и никогда не предлагалось ни одной из заинтересованных сторон ВАДА в течение трех раундов консультаций по кодексу», – подчеркивается в заявлении.
Это, по мнению ВАДА, может «подорвать честность спортивных соревнований и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются на равных условиях».
Все это «создает опасный прецедент, который, как надеется и ожидает ВАДА, будет исправлен будущими комиссиями CAS».
Отметим, что в этом же заявлении ВАДА возложило на РУСАДА ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой.
Ранее Спортивный арбитраж раскритиковал ВАДА по делу Валиевой: там сообщили, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию.
Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
ВАДА сочло доказательства невиновности Валиевой недостаточными
Всемирное антидопинговое агентство заявило, что российская фигуристка Камила Валиева не предоставила достаточного количества фактических доказательств своей невиновности в употреблении запрещенного вещества.
ВАДА утверждает, что Валиева не дала полного объяснения о том, как в ее организм попало запрещенное вещество. По мнению агентства, это исключает основания для отмены временного отстранения. Так, указывается, что не были предоставлены рецепты или другие документы, подтверждающие употребление ее дедушкой соответствующего препарата.
Отметим, что, по мнению суда, Валиевой не хватило бы времени для предоставления достаточного количества доказательств, передает ТАСС.
Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Однако все обвинения со спортсменки были сняты. Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию за задержку в проверке допинг-пробы.
Российская сборная осталась на втором месте по общему числу медалей ОИ
В общем медальном зачете Олимпиады российская сборная, на счету которой пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград, по-прежнему занимает второе место по общему количеству завоеванных медалей, сообщают информационные агентства.
По общему количеству завоеванных наград россияне с 26 медалями уступают только команде Норвегии (29). По числу золотых первое место сохраняет Норвегия (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), на втором расположилась Германия (10 золотых, семь серебряных и пять бронзовых), третьими идут США (восемь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых). передает ТАСС.
Напомним, в четверг российская фигуристка Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова заняла второе место, а Камила Валиева после давления, оказанного на нее из-за скандала с допинг-пробой, стала только четвертой.
Путин поздравил Анну Щербакову с олимпийским золотом
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, отметив ее высокое мастерство и огромный творческий потенциал.
«Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за ваш труд, упорство и целеустремленность – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова – в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Медальная церемония награждения российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой по итогам личного турнира на Олимпийских играх в Пекине состоится 18 февраля.
Напомним, фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании и принесла сборной России пятую золотую медаль на играх в Пекине.
Определился первый финалист олимпийского турнира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:0 в полуфинальной встрече на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Подопечные Юкки Ялонена вышли в финал олимпийского хоккейного турнира. Финская команда сделала это во второй раз в истории. Впервые в матче за золотые медали Финляндия сыграла на Олимпиаде 2006 года в Турине (Италия), уступив команде Швеции со счетом 2:3, передает «Чемпионат». Также финны завоевали серебро на Олимпиаде-1988 в Калгари (Канада), однако тогда турнир проходил без плей-офф, с двумя групповыми раундами.
В финальном матче 2022 года Финляндия сыграет с победителем пары Россия – Швеция. Второй полуфинал Олимпиады состоится сегодня, 18 февраля, начало – в 16.10 мск.
Ранее сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.
Чернышенко назвал неуместными слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой
Вице-премьер РоссииДмитрий Чернышенко разочарован словами президент Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который на пресс-конференции заявил о холодном отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Мы глубоко разочарованы тем, что президент МОК рассказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты всей нации на успех», – передает ТАСС слова Чернышенко.
Как заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, Баха относительно холодного отношения к Камиле Валиевой со стороны тренеров группы Этери Тутберидзе вызывают крайнее недоумение.
«Последнее заявление главы МОК относительно холода к Валиевой со стороны тренеров группы Тутберидзе вызывает крайнее недоумение, – сказал Горшков. – Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора или возникли помехи в трансляции, так как многомиллионная аудитория телезрителей и все те, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно иную картину. Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, – и ее окружение, и вся наша команда – делали все возможное, чтобы ее поддержать в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе».
Ранее в пятницу Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.
Украинская лыжница Каминская завершила карьеру после отстранения из-за допинга
Украинская лыжница Валентина Каминская объявила о завершении карьеры после временного отстранения по подозрению в употреблении допинга.
«Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю», – передает ТАСС слова спортсменки.
«Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли», – добавила лыжница.
Каминской 34 года, на Олимпиаде-2022 она стала 70-й в спринте свободным стилем, 79-й в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем и 18-й в составе национальной сборной в эстафете. Для спортсменки эти Олимпийские игры стали третьими в карьере.
Напомним, в среду пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA) сообщила, что в пробе украинской спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка получила временное отстранение, лыжнице запрещено участвовать в тренировках и соревнованиях во время Игр в Пекине.
Десятку самых упоминаемых спортсменов на Олимпиаде возглавили российские фигуристки
Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова возглавили десятку по упоминанию в русскоязычных соцмедиа на Олимпиаде.
На первом месте – Камила Валиева (9,084), пользователи переживали за спортсменку, ожидали ее выступление в произвольной программе на Олимпиаде, а также делали предположения о возможных результатах. По результатам выступлений появились также первые сообщения с сожалениями, верой в спортсменку и ожиданием на следующих Олимпиаде. Следом идут Александра Трусова (3,087) и Анна Щербакова (2,597); в сети гадали о результатах, также стали поступать первые поздравления с завоеванными медалями, свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА «Новости» и Brand Analytics, посвященного ОИ.
На четвертом месте рейтинга – биатлонистка Ирина Казакевич (1,252), завоевавшая вместе с партнершами «серебро»; пользователи сети поздравляют спортсменку с медалью, а также обсуждают тот факт, что она бежала эстафету в день похорон отца.
Следом в рейтинге – фристайлист Илья Буров (1,112), завоевавший «бронзу». Шестое место рейтинга отошло лыжнику Александру Большунову (997); в сети обсуждалась завоеванная в командном спринте классическим стилем бронзовая медаль, а также его ответ «хейтерам» на обвинения в якобы высокомерии.
Биатлонистки Светлана Миронова (747) и Кристина Резцова (705) заняли седьмое и восьмое места рейтинга, их упоминали и поздравляли с завоеванием серебряной медали в женской биатлонной эстафете в Пекине. Лыжница Наталья Непряева (693), завоевавшая накануне бронзу в командном спринте классическим стилем, стала девятой в топе. Замкнула «десятку» самых упоминаемых спортсменов завоевавшая в эстафете «серебро» биатлонистка Ульяна Нигматуллина (667).
Самыми популярными публикациями в социальных медиа у россиян стали сообщения ОК России в Instagram в поддержку фигуристки Камилы Валиевой.
«Обнимаем тебя всей страной. Камила, мы рядом»; «Камила, обнимаем тебя! Вся страна сейчас посылает тебе свою поддержку! Камила Валиева набирает 224,09 баллов и это 4 место…», – говорится в посте.
Третий по популярности пост также принадлежит странице Олимпийского комитета России, на опубликованном видео показана генеральная репетиция произвольных программ российский фигуристок.
Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место. Серебро в соревнованиях «одиночниц» досталось Александре Трусовой.
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