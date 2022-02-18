Центр морской робототехники начал работу в Кронштадте

Центр морской робототехники, созданный ЦКБ «Рубин», начал работу в Кронштадте, сообщили в пресс-службе ЦКБ.

«На предприятии проектируются, собираются и испытываются автономные необитаемые подводные аппараты. Производственная площадка рассчитана на одновременную сборку нескольких сверхтяжелых, тяжелых, средних и малых подводных аппаратов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что размещение производства и стендов для испытаний на одной территории позволит существенно сократить временные и ресурсные издержки. Проект реализуется за счет собственных средств ЦКБ «Рубин».

В пресс-службе уточнили, что комплекс зданий «Рубин» выкупил у Кронштадтского морского завода. План создания центра морской робототехники был согласован с Объединенной судостроительной корпорацией и администрацией Санкт-Петербурга. В 2017-2021 годах на 6 тыс. кв. метрах площадей было организовано новое производство.

По информации «Рубина», в составе центра морской робототехники – три производственных помещения, в том числе два стапеля, а также испытательные стенды и средства технического контроля. В центре будут заняты около 100 конструкторов и производственных рабочих. Новая площадка будет также действовать в интересах других предприятий ОСК: по их чертежам могут изготавливаться опытные образцы робототехники.

Ранее гендиректор «Рубина» Игорь Вильнит сообщил, что ЦКБ МТ «Рубин» прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.