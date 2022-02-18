Немцы не поддержали вступление Украины в НАТО

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18 февраля, пятница | Последнее обновление — 12:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин проведет учения ядерной триады с пусками баллистических ракет
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Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина.
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Туркмении нужны реформы, которые уже успешно реализуются в соседних Узбекистане и Казахстане. Либо Ахшабаду пора задуматься об отказе от нейтрального статуса и вступить в ОДКБ.
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Алина Паш оказалась рецидивисткой – она побывала не только в Крыму, но и в Москве, где неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади. Отыскали еще один снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам.
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Немцы не поддержали вступление Украины в НАТО
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Больше половины жителей Германии (53%) не поддерживают членство Украины в НАТО, следует из результатов опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.
Против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы выступили 31% респондентов, еще 22% полностью исключили членство этой страны в организации, передает Deutsche Welle.
Среди опрошенных 28% высказались против принятия Украины в НАТО при нынешней ситуации на политической арене. Не смогли или не захотели ответить на вопрос о членстве Украины в альянсе 19% респондентов.
Ранее в НАТО решили изучить возможность корректировки присутствия в Восточной Европе. Вместе с тем Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
СМИ: Россия построила новый военный мост вблизи границы с Украиной
В 6,44 км от границы с Украиной через реку Припять в Белоруссии развернули военный понтонный мост, сообщают СМИ.
«По данным компании Maxar Technologies, через реку Припять в Белоруссии, менее чем в 6,44 км от границы с Украиной, установлен новый военный понтонный мост. На этой неделе на спутниковых снимках продолжает фиксироваться повышенная военная активность в Белоруссии, Крыму и на западе России», – сообщает Axios.
Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности, и что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Самолет Air Moldova написал «Расслабьтесь» в небе у границы с Украиной
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Пилот пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании Air Moldova траекторией полета написал в небе у границы с Украиной слово «Relax» («Расслабьтесь»), свидетельствуют данные сайта Flightradar, который отслеживает передвижения самолетов.
Слово «Relax» длиной 128 км было написано в воздухе в 40 км от границы с Украиной. Самолет вылетел из Кишинева, провел в воздухе час и 40 минут, после чего вернулся в аэропорт. За его полетом наблюдали свыше 30 тыс. человек. «Теперь мы расслабились», – приводит Znak.com сообщение представителей проекта.
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В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
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Россия разъяснила Украине в СБ ООН взаимосвязь двух стран с СССР
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Состоялось заседание СБ ООН, посвященное проблеме выполнения минских договоренностей. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на русском зачитал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко, замглавы МИД России Сергей Вершинин в ответ процитировал стихи Николая Заболоцкого. Затем представитель России разъяснил украинскому дипломату разницу между государством-продолжателем и государством-преемницей.
Кислица в своем выступлении перешел на русский язык, хотя не позволяет себе такого в общении с журналистами. Он процитировал стихи Евтушенко «Наследники Сталина»: «Пусть мне говорят: «Успокойся…» – спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы еще на земле, // Мне будет казаться, что Сталин – еще в мавзолее», – передает РИА «Новости».
Как заявил Вершинин, «хорошо, когда политические послания облекаются в стихи». Он сказал, что «очень любит стихи про красоту Николая Заболоцкого». Вершинин процитировал стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка»: «А если это так, то что есть красота // И почему ее обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота // Или огонь, мерцающий в сосуде?». Он сравнил красоту с мудростью: «Надо, чтобы у нас была мудрость, надо, чтобы мы принимали мудрые решения. Я за это – в том, что касается и урегулирования на востоке Украины на основе минского комплекса мер».
Кислица попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России в Совбезе в качестве постоянного члена. Вершинин отметил, что «не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счет спекуляций на тему законности пребывания России в Совете безопасности». По его словам, «расчет» делается «на неискушенную, далекую от знания международного права аудиторию».
«Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН… Наверное, можно поставить вопрос о том, проходила ли сама Украина это? Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой», – сказал он, отметив, что Россия является государством-продолжателем СССР.
Как заявил Вершинин, «речь, по сути дела, идет лишь об изменении названия государства», а вот «Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием».
В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием.
Украина утверждает, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете безопасности ООН, поскольку после ликвидации СССР в 1991 году так и не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом. Киев обвиняет секретариат ООН в сокрытии документов, касающихся этой темы.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
В разговоре с журналистами в ООН Вершинин напомнил о суверенном праве России думать о своей безопасности: «Что касается российских военных - это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны». Он подчеркнул, что «если в Европе есть иностранные военные, то это точно не российские военные», это «могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские». Вершинин при этом заявил, что Россия готова к диалогу с США по гарантиям безопасности, Москва «хочет равной безопасности для всех».
Кислица заявил, что Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером России Владимиром Путиным, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кислица также отметил, что у него «никогда не было переговоров» с постпредом России при ООН Василием Небензей: «То ли потому что у него какие-то проблемы, то ли потому, что он не хочет говорить со мной».
Напомним, Небензя нередко прибегает к цитатам писателей и поэтов. Он упрекал Запад стихами Пушкина, читал «Алису в стране чудес» на заседании СБ ООН, цитировал Максима Горького и отвечал представителям Британии и США словами из пьесы «Генрих VI» Уильяма Шекспира.
Из здания посольства России в Киеве пошел дым
Из посольства России в Киеве идет дым, причины его появления неизвестны, сообщают очевидцы.
Видео с дымящимся зданием опубликовали в Сети, передает издание «Cтрана.ua» в Telegram.
Вместе с тем представитель посольства сообщил, что здание в порядке, пожара, о котором распространилась информация в соцсетях, нет, «ничто не горит», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в Киеве идут стычки между силовиками и местными предпринимателями.
Зеленский заявил о бездарно составленных Минских соглашениях
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были «составлены бездарно» и поставили Киев и проигрышную ситуацию.
«Этот документ – Минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», – сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».
Также глава страны заявил, что хотел бы от партнеров Киеве увидеть вклад в развитие украинской армии, так как будет «гарантией безопасности» для Европы.
«Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе», – добавил украинский лидер.
Напомним, Киев, страны Запада и Вашингтон обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Президент США Джо Байден назвал позже конкретную дату – 16 февраля.
Тимошенко призвала Зеленского заявить США об обязанности списать долг Украины
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Украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис должен поднять вопрос о списании внешнего долга Украины, заявила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Зеленский и Харрис встретятся в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению Тимошенко, Зеленский «должен очень четко сказать, что такие-то позиции минских соглашений для Украины являются неприемлемыми». Кроме того, он «должен поднять вопрос» о «списании долгов Украины», сказала Тимошенко.
Она заявила, что «история мира знает множество примеров, когда в таких ситуациях списывались долги с государств». Тимошенко отметила, что внешний долг Украины составляет «приблизительно 52 млрд долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».
«Это означает, что если мы имеем друзей в западном мире, то они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 млрд долгов», – сказала она, отметив, что Украина «как страна, которая имеет большой уровень доверия, ни в каком случае ни имеет право самостоятельно прекратить выплату внешних долгов», это «невозможно, это практически разрушение платежеспособности страны».
Тимошенко заявила, что 52 млрд долларов Украине сейчас необходимо использовать для создания собственной армии, чтобы «стать беспрецедентно сильной». По ее словам, президент Украины может также обсудить с США «обеспечение в достаточном количестве высокотехнологичным оружием». Она полагает, что «гаранты Будапештского меморандума обязаны сейчас дать» Украине «то оружие, в том количестве и той эффективности, которое необходимо».
В ноябре сообщалось, что Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ после Аргентины и Египта.
Посол Украины напугал сербов страшилками о России
Посол Украины в Сербии Александр Александрович, покидающий свой пост, решил напоследок рассказать сербам о «тяжелом положении экономики в России» и об экономическом превосходстве Киева над Москвой.
По его словам, война между Россией и Украиной началась еще в 1990 году, когда Украина стала независимой, а Москва якобы сразу попыталась ее вернуть себе.
«Если не учитывать Москву и Петербург, то экономика России находится в тяжелом положении. Если вы отъедете пятьдесят километров от Москвы, то там все ужасно... в Архангельске, Нижнем Тагиле, Курске, Иркутске, Новосибирске, там что-то страшное, очень бедно. Впервые в этом году средняя зарплата и пенсия в Украине стали больше российских. Не говорю уже об алкоголизме, наркомании, это действительно что-то ужасное. Эта русская вакцина «Спутник V», у нее есть негативный эффект – бесплодие», – цитирует его Telegram-канал «О Сербии по-русски».
Такому заявлению удивился депутат от правящей сербской прогрессивной партии Милоша Банджура. Он выразил сожаление тем, что украинский дипломат вместо того, чтобы говорить о способах преодоления кризиса, потратил время на «грязные слова о России, русском народе и российском президенте».
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост с хэштегом «Россия должна быть уничтожена», но через несколько часов подпись удалил. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российское посольство направило ноту в МИД Черногории.
Также консул Украины в Facebook выразил недовольство тем, что Черногория в попытках спасти провалившийся туристический сезон открыла свои границы для россиян.
Стало известно о применении Россией дрона-камикадзе в Сирии
В Сирии российские военные использовали глубоко модернизированную версию дрона-камикадзе «Ланцет-3» против террористов, сообщил военно-дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» сообщил, что в ходе испытаний «новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов». В Сирии использовался вариант «Ланцета» с обновленной аэродинамикой – у БПЛА «одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте, а не два симметричных X-образных крыла, как раньше», сказал источник. По его словам, беспилотник «получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества».
Напомним, в августе российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет». В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы.
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Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики
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Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, говорится в опубликованной реакции Москвы на ответ в адрес США по гарантиям безопасности.
«Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора», – говорится в тексте сообщения, передает РИА «Новости».
Отмечается, что вступление Украины в НАТО приведет к попытке Киева вернуть Крым, втянув США и союзников в прямой вооруженный конфликта с Россией, говорится в сообщении МИД.
«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», – говорится в документе.
Также обвинения американской стороны в адрес России в том, что она якобы «оккупировала Крым», не выдерживают критики.
В МИД России еще раз напомнили, что в 2014 году в Киеве произошел переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства. Ущемлялись права русскоязычного населения.
Подчеркивается, что Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации путем свободного волеизъявления граждан, проживающих на этих территориях. Сил и угроз никто не применял, а вопрос Крыма теперь закрыт, заключили в МИД России.
Посол возмутился нежеланием США признать геноцид русских в Донбассе
Слова представителей властей США, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе, «вызывают возмущение и негодование», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» – заявил он, напомнив также о «трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными».
По мнению посла, «здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм». Он заявил, что «красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша», передает ТАСС.
Как указал Антонов, «главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток», для этого проводится «выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания». В результате США «предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой».
Антонов подчеркнул, что «на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены». По его словам, «в этом – залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
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В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что удалось сбить беспилотник украинских силовиков, корректировавший артогонь по республике, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
«Для корректировки огня артиллерии в районе населенного пункта Донецкий противник применил БПЛА типа «квадрокоптер», который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы», – передает слова Лещенко РИА «Новости».
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики ведут обстрел территории республики.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что поступают тревожные новости из Донбасса. Со стороны Киева начались провокации, добавил он.
Песков также рассказал, что планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности.
ЛНР: Боевых действий подобных масштабов при Зеленском еще не было
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«Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения, однако в республике никто не паникует и не эвакуируется. Но это, наверное, самое серьезное обострение ситуации за время правления Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ.
«Сейчас обстановка в самом Луганске стабильная. Все предприятия, школы и университеты работают. Все идет по плану. Эвакуации на данный момент нет, хотя есть, конечно, некоторое переживание. Люди не могут не переживать, когда грохочет на окраинах городах. Однако каких-либо панических настроений нет. Как говорится, не дождетесь», – отметил Мирошник.
Он добавил, что со стороны ведутся очень массированные обстрелы республики. «По данным СЦКК, за минувшие сутки со стороны Украины было выпущено более 300 снарядов. Причем зафиксированы прилеты снарядов из ствольной артиллерии – гаубиц, тяжелых минометов, и это не считая использования украинскими силовиками стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, – пояснил Мирошник. – Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения».
«Буквально несколько часов назад были нанесены удары по пригороду Луганска. Вчера ВСУ обстреляли из гаубиц поселок Николаевка. В том числе стреляли по жилым домам и производственным помещениям», – уточнил собеседник.
«Ничего подобного за последнее время не было. Наверное, это самое серьезное обострение обстановки в регионе за время пребывания у власти на Украине Зеленского», – заключил Мирошник.
В пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ. Отмечается, что украинские силовики открыли огонь по району Зеленая Роща в пригороде Луганска и по другим районам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. В ходе общения с журналистами Зеленский также заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную ситуацию.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности народной милиции Луганской народной республики. В результате обстрелов населенных пунктов Ольховое и Николаевка получили множественные повреждения остекления многоквартирных домов.
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не видит «полномасштабной» российской военной операции. Он утверждает, что в Донбассе якобы происходят «провокации» со стороны России.
По версии Данилова, «провокации» предпринимаются, чтобы Украина «начала мощно отвечать» и дала повод «обвинить» ее в том, чего она «делать не собирается». Данилов призвал Киев быть сдержанным, чтобы не поддаваться провокациям, и заявил, что украинская армия к этой ситуации «абсолютно готова», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».
Между тем депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина готовится к штурму Донбасса.
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Зеленский потребовал предоставить систему гарантий безопасности для Киева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить от России и США систему гарантий безопасности, не уступающую той, что предлагают странам НАТО.
Украинский лидер назвал НАТО единственным союзом, к которому страна могла бы присоединиться. Зеленский заявил также об открытых дверях в альянсе.
«Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо. Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем сами себя», – сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».
Гарантии безопасности для Украины должны включать пункт о сильной, обеспеченной и вооруженной армии.
«Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего», – сказал президент.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 был закреплен курс стран в ЕС и НАТО. Украина получила статус партнера НАТО.
В НАТО назвали новой реальностью в Европе угрозу применения силы Россией
НАТО полагает, что Россия способна и готова применять силу или угрозы использования силы для достижения своих целей. Альянс намерен готовится к такой реальности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии.
«Россия в очередной раз продемонстрировала свою способность и готовность использовать силу и угрозы применения силы для достижения своих целей. К сожалению, я боюсь, что это новая реальность, к которой мы должны быть готовы», – передает его слова ТАСС.
Столтенберг добавил, что НАТО будет и дальше оказывать активную политическую и практическую помощь Украине и Грузии. «Активная политическая и практическая поддержка НАТО обоих этих государств – Грузии и Украины – продолжится», – сказал он.
Ранее Норм, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, «больше нет».
В начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
Зеленский на катере отправился по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский на катере направился в акваторию Азовского моря и ознакомился с тем, как несут боевое дежурство корабли морской охраны Государственной пограничной службы страны, сообщил офис украинского лидера.
«Глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна «Капитан Чусов». <...> Во время перехода акваторией судно «Капитан Чусов» приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство – кораблю морской охраны Государственной пограничной службы «Донбасс» и малому бронированному катеру Военно-морских сил ВСУ «Лубны», – сообщается на официальном сайте офиса.
Отмечается, что инспекция стала частью рабочей поездки президента Украины в Донецкую область. Зеленский поздравил военнослужащих дежурных кораблей с палубы «Капитана Чусова». Соответствующее видео опубликовано на странице Зеленского в Instagram.
Также украинский лидер разместил видео, как он на катере отправился по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики». Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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