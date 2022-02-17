В МИДе объяснили падение сайта ведомства после публикации ответа США по безопасности

Шарий: Все важные вопросы об Украине решаются в Москве, а не в Киеве

«Зеленский не может не понимать, что Запад ищет возможности договориться с Россией, но только на выгодных для себя условиях. В Киеве ведь ничего не решается», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее президент Украины заподозрил Запад в договоренностях с Россией по Украине.

«Искать логику в словах Зеленского нет смысла. Этот человек действительно считает, что все решения по Украине принимаются на Украине, а обосновал это тем, что все западные лидеры едут в Киев. Или он идиот, или делает вид, что идиот, полагая, что европейские лидеры хотят о чем-то договориться с Украиной. Хотя на деле они в очередной раз дают кредит Киеву и взамен требуют, чтобы он покупал их продукцию – от беспилотников до списанных лодок», – считает медиаэксперт и политик, основатель «Партии Шария» Анатолий Шарий.

«Он как будто не замечает, что Украина стала перевалочной базой на пути европейских лидеров в Москву, и все основные решения принимаются в Кремле, – отметил собеседник. – Конечно же, президент Украины не может не понимать, что Запад ищет возможности договориться с Россией, только на выгодных для себя условиях».

По мнению политика, этим объясняется моментальная положительная реакция министерства обороны Британии на предположение украинского посла в Лондоне Пристайко о возможности Киева отказаться от планов на вступление в НАТО, хотя позже он дезавуировал свои слова. «Почему так? Да потому что они давным-давно готовы урегулировать все спорные вопросы с Россией, просто ищут выгодные условия для компромисса», – пояснил Шарий.

«Игроки в этом вопросе – Россия, Соединенные Штаты, Германия и с некоторыми оговорками Франция. А Зеленский – не игрок, а клоун. Он же не может признать, что он клоун, объект, а не субъект. Отсюда – надувание щек и фразы из разряда «нам нужны доказательства» и «все решается на Украине», – уверен собеседник.

«Кроме того, поездка Шольца в Киев была визитом вежливости. Он не мог облететь Киев и сразу отправиться в Москву. Хотя все важные вопросы решаются именно там и, думаю, что успешно. Наверняка есть какие-то договоренности, о которых мы пока не знаем», – заключил Шарий.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит некоторые сигналы о возможных договоренностях западных партнеров с Россией за спиной Киева. «Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия западных партнеров с РФ без нас не договаривалась, хотя понимаю, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить сигналам. Надо иметь доказательства», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные президентом Украины в прямом эфире телеканала «Украина 24».

Вместе с тем политик заявил, что наличие таких договоренностей не пугает власти Украины. «Мы не боимся тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, поскольку большинство партнеров поддерживает нашу позицию, потому что за нами правда», – сообщил Зеленский. Как считает политик, центр принятия решений по ситуации вокруг Украины находится в Киеве. «Все решения относительно Украины принимаются именно на Украине, поэтому именно к нам приезжают европейские лидеры и партнеры», – сказал он.

В этот же день бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил страны Запада в том, что их нагнетание «вторжения России» носит характер «экономической диверсии».

Накануне президент США Джо Байден призвал граждан России не считать США и НАТО врагами. Он также пообещал не отправлять американские войска воевать на Украину.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о якобы планируемом Россией «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжения России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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