Большинство россиян заявили, что не заражались коронавирусом

Более 50% опрошенных россиян считают, что никогда не болели коронавирусом, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам, 52% опрошенных ответили отрицательно на вопрос о том, болели ли они коронавирусом. 26% заявили, что болели и анализы это подтвердили. У 7% респондентов проявились симптомы коронавируса, но анализы заболевание не подтвердили. Еще 13% после появления симптомов сдавать анализы не стали, передает ТАСС.

Среди тех, кто ответил положительно на вопрос о перенесенном заболевании и проявившихся симптомах, 79% столкнулись с последствиями перенесенного коронавируса.

Чаще всего люди жаловались на нарушение вкуса и запаха (49%). Еще 38% пожаловались на общую слабость, 29% – на отдышку. Порядка 19% – на бессонницу, на ухудшение настроения и тревожность 17% и 16% соответственно.

Также 22% переболевших отметили у себя ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, длительный кашель, выпадение волос и прочее.

Большинство респондентов (80%) не проводили реабилитацию после коронавируса. 64% все-таки пропили медикаменты, 54% гуляли на свежем воздухе, а 42% занимались дыхательной гимнастикой.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25 января 2022 года в формате телефонного интервью. Участвовали 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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