ОКР обратился в МОК с запросом о проведении церемонии награждения фигуристов

Олимпийский комитет России (ОКР) направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой провести церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК, с тем чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и других стран, которые участвовали в соревнованиях и входят в число призеров в одиночном катании. Надеемся, что мнение ОКР будет учтено. Пока вина не установлена и детали дела не установлены, надо дать церемонию провести», – передает РИА «Новости» слова Матыцина.

Как заявил глава ОКР Станислав Поздняков, Олимпийский комитет России направил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором изложил позицию о том, что результаты командного турнира на Олимпийских играх в Пекине не подлежат пересмотру.

«В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументировано изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки», – сказал Позднякова.

«Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр. Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется», – добавил он.

«Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займет призовое место) будут считаться предварительными, и в отношении них будет проставлен некий знак в виде «звездочки». Мы с этим категорически не согласны», – передает ТАСС слова Позднякова.

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу женщины покажут в четверг. Валиева выйдет на лед в 16:49 мск, Щербакова – в 16:41 мск, Трусова – в 16:25 мск.

Ранее в ISU заявили, что Международный союз конькобежцев будет считать предварительным мировой рекорд у фигуристок, если его на Олимпиаде в Пекине установит россиянка Камила Валиева.