В Минске удивились реакции Армении после высказываний Лукашенко о Союзном государстве

Речи о дипломатическом скандале между Минском и Ереваном после высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении возможности Армении присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии нет, заявил на пресс-конференции глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Макей заявил, что «этому вопросу было уделено гипертрофированное внимание какое-то среди определенных политических сил Армении», и «надо посмотреть интервью президента полностью – там не было ни одного упоминания о том, что кто-то кого-то заставляет вступить в какое-то интеграционное объединение», передает ТАСС.

«Я не понимаю вообще, почему речь (в вопросе журналиста) идет о каком-то дипломатическом скандале», – добавил он.

Ранее Лукашенко, комментируя в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, заявил, что «Армении деваться некуда».

После этого МИД Армении заявил, что «своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой».

Также посла Белоруссии в Ереване вызвали в МИД.