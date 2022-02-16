Глава МИД Турции заразился коронавирусом

Врачи назвали необычный симптом COVID-19 у детей

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГМУ) рассказали, что у детей, болеющих коронавирусом без кашля и температуры, могут встречаться проблемы с кожей.

У 13-летней девочки появились болезненные высыпания на руках в тот момент, когда родители и бабушка заболели коронавирусной инфекцией. У самой девочки при этом не было лихорадки и катаральных явлений, а ПЦР-тест она не сдавала, сообщает «Доктор Питер».

Кроме того, на ладонях подростка появились папулы и пузырьки. Девочка постоянно испытывала боль и дискомфорт. Врачи предположили, что ребенок перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, и анализ крови на антитела подтвердил эту гипотезу.

Врач-дерматовенеролог Елена Манылова рассказала, что до 20% людей могут столкнуться с теми или иными формами посковидных высыпаний.

«Механизм образования постковидных высыпаний сейчас изучается, но очевидно, что, как при всех вирусных экзантемах поражаются мелкие сосуды, капилляры. После коронавируса также возможно отторжение дериватов кожи – то есть выпадение волос. Обычно оно происходит через 2-3 месяца после перенесенной инфекции. Это тоже результат повреждения капилляров», – пояснила она.

Самым опасным состоянием кожи из-за коронавируса среди детей в СПбГПМУ назвали стафилококковый синдром обожженной кожи. По словам врачей, в зоне риска – новорожденные и дети до пяти лет.

Ранее постковидный синдром выявили у каждого третьего ребенка.