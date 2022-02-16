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16 февраля, среда | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Российские лыжники установили рекорд по числу завоеванных на Олимпиаде медалей
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Сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по количеству завоеванных медалей на одних Олимпийских играх. Российские лыжники завоевали на Олимпиаде в Пекине девять наград – три золотые, три серебряные и три бронзовые.
Ранее лучшим результатом российской команды было восемь наград на Играх-1998 в Нагано (пять золотых, две серебряные и одна бронзовая) и на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (0-3-5), передает ТАСС.
Лыжникам на Олимпиаде в Пекине предстоит провести еще две гонки – мужской (19 февраля) и женские (20 февраля) марафоны. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
Ранее в среду российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Позднее российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев также стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.
МОК объяснил разницу дел Валиевой и Ричардсон
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Дела о положительных допинг-тестах российской фигуристки Камилы Валиевой и американской бегуньи Ша'Кэрри Ричардсон не имеют ничего общего между собой, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
«Ричардсон сдала положительный тест 19 июня, результаты пришли быстро, и Американское антидопинговое агентство обработало их до Игр в Токио. Ричардсон приняла один месяц дисквалификации с 28 июня. Надеюсь, ясно, что здесь ситуация (с Валиевой) другая», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на вопрос, в чем разница между делами Валиевой и Ричардсон.
Ранее Ричардсон заявила, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия
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Олимпийский комитет России (ОКР) принял решение не брать российскую фигуристку Камилу Валиеву на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, сославшись на плохое самочувствие спортсменки.
После проката короткой программы фигуристка не стала общаться с прессой, она прошла мимо представителей СМИ в сопровождении главы пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборнова.
«Участие (в пресс-конференции) после короткой программы необязательно, все вопросы к ОКР», – цитирует РИА «Новости» модератора микст-зоны.
Позже в ОКР заявили, что Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.
Ранее Камила Валиева допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок, российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
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Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр
Сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.
Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35) и Вячеслав Войнов (56). У проигравших отличился Франс Нильсен (23), передает ТАСС.
Полуфинальный матч с участием сборной России состоится 18 февраля. Время начала игры определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.
Валиева с ошибкой на тройном акселе лидирует в короткой программе на Олимпиаде
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Российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла.
Камила Валиева вышла на лед второй в заключительной группе участниц. При исполнении короткой программы, она допустила ошибку на приземлении с первого прыжкового элемента – акселя в три с половиной оборота. Затем фигуристка чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. После окончания выступления фигуристка была почти расплакалась, но сдержалась, передает РИА «Новости».
За исполнение короткой программы Валиева получила 82,16 балла, она занимает текущее первое место. Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию.
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Ранее сообщалось, что Камила Валиева провела тренировку короткой программы с ошибкой на тройном акселе.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
В ОКР рассказали о состоянии Валиевой
Российская фигуристка Камила Валиева готовится к произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, с ней все в порядке, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«С Камилой все в порядке, она готовится к дальнейшему выступлению», – передает ТАСС слова Позднякова.
17 февраля Валиева выступит в произвольной программе, начало – в 13.00 мск.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. В своем выступлении россиянка допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок, российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию. После соревнований в ОКР заявили, что Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Родственники Валиевой выступили на слушании о допинг-пробе фигуристки
Мама и дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой дали показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе спортсменки.
Как сообщило американское издание The New York Times, дед Валиевой предоставил на слушание дела спортсменки снятое в машине видео, в котором продемонстрировал на камеру упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда ему становилось плохо, передает РИА «Новости».
Также издание сообщает, что мать спортсменки в своих показаниях заявила о том, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы. Также мама Валиевой сообщила, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
Накануне Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла. Она лидирует перед произвольной программой у «одиночниц».
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
При этом МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
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ISU назвал условие выступления Валиевой в показательных выступлениях на Олимпиаде
Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине, если попадет в тройку призеров турнира одиночниц, сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).
Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60).
«Согласно регламенту ISU фигуристы, занявшие места с первого по третье в итоговом протоколе, обязаны участвовать в показательных выступлениях», – сообщил источник ТАСС.
Ранее МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
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Валиева возглавила рейтинг самых упоминаемых олимпийцев в англоязычных соцмедиа
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Российская фигуристка Камила Валиева вытеснила японского фигуриста Юдзуру Ханю с первого места топа персон англоязычных соцмедиа по ОИ, возглавив рейтинг самых упоминаемых спортсменов.
Рейтинг топ-10 спортсменов построен по числу упоминаний в англоязычных соцмедиа за период с 10.00 до 22.00 по пекинскому времени в контексте Олимпийских игр. Для его построения проанализировано более 50 млн сообщений.
Камила Валиева была упомянута 2808 раз – интернет-пользователи обсуждали ситуацию вокруг истории с допинг-пробой фигуристки и решение допустить спортсменку к личным соревнованиям.
Второе место досталось японскому фигуристу Юдзуру Ханю (2,037), в интернете продолжили обсуждать его пресс-конференцию и фото оттуда, свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА «Новости» и Brand Analytics, посвященного пекинской Олимпиаде.
Третьей по упоминаемости стала китайская фристайлистка Эйлин Гу (1,789), завоевавшая «серебро» в слоупстайле. Интернет-пользователи репостили публикации с фотографиями спортсменки и подписью «А какая Элин сегодня ты?». Четвертое место досталось китайскому сноубордисту Су Имину (1,129). Он стал олимпийским чемпионом в биг-эйре.
Канадская конькобежка Изабелль Вайдеман (707), завоевавшая вместе с партнершами золото в командной гонке преследования, расположилась на пятой строчке рейтинга. Шестой по упоминаемости стала китайская фристайлистка Сюй Мэнтао (578), взявшая золотую медаль в лыжной акробатике. Партнерши Вайдеман по команде, канадские конькобежки Валери Мальте (526) и Ивани Блонден (471) расположились на седьмом и восьмом местах рейтинга.
Американский фристайлист Аарон Блунк (415) обсуждался пользователями Сети в связи с его заявлением об ОИ, в котором он похвалил антиковидные меры организаторов.
Австрийская сноубордистка Анна Гассер (399), ставшая двукратной олимпийской чемпионкой в биг-эйре, замкнула «десятку» самых упоминаемых спортсменов в англоязычных соцмедиа в связи с ОИ.
Наибольшую вовлеченность у англоязычных пользователей вызвал пост швейцарской телерадиокомпании SRF в Instagram, посвященный завоеванным во вторник швейцарскими спортсменами медалям и текущему положению команды на общем зачете.
На втором месте популярных публикаций оказался пост французской лыжной федерации в TikTok с реакцией на последнюю стрельбу во время мужской биатлонной эстафеты, в которой команда завоевала серебро. На третьей позиции публикация в Instagram Международного союза биатлонистов о результатах мужской эстафеты: «Норвегия завоевала золотые медали после драматического финального этапа».
Ранее российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла. Она лидирует перед произвольной программой у «одиночниц».
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
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Россияне поделились впечатлениями от матча с датчанами на ОИ
Хоккеисты сборной Дании в матче четвертьфинала олимпийского турнира устроили россиянам небольшую панику, заявил нападающий российской команды Арсений Грицюк.
«В третьем периоде датчане задали здоровский темп, но мы готовились к плотной игре в средней зоне, нам удавалось преодолевать давление, играть в атаке, что приводило к нашим голам. Почему датчане так бежали в третьем периоде? Им надо было спасать матч, они жертвовали всем. Нам не хватало где-то доли секунды, чтобы спокойно выйти зоны. Словили даже небольшую панику, но все же обыграли датчан. А с кем играть в полуфинале загадывать не будем. Тут все соперники интересные», – передает РИА «Новости» слова Грицюка.
Также Грицюк восхитился защитником Вячеславом Войновым, отразившим в третьем периоде бросок датчан по пустым воротам, и капитаном команды Вадимом Шипачевым, отметившимся первым голом на турнире.
«Сейв Войнова? Можно я не буду материться? Безумно рад его спасению. Что касается Шипачева, то мы его поздравили сразу же, еще на площадке. Ему было важно ощутить эти чувства. Может, он играл как-то скованно, но теперь груз ответственности упал с плеч», – добавил Грицюк.
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов заявил, что в матче с датчанами на Олимпиаде в Пекине ему пришлось серьезно поработать в третьем периоде после относительно спокойного начала игры.
«Тяжелый, непростой матч. Особенно первые два периода - у меня было мало работы, мало бросков. Сложно держать себя в концентрации. Мы предполагали, что в третьем периоде станет еще сложнее. Датчанам было нечего терять, они стали чаще бросать. Пришлось покувыркаться, попрыгать. Нам нужно построже играть в равных составах. Пропустили ненужный гол. Есть над чем поработать. Подкорректируем детали. Правильно все говорят – кубки выигрываются в неравных составах. В большинстве и меньшинстве нам надо играть лучше», – сказал Федотов.
«Со стороны может показаться, что мы должны быть явными фаворитами и всех обыгрывать по 5:0, по 10:0, но все команды здесь умеют играть от обороны, особенно в плей-офф. Все понимают, у кого какие сильные и слабые стороны. Первые два периода датчане окопались и играли по счету. Они понимали, что мы более мастеровитые и креативные. Им тяжелее играть в наш хоккей», – отметил Федотов.
Голкипер рассказал о моменте, когда он спас команду в конце третьего периода и о ситуации, когда защитник Вячеслав Войнов заблокировал бросок по пустым воротам.
«За пять минут до конца в большинстве был выход «два в одного». Я сыграл по ситуации. Нужно было это сделать. Стал бы счет 2:2 и непонятно, как дальше играть. Да, это был бы не конец. Мне надо было дать возможность команде остаться в игре. Сделал все, что мог. Угощу ли Войнова ужином за его сэйв? Сначала пусть мне за первые две игры сделают ужин, а потом поговорим. А по моменту Слава – молодчик! Здорово сыграл», – добавил Федотов.
Как заявил главный тренер команды Алексей Жамнов, капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев должен раскрепоститься, забросив свою первую шайбу на Олимпиаде в Пекине.
«Надеюсь, этот гол снимет с Шипачева психологический груз, должен снять. И ребята все довольны, все-таки мы переживаем все за него. Вадик раскрепостится теперь и забьет еще решающие голы здесь», – сказал Жамнов.
Как заявил защитник Никита Нестеров, хоккеисты сборной России нервничали в концовке четвертьфинального матча олимпийского турнира в Пекине с командой Дании.
«Много бросали, но почему-то мало забивали. Нам нужно лучше играть у ворот, контролировать отскоки. После того, как датчане забили нам, мы отдали инициативу, но затем вновь забили. Хотя в последние минуты мы нервничали, шайба скакала у наших ворот. Нет, мы не думали, что уже вышли в полуфинал. Просто датчане прибавили, а мы зачем-то шайбу откидывали, а не дорожили ей», – сказал Нестеров.
«На Олимпиаде все соперники хорошие. Мы играем все лучше на этом турнире, создаем моменты. Нужно только реализовывать их», – добавил Нестеров.
Между тем капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев считает, что его гол в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Пекине против команды Дании придал россиянам уверенности.
«Мы бы не провели такую нервную концовку, если бы забили с тех моментов, которые у нас имелись. Хорошо, что удалось забить в первом периоде. Мы вышли вперед, тот гол придал уверенности команде. Но у нас и без этого были моменты, которые мы не реализовали, тем самым подарив сопернику шанс. Как опишу свой первый гол? Никита Гусев говорил, что я должен стоять на дальней штанге. Там уже чик-пык, случился рикошет... Будем считать, что мы заранее так договорились», – сказал Шипачев.
Также Шипачев высказался об уровне команде Дании, которая впервые в своей истории выступила на Олимпиаде.
«Они хорошо играют в защите, часто ложились под шайбу, блокировали броски. Но я доволен, что мы победили и пробились в полуфинал», – отметил Шипачев.
Ранее сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.
Валиева вышла на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
Российская фигуристка Камила Валива вышла на тренировку в преддверии произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.
Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник в своем выступлении россиянка допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок, российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию. После соревнований в ОКР заявили, что Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.
Стал известен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал Олимпиады с датчанами
Голкипер Иван Федотов займет место в воротах сборной России в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине против команды Дании.
Встреча состоится в среду и начнется в 9.00 мск. Федотов проведет четвертый матч в стартовом составе сборной России на Олимпиаде, передает РИА «Новости».
Составы звеньев действующих олимпийских чемпионов на игру с датчанами выглядят следующим образом:
Первое: защитники Никита Нестеров, Александр Никишин – нападающие Станислав Галиев, Андрей Чибисов, Вадим Шипачев (капитан);
Второе: Александр Елесин, Егор Яковлев – Владимир Ткачев, Арсений Грицюк, Никита Гусев;
Третье: Сергей Телегин, Вячеслав Войнов – Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Антон Слепышев;
Четвертое: Дамир Шарипзянов – Сергей Андронов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Кирилл Семенов.
Россияне уже обыгрывали датчан на групповом этапе турнира – 2:0. Также в групповой стадии сборная России победила швейцарцев (1:0) и потерпела поражение от чехов (5:6, в овертайме).
Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали Олимпийских игр
Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4 по 6 км.
Победу в эстафете одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии, передает ТАСС.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Дедушка Валиевой подтвердил употребление триметазидина
Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердил периодическое употребление триметазидина для улучшения самочувствия, сообщает The New York Times cо ссылкой на американское антидопинговое агентство.
На слушаниях дедушка спортсменки заявил Спортивному арбитражному суду (CAS), что периодически принимает триметазидин, когда ему становится плохо. «Дед Валиевой предоставил видео, снятое в машине, согласно документам. На видео он сказал, что периодически использовал триметазидин, когда испытывал приступы, и показывал пакет лекарства камере», – передает Ura.ru сообщение издания.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменки показали третий результат в финале.
Победу одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, передает «Чемпионат».
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал
1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) – 22.09,85
2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17
3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71
4. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) +3,86
5. США (Рози Бреннан, Джесси Диггинс) +12,93.
Ранее в среду женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали Олимпийских игр.
Лыжники Большунов и Терентьев завоевали бронзовые медали Олимпиады в командном спринте
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.
Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финские лыжники (отставание 2,46 секунды). Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды, передает ТАСС.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
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