Путин и президент Бразилии начали встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Жаир Болсонару начали встречу в Кремле без дополнительной антиковидных мер.

Беседа проходит без дополнительной социальной дистанции, лидеры разместились в креслах рядом друг с другом. Перед началом переговоров они обменялись рукопожатиями, сообщает ТАСС.

Путин выразил надежду, что его встреча с Болсонару будет полезной.

«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», – сказал Путин.

В свою очередь бразильский лидер назвал визит в Москву сигналом для всего мира о хороших отношениях Бразилии и России.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на встрече планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить международную повестку. По итогам переговоров планируются заявления для прессы.

СМИ сообщали, что США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины и считая, что таким образом республика «принимает сторону Москвы».

Болсонару прилетел в Москву по личному приглашению президента России Владимира Путина. В МИД республики заявляли на фоне этого визита, что Бразилии не нужно разрешение других государств, чтобы проводить собственную внешнюю политику.