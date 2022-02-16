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16 февраля, среда | Последнее обновление — 13:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Белоруссии назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе обсудят ситуацию в сфере безопасности, а также санкционное противостояние с Западом, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
«Да, такая встреча планируется. На ней, как обычно, могут обсуждаться любые вопросы», – цитирует РИА «Новости» Макея.
По его словам, на подобного рода встречах обсуждаются любые темы и любые важные вопросы, в том числе ситуация в сфере безопасности, торгово-экономическое взаимодействие и санкционное противостояние с западными странами.
В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что точные сроки встречи Путина и Лукашенко уточняются. Предположительно, она пройдет до конца недели.
Ранее Песков отметил, что Путин с Лукашенко встретится до конца недели, по итогам может быть сделано заявление.
Напомним, 12 февраля Путин по телефону обсудил с Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России.
Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР
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Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает РИА «Новости».
Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В ходе переговоров президент России и канцлер Германии в Кремле обсуждали инициативы России по гарантиям безопасности. Путин указал, что Москва не может не замечать вольность со стороны США и НАТО, когда трактуются принципы неделимости безопасности.
Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.
Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Также он добавил, что в России граждане поддерживают жителей Донбасса, а депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО
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Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», – передает ТАСС его слова.
Путин добавил, что, к сожалению, Москва не получила предметного, конструктивного ответа на свои предложения.
Кроме того, президент России напомнил, что НАТО уже развязывало войну в Европе против Югославии. «Что касается войны в Европе: господин федеральный канцлер (Олаф Шольц) только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был», – заметил Путин.
Встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. В ходе встречи обсуждались инициативы России по гарантиям безопасности, а также ситуация вокруг Украины.
Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Путин ответил на вопрос о дальнейших действиях России после отвода сил
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Президент Владимир Путин заявил, что дальнейший план после отвода военных сил от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах.
«Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», – передает слова главы государства «Интерфакс».
Президент подчеркнул, что Россия «будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем».
«Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов», – сказал Путин.
Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений.
Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом
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То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
«Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин.
Президент России прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал российский лидер.
Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.
Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.
Военную операцию против ДНР и ЛНР власти Украины начали в 2014 году после госпереворота в Киеве. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос решения конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы.
Путин: Отсрочка решения вопроса по вступлению Украины в НАТО ничего не меняет
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Вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать сейчас в ходе переговорного процесса, поскольку отсрочка ничего не меняет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
«Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаем этот тезис. И тоже говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партерами услышаны и приняты всерьез», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
Цена на газ в Европе снизилась на фоне заявлений Путина и Шольца
Цена газа в Европе во время торгов во вторник опустилась почти до 800 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 809 долларов на 1 тыс. кубометров. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет около 14,5%, передает ТАСС.
В ходе переговоров 15 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена договариваться с западными партнерами по вопросам о гарантиях безопасности дипломатическим путем. Российский лидер отметил готовность России продолжить поставки газа в Европу через Украину после 2024 года, если будет спрос.
Путин также напомнил о процедуре сертификации «Северного потока – 2», который с декабря 2021 года полностью готов к запуску.
Шольц затронул тему Украины, добавив, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась до почти 1032 доллара за 1 тыс. кубометров.
Путин напомнил Шольцу о надежности российских поставок энергоресурсов
Президент Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
Путин рассказал, кого немцы должны благодарить за дешевый газ
Потребители в Германии должны сказать спасибо экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру за то, что сейчас они получают газ в пять раз дешевле, сказал президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник.
«Немецкий потребитель – и промышленный, и бытовой, домохозяйства – получают газ из России в пять раз дешевле. Пусть немецкий гражданин откроет кошелек, посмотрит и ответит на вопрос, готов ли он в 3-5 раза больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение и тепло. И если ему не хочется это делать, пусть скажут «спасибо» господину Шредеру, потому что это его результат, результат его работы», – сказал президент России, передает ТАСС.
Российский лидер напомнил, что именно Шредер поддержал тогда строительство «Северного потока – 1», благодаря чему граждане Германии получают 55 млрд кубометров газа по этому маршруту. Ресурс поступает по долгосрочным контрактам, цены по которым в три-четыре-пять, а иногда и в семь раз ниже, чем на споте.
Также Путин напомнил о начале 2000-х годов, когда Россия, Германия и Украина подписали соглашение о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. За техническое состояние отвечала Украина, но позже Виктор Ющенко отказался от исполнения соглашения, что поставило под угрозу обеспечение Германии газом.
В Кремле оценили имидж Путина из-за дистанции на переговорах с Шольцем
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В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал то, что главу государства во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Штольцем разделял длинный стол, передает РИА «Новости».
«Нет, не боятся, это абсолютно временные меры», – заявил Песков.
Он пояснил, что меры объясняются эпидемиологической обстановкой. «И вы видите, что сейчас, слава Богу, уже у нас цифры пошли вниз, но буквально неделю назад мы с вами были на пике волны. Болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, сами работники, их родные, близкие, и так далее – болели все», – указал пресс-секретарь.
Также он добавил, что когда есть время провести дополнительное тестирование на коронавирус, такой дистанции нет.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Путин: Начало поставок по «Северному потоку – 2» в компетенции немецкого регулятора
Вопрос начала поставок газа по проекту «Северный поток – 2» находится в компетенции немецкого регулятора, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
«Северный поток – 2» готов к промышленной эксплуатации еще с декабря прошлого года, вопрос только в немецком регуляторе, который должен принять соответствующее решение о начале поставок по этому маршруту», – цитирует его РИА «Новости».
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможности введения санкций против «Северного потока – 2», сообщает ТАСС.
«Все знают, что происходит. Мы обязаны обеспечить транзита газа в Европу – через Украину, Белоруссию и Польшу, по «Северному потоку – 1»... Мы хотим мирного развития ситуации в Европе, [хотим], чтобы на Украине дело не дошло до военного конфликта. Если до этого дойдет, то это будет иметь масштабные последствия – нам всем это ясно. Мы в любом случае знаем, что в таком случае делать», – заявил он.
Шольц добавил, что у него «сложилось впечатление, что это понятно и всем другим сторонам». По его словам, сейчас важно избежать вооруженного конфликта, а не «указывать друг на друга пальцем».
Ранее профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон заявил, что Вашингтон «раздул» историю «нападения» России на Украину, чтобы остановить «Северный поток – 2».
Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.
Завершились трехчасовые переговоры Путина и Шольца
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле завершились, они продолжались чуть больше трех часов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да. Только что. [Лидеры] готовятся к пресс-конференции», – сообщил он ТАСС о завершении переговоров.
По итогам переговоров лидеры выйдут к журналистам и расскажут об итогах встречи на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
Шольц перед встречей с Путиным не стал делать ПЦР-тест
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у российских медиков.
Он обратился к врачу посольства Германии в Москве. Российских медиков пригласили присутствовать на тестировании, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что комплект для анализа привезли из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и журналисты еще до выезда из Германии сдали по три ПЦР-теста.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также отказался от российского теста и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Путин: Шольц настроен на прагматичное взаимодействие с Россией
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что канцлер настроен на прагматичное двустороннее взаимодействие с Россией.
«В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития и, конечно, уделили внимание наиболее актуальным вопросам международной повестки дня», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, «сложилось впечатление, что и федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией».
Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, Путин отметил, что Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в нефти и газе.
«В настоящее время Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в энергоносителях, как в нефти – 34%, так и в природном газе – 35,4%», – сказал президент.
Также он уточнил, что Россия продолжит поставки газа через Украину и после 2024 года, если будет спрос и рентабельность.
Путин подчеркнул, что «Северный поток – 2» не имеет политической окраски, он призван укрепить энергобезопасность в Европе.
«Это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, призванный значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач», – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что не раз говорил о том, что «Северный поток – 2» – «это чисто коммерческий проект, и ни о какой политике [речь не идет], никакой политической окраски здесь нет».
Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле завершились, они продолжались чуть больше трех часов.
Путин в ходе встречи с Шольцем заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
Путин обсудил с Шольцем инициативы России по безопасности
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Российский лидер заявил, что в ходе встречи обсуждались инициативы России по гарантиям безопасности.
На пресс-конференции после переговоров Путин заявил, что Россия не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.
Между тем, Путин отметил, что в ответах США и НАТО по гарантиям безопасности есть моменты, которые Россия готова обсуждать, в частности РСМД и военную транспарентность.
Говоря о ситуации на Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.
«Все так же игнорируются возможности мирно восстановить территориальную целостность путем прямого диалога с Донецком и Луганском», – передает его слова ТАСС.
Путин начал встречу с Шольцем в Кремле
Президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
«Рад с вами познакомиться, принять вас в Москве. Сразу отмечу, что федеративная республика является нашим приоритетным партнером вообще и в Европе в частности», – сказал Путин в начале переговоров, передает РИА «Новости».
«Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины», – передает слова Путина ТАСС.
Глава государства отметил, что хотел бы услышать оценки Шольца по поводу происходящего в мире.
«Конечно, мне было бы в этой связи очень интересно, полезно услышать и ваши собственные оценки того, что происходит», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
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