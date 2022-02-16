В Белоруссии назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе обсудят ситуацию в сфере безопасности, а также санкционное противостояние с Западом, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«Да, такая встреча планируется. На ней, как обычно, могут обсуждаться любые вопросы», – цитирует РИА «Новости» Макея.

По его словам, на подобного рода встречах обсуждаются любые темы и любые важные вопросы, в том числе ситуация в сфере безопасности, торгово-экономическое взаимодействие и санкционное противостояние с западными странами.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что точные сроки встречи Путина и Лукашенко уточняются. Предположительно, она пройдет до конца недели.

Ранее Песков отметил, что Путин с Лукашенко встретится до конца недели, по итогам может быть сделано заявление.

Напомним, 12 февраля Путин по телефону обсудил с Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России.