МОК объяснил разницу дел Валиевой и Ричардсон

Биатлонист Латыпов извинился за выступление в эстафете на Олимпиаде

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов попросил прощения за свое выступление в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

Сборная России лидировала в эстафете до последней стрельбы, однако Латыпов ушел на два штрафных круга и финишировал третьим. Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми стали французы.

«Не справился со своей работой сегодня. Очень разочарован. Прошу прощения у всех. Боролись за золото, очень этого хотели, но не получилось. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. Стрельба стоя – это что-то с чем-то у меня. Хорошо, что удалось сохранить третье место. Для меня и для ребят это очень важно, потому что это Олимпиада, третье место тут – достойный результат. Я рад, что мы в такой борьбе смогли завоевать эту награду. В биатлоне всякое может быть, все может перевернуться за один рубеж. Верю, что это сделает меня сильнее», – передает РИА «Новости» слова Латыпова.

Биатлонист объяснил, что случилось на последней стрельбе.

«Я пытался переждать порыв ветра, но непонятно было, сколько будет длиться он. Сдувало сильно, да и самочувствие было не очень хорошим. Не было той концентрации, которую хотелось бы иметь. После первых промахов больше пошла психология. Все преимущество было упущено, оставалось только терпеть на финишном круге. Мыслей о золоте не было. Задача была попасть во все мишени, шел делать работу, но она вообще не получилась. Сделаю выводы и буду двигаться дальше», – добавил Латыпов.



Как заявил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский, случившееся на последнем рубеже в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине стало для Латыпова трагедией.

«Конечно, это психология. Эдик попал в порыв ветра, начал стрелять и сделал два промаха. А потом уже перестоял и потерял уверенность. Не знаю, что сказать Эдику. Тут либо промолчать, либо поддержать. Для Латыпова это трагедия. Никита Крюков после Сочи долго отходил, несколько месяцев. Есть риск, что у него начнется комплекс последнего этапа. Не скажу, что у нас была убегающая эстафета. У нас нет состава, который мог бы убежать. Работали по сопернику. Для меня результат тоже трагедия в какой-то степени», – сказал Каминский.

Наставник российских биатлонистов также объяснил, какие цели были у команды на эстафету.

«В эстафете хотели бороться за золото. Почти все сработало. Перед последней стрельбой говорил Эдику работать спокойно и в штатном режиме. Наверное, ему надо было переждать порыв. В лыжах с таким отрывом было бы золото? Лыжи есть лыжи, там нет стрельбы. Обидно, но что делать», – добавил Каминский.



Как заявил бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Латыпов не справился с эмоциями на последнем огневом рубеже в эстафете на Олимпиаде.

«Конечно, эмоции после гонки большие. Настолько хорошо работала команда на первом, втором и третьем этапах, шансы были огромные. Но рассчитывать на медали можно только после финального рубежа, самого последнего выстрела. А мы увидели, что Латыпов в решающий момент «сгорел». Стрельба получилась максимально непредсказуемой, такого он никогда не делал. При этом идеальная для нас погода, в которую мы отлично бегаем. В таких условиях нам комфортнее, чем всем остальным участникам. Знаем, как согреваться, что надевать, как готовить лыжи. Но коррективы внесли эмоции», – заявил Драчев.

«Не сказал бы, что на четвертом этапе должен был бежать Цветков. Эдуард тоже стабильно работал, провел немало эстафет в последние годы, причем именно четвертым. Его специально готовили, чтобы парень был «битым», надежным. Но олимпийское золото сожгло ему грудь. Не смог удержать эмоции, на рубеже не получилось абсолютно ничего. Просто «сгорел», причем еще до рубежа. Было видно, как у него тряслись руки, эмоции не позволили справиться с этим упражнением. На Олимпиаде нередко случаются подобные «горения» даже у фаворитов», – добавил он.

Как рассказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, мужская сборная России по биатлону упустила золото в эстафете на Олимпиаде-2022 из-за ошибки тренерского штаба.

«Были большие надежды в связи с этой гонкой. Но была совершена тренерская ошибка: на четвертый этап ни в коем случае нельзя было ставить Латыпова. Последним должен был бежать либо Логинов, либо Цветков, у которых такого опыта гораздо больше. А Эдик откровенно нахлебался в борьбе за бронзу. У нас был похожий случай, когда Александр Привалов на Кубке мира ставил четвертым Николая Круглова-старшего на четвертый этап. Я Коле тогда говорил: «Ты первый раз стал чемпионом мира, эмоции зашкаливают – откажись от четвертого этапа». Тот потом в кулуарах говорил, что это я, мол, просто хотел финишировать, сорвать все лавры. Во время гонки передал Круглову эстафету с преимуществом в 1,47 и сразу подошел к Привалову: «Поздравляю с серебром!». Так и вышло – закончили эстафету вторыми», – сказал Тихонов.

«Нашей сборной просто не хватило опыта, потеряли нюх на такие вещи. Хоть бы посоветовались тогда! Надо было ставить Латыпова на второй или третий этап, а Цветков как наш лучший стрелок завершал бы. В результате ведь стрельба все и решила», – добавил собеседник агентства.

Ранее российские биатлонисты завоевали олимпийскую бронзу в эстафете.