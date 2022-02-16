Терапевт рассказал о найденном в организме Валиевой триметазидине

Триметазидин считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы, доказательств этого в медицине нет, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, комментируя информацию о том, что данное вещество могло оказаться в организме фигуристки Камилы Валиевой посредством питья из одного стакана с дедушкой, принимающего лекарство для сердца.

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин, которое было обнаружено у российской фигуристки Камилы Валиевой, попало в организм спортсменки с продуктом, который употреблял ее дедушка, поскольку она пила из его стакана.

«Это вещество уже давно известно, наши спортсмены уже по этому поводу отстранялись от участия в соревнованиях. Триметазидин – вещество, которое улучшает функцию сердца и способствует лучшей переносимости физических нагрузок. Но это справедливо только в том случае, если это вещество человек получает в терапевтических дозах и по определенным показаниям», – говорит Карабиненко.

Он не исключает, что данное вещество действительно могло содержаться в препарате, которым лечится дедушка Валиевой, однако что именно это за лекарство, ему предположить трудно. Более того, он сомневается, что препарат мог передаться спортсменке через стакан, из которого пил свое лекарство дедушка – доза вещества теоретически была бы крайне мала для ее выявления в организме.

«Дедушка что, разжевал таблетку и слюней напускал в этот стакан, что ли? Я не знаю, как мог быть загрязнен этот стакан. Лично у меня больше подозрений, что скорее была заранее испорченная этим веществом пробирка. Но доказать теперь это вряд ли можно будет, конечно», – считает врач.

Специалист объясняет, что есть целый список препаратов, которые в спорте запрещены, но в терапевтических целях в некоторых случаях допускаются. Но фигуристка никакими болезнями, при которых ей мог быть показан данный препарат, не заболевала. Ни о каких проблемах с сердцем, например, скрытой сердечной недостаточности, не сообщалось. По крайней мере, об этом не было известно.

«В 15 лет много чего в организме происходит, например, идет гормональный дисбаланс, но так, чтобы это могло повредить сердечной деятельности – я не склонен утверждать. Да и триметазидин – препарат, который никого еще не убил, но и каких-то фантастических результатов в спорте не может дать. Он ведь считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы. Но доказывающих это явление фактов в медицине тоже нет», – объясняет Карабиненко.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что взятая 25 декабря прошлого года допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку от соревнований, однако позже ей разрешили продолжить участие в Олимпиаде в Пекине.

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