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Путин: Начало поставок по «Северному потоку – 2» в компетенции немецкого регулятора
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Вопрос начала поставок газа по проекту «Северный поток – 2» находится в компетенции немецкого регулятора, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
«Северный поток – 2» готов к промышленной эксплуатации еще с декабря прошлого года, вопрос только в немецком регуляторе, который должен принять соответствующее решение о начале поставок по этому маршруту», – цитирует его РИА «Новости».
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможности введения санкций против «Северного потока – 2», сообщает ТАСС.
«Все знают, что происходит. Мы обязаны обеспечить транзита газа в Европу – через Украину, Белоруссию и Польшу, по «Северному потоку – 1»... Мы хотим мирного развития ситуации в Европе, [хотим], чтобы на Украине дело не дошло до военного конфликта. Если до этого дойдет, то это будет иметь масштабные последствия – нам всем это ясно. Мы в любом случае знаем, что в таком случае делать», – заявил он.
Шольц добавил, что у него «сложилось впечатление, что это понятно и всем другим сторонам». По его словам, сейчас важно избежать вооруженного конфликта, а не «указывать друг на друга пальцем».
Ранее профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон заявил, что Вашингтон «раздул» историю «нападения» России на Украину, чтобы остановить «Северный поток – 2».
Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.
Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
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Депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.
Между тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, из которого следует, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».
«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом
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То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
«Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин.
Президент России прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал российский лидер.
Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.
Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.
Военную операцию против ДНР и ЛНР власти Украины начали в 2014 году после госпереворота в Киеве. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос решения конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы.
Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО
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Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», – передает ТАСС его слова.
Путин добавил, что, к сожалению, Москва не получила предметного, конструктивного ответа на свои предложения.
Кроме того, президент России напомнил, что НАТО уже развязывали войну в Европе против Югославии. «Что касается войны в Европе: господин федеральный канцлер (Олаф Шольц) только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был», – заметил Путин.
Встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. В ходе встречи обсуждались инициативы России по гарантиям безопасности, а также ситуация вокруг Украины.
Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Путин напомнил Шольцу о надежности российских поставок энергоресурсов
Президент Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
Путин ответил на вопрос о дальнейших действиях России после отвода сил
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Президент Владимир Путин заявил, что дальнейший план после отвода военных сил от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах.
«Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», – передает слова главы государства «Интерфакс».
Президент подчеркнул, что Россия «будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем».
«Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов», – сказал Путин.
Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений.
Песков подтвердил готовность Путина вести переговоры по безопасности и Украине
Глава российского государства Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Путин «всегда настаивал на переговорах и дипломатии». Именно он «инициировал вопрос по гарантиям безопасности» для России, указали в Кремле. Как заявил Песков, Украина является лишь «частью более серьезной проблемы гарантий безопасности для России», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом. Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров.
В Италии напомнили о главном посыле Мюнхенской речи Путина
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Президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости развивать многостороннее сотрудничество, указал председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.
Фраттини заявил, что «в этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», передает РИА «Новости».
По его словам, за прошедшие 15 лет мир сильно изменился, так как сами американцы поняли, что однополярность уже нельзя сохранить.
«Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш-младший, вероятно, не хотел», – считает политик.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе.
В Кремле оценили имидж Путина из-за дистанции на переговорах с Шольцем
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В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал то, что главу государства во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Штольцем разделял длинный стол, передает РИА «Новости».
«Нет, не боятся, это абсолютно временные меры», – заявил Песков.
Он пояснил, что меры объясняются эпидемиологической обстановкой. «И вы видите, что сейчас, слава Богу, уже у нас цифры пошли вниз, но буквально неделю назад мы с вами были на пике волны. Болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, сами работники, их родные, близкие, и так далее – болели все», – указал пресс-секретарь.
Также он добавил, что когда есть время провести дополнительное тестирование на коронавирус, такой дистанции нет.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Песков рассказал о шутках Путина о «планах по вторжению» на Украину
Президент Владимир Путин иногда может пошутить по поводу заявлений с датами якобы планируемого вторжения России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что невозможно с пониманием относиться к такому «маниакальному информационному безумию».
«К такому (сообщениям о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину – прим. ВЗГЛЯД) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит – просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», – передает его слова ТАСС.
«Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно», – пояснил Песков.
Между тем представитель Кремля рассказал, кто может стоять за ростом напряженности в Европе.
«Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе», – сказал Песков. Также, по его словам, напряженность провоцируется заявлениями США о том, что «вот-вот начнется война».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Шольц перед встречей с Путиным не стал делать ПЦР-тест
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у российских медиков.
Он обратился к врачу посольства Германии в Москве. Российских медиков пригласили присутствовать на тестировании, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что комплект для анализа привезли из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и журналисты еще до выезда из Германии сдали по три ПЦР-теста.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также отказался от российского теста и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Завершились трехчасовые переговоры Путина и Шольца
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле завершились, они продолжались чуть больше трех часов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да. Только что. [Лидеры] готовятся к пресс-конференции», – сообщил он ТАСС о завершении переговоров.
По итогам переговоров лидеры выйдут к журналистам и расскажут об итогах встречи на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
В Госдуме объяснили важность обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР, который внесла партия «Единая Россия» (ЕР), предусматривает оперативное принятие необходимых для жителей двух территорий решений, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Водолацкий заявил перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, что он бывает со своими коллегами «каждый месяц на территории Донбасса, встречаюсь с жителями, и они спрашивают: когда мы наконец-то увидим конкретную защиту России от нацистов, от «Правого сектора*» (организация признана в России экстремистской и запрещена – прим. ВЗГЛЯД), который сегодня уничтожает детей, стариков», говорится в сообщении на сайте ЕР.
«Восемь лет люди живут под взрывами бомб и пулями. Сегодня мы, депутаты Госдумы, будем обращаться к нашему высшему руководству для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников от ситуации, которая может возникнуть в любой день», – подчеркнул он.
Водолацкий отметил, что озабоченность большинства граждан России и парламента страны вызывает то, что Украина сконцентрировала в зоне разграничения небывалое количество сил: «Это указывает на то, что все-таки Украина может пойти на тот путь, который сегодня указывают им кураторы из Белого дома, и начать просто масштабные боевые действия на территории Донбасса, где проживают около 4 млн граждан, из них 876 тыс. – граждане России. Доверия сегодня киевскому режиму нет. Он неуправляемый и недоговороспособный. Поэтому, принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно - мы своих не бросаем. Это говорил Президент Владимир Путин. И мы хотим, чтобы это было оформлено юридически».
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров заявил в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента, что «с 2014 года, когда на Украине случился государственный переворот и к власти пришли националисты, а страна полностью попала под внешнее управление, на юго-востоке страны происходит убийство населения».
«В этой ситуации необходимо по-новому оценить все, что там происходит. С 2015 года, когда были приняты Минские соглашения, официальный Киев сделал все возможное, чтобы разрушить эту систему – не выполнен ни один пункт по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Продолжаются регулярные обстрелы, в зоне разграничения находится тяжелое вооружение, системы залпового огня, которые там не могут находиться, гибнут мирные граждане, гибнут дети, уничтожается социальная инфраструктура, уничтожаются города и села на Донбассе. За последнее время создана ударная группировка в границах Луганских, Донецких территорий, которая насчитывает по разным данным от 100 до 150 тыс. вооруженных сил Украины, а также национальных батальонов, которые вооружены с помощью ряда стран Североатлантического Альянса и готовы, как нам кажется, перейти к состоянию войны», – сказал он.
Туров подчеркнул, что Россия делает все возможное с дипломатической точки зрения для реализации Минских соглашений, чтобы на Донбассе был мир, а Киев постоянно эскалирует ситуацию.
Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Между тем Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Путин: Отсрочка решения вопроса по вступлению Украины в НАТО ничего не меняет
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Вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать сейчас в ходе переговорного процесса, поскольку отсрочка ничего не меняет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
«Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаем этот тезис. И тоже говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партерами услышаны и приняты всерьез», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
Путин начал встречу с Шольцем в Кремле
Президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
«Рад с вами познакомиться, принять вас в Москве. Сразу отмечу, что федеративная республика является нашим приоритетным партнером вообще и в Европе в частности», – сказал Путин в начале переговоров, передает РИА «Новости».
«Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины», – передает слова Путина ТАСС.
Глава государства отметил, что хотел бы услышать оценки Шольца по поводу происходящего в мире.
«Конечно, мне было бы в этой связи очень интересно, полезно услышать и ваши собственные оценки того, что происходит», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
Путин: Шольц настроен на прагматичное взаимодействие с Россией
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что канцлер настроен на прагматичное двустороннее взаимодействие с Россией.
«В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития и, конечно, уделили внимание наиболее актуальным вопросам международной повестки дня», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, «сложилось впечатление, что и федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией».
Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, Путин отметил, что Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в нефти и газе.
«В настоящее время Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в энергоносителях, как в нефти – 34%, так и в природном газе – 35,4%», – сказал президент.
Также он уточнил, что Россия продолжит поставки газа через Украину и после 2024 года, если будет спрос и рентабельность.
Путин подчеркнул, что «Северный поток – 2» не имеет политической окраски, он призван укрепить энергобезопасность в Европе.
«Это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, призванный значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач», – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что не раз говорил о том, что «Северный поток – 2» – «это чисто коммерческий проект, и ни о какой политике [речь не идет], никакой политической окраски здесь нет».
Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле завершились, они продолжались чуть больше трех часов.
Путин в ходе встречи с Шольцем заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.