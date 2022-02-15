Глава Крыма поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР

Зеленский обратился к нации с призывом надеть желто-синие ленточки

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения, в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо будет поднять государственный флаг Украины.

«Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно как никогда», – заявил в своем обращении глава Украины, сообщает УНИАН.

«Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», – сказал президент.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», – объявил Зеленский.

«У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться», – сказал глава Украины в своем телеобращении.

Cогласно подписанному им документу, 16 февраля необходимо поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнить в 10.00 (11.00 мск) гимн Украины, провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кабмину президент поручил в однодневный срок утвердить план мероприятий.

Кроме того, утвержденный правительством план мероприятий должен предусматривать создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы «UАразом» для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном положении с ситуацией безопасности, мерах, предпринимаемых для укрепления обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.

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