В Совфеде ответили на отказ Киева выполнять Минские соглашения

«Слова главы МИД Украины о якобы «российских» условиях в Минских соглашениях ведут к ухудшению ситуации в Донбассе и бьют по украинскому режиму», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Кулеба заявил генсеку ООН, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».

«Увиливание Киева от выполнения «Минска-2» и попытка переложить часть ответственности на Россию стали результатом невнятной политики Запада по украинскому направлению, не решающегося обязать Киев выполнять свою часть договоренностей», – заметил член Совета Федерации, бывший заместитель постоянного представителя России при ООН Константин Долгов.

Парламентарий напомнил, что Украина является подписантом Минских соглашений. Более того, выполнять все пункты этого документа так, как он написан, Украину обязывает резолюция Совета безопасности ООН.

«Кулеба, вероятно, забыл о своих прямых обязанностях. Тут, видимо, сыграли свою роль поставки рядом западных стран оружия Украине, часть которого уже была применена в Донбассе. Это немного внушает таким, как Кулеба, уверенность в своей позиции», – заметил собеседник.

Альтернативой Минским соглашениям является военный путь, но он станет катастрофой для Украины, добавил сенатор. Обратил Долгов внимание и на «гротескные попытки Зеленского организовать гражданскую оборону непонятно от чего и кого».

«Ряд западных, а также внутриукраинских сил пытаются «электризовать» обстановку, и им это удается. В целом, это создает угрозу и вообще для будущего этой страны», – детализировал член Совфеда.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».

Кулеба считает, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения вокруг Украины. Он предложил использовать механизм «добрых услуг» генсека для деэскалации, передает РИА «Новости».

Речь идет о задействовании механизма по статье 99 Устава ООН – генсек может доводить до сведения СБ ООН любые темы, которые считает угрожающими миру и безопасности. Визиты, переговоры, брифинги и прочие действия могут осуществляться самим генсеком или его представителями.

Напомним, Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба утверждает, что Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как это якобы «не предусмотрено минскими соглашениями».

Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что никаких российских условий по выполнению минских соглашений нет, есть здравый смысл.

«Никаких «российских» условий нет, кроме буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать «российскими» условиями или здравым смыслом?. Единственное, о чем мы говорим, и это стало уже лозунгом – выполнение минских договоренностей так, как это записано», – заявила Захарова в эфире «Соловьев Live».

По ее словам, это «настоящий фарс», который киевский режим использует для подмены работы по имплементации минских договоренностей.

«Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договоренности – этих сил у них нет, потому что они понимают, что все международное сообщество, наоборот, подчеркивает их актуальность и безальтернативность», – резюмировала дипломат.

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