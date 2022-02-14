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В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко
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Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца недели, по итогам может быть сделано заявление, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Такая встреча готовится, мы рассчитываем, что до конца недели состоится», – передает его слова ТАСС.
Песков прокомментировал вопрос о том, будет ли обсуждаться на встрече график вывода российских войск из Белоруссии: «Не будем забегать вперед, давайте дождемся встречи. Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам переговоров».
Напомним, 12 февраля Путин по телефону обсудил с Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России.
Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
В Кремле дали оценку переговорам Путина и Байдена
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Состоявшийся в субботу телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена носил сбалансированный и деловой характер, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым», – приводит слова Ушакова ТАСС.
Как сообщил помощник российского лидера, разговор длился чуть более часа и стал своего рода продолжением российско-американских переговоров, состоявшихся 7 декабря 2021 года в режиме видеоконференции, а также телефонного контакта президентов от 30 декабря.
«Именно тогда лидеры двух стран начали обсуждение важнейшей на сегодня темы, а именно вопросов обеспечения долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности РФ», – напомнил представитель Кремля.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Он сообщил, что президенты договорились, что Москва и Вашингтон продолжат контакты на различных уровнях по всем затронутым в ходе телефонного разговора вопросам. «Как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения», – уточнил Ушаков.
Как заявлял сотрудник администрации США высокого ранга, «разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался немногим более часа».
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
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Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В Кремле указали на несоответствие идей Байдена озабоченностям Москвы
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Высказанные президентом США Джо Байденом в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Он (президент США Джо Байден), как сказал, является приверженцем дипломатического пути и в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных, переданных нами американцам и натовцам», – приводит слова помощника президента России ТАСС.
«Сразу же отмечу, что президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, несомненно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив», – подчеркнул Ушаков.
В числе таких озабоченностей, напомнил помощник президента России, – вопросы нерасширения НАТО, неразмещения ударных сил на украинской территории, возврат конфигурации сил Североатлантического альянса в состояние 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России и НАТО.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
«[По этим вопросам] мы ответа по существу не получили», – подчеркнул Ушаков. Он добавил, что многие из озвученных Байденом в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных РФ в январе из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, в МИД обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин и Макрон обсудили спекуляции о «вторжении» России на Украину
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Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности России и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину, заявили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эмманюэля Макрона на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на инициативы России по вопросам безопасности.
«В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эммануэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств», – говорится в сообщении Кремля.
Как уточнили в Кремле, Путин и Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, «под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе».
Глава французского государства сообщил российскому коллеге об озабоченности, испытываемой европейскими партнерами и союзниками Франции. Макрон сказал, что «искренний диалог несовместим с эскалацией».
«Главы государств обсудили пути обеспечения реализации минских соглашений и продолжили дискуссии об условиях безопасности и стабильности в Европе. Президенты выразили намерение продолжать диалог по этим вопросам», – передает ТАСС сообщение Елисейского дворца.
Кроме Украины президенты затронули тематику сохранения и выполнения иранской ядерной сделки.
«Затронута тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
Субботняя беседа французского и российского лидеров стала четвертым телефонным разговором в их общении за последние недели.
Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным.
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Москва и Вашингтон согласовали телефонный разговор Путина и Байдена
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны в субботу планируют провести телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны». Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что разговор президентов России и США планируется провести в субботу вечером по московскому времени. Позже представитель Белого дома сообщил, что беседа президентов США и России состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня мск). При этом, по версии американской стороны, «Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник», а «Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились».
Напомним, в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет. В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами России и США, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах».
Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.
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Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут, сообщает France Presse.
«Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе», – приводит сообщение France Presse РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, Financial Times заявила, будто Путин и Макрон заключили
в Кремле некую «сделку», на основании которой Россия выведет из Белоруссии порядка 30 тыс. военных после окончания учений, запанированных на 10-20 февраля. В Кремле существование такой «сделки» опровергли, однако вывод военных после учений подтвердили, подчеркнув, что никто и не собирался их там оставлять.
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Байден отметил ответственность России и США за безопасность во всем мире
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным отметил, что РФ и Соединенные Штаты как великие державы должны сделать все для поддержания стабильности и безопасности во всем мире, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «сказал, что две наши великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всем мире», президент Соединенных Штатов сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта между двумя странами, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, Байден также подчеркнул, что необходимо делать все возможное для избежания худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины. «Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Кстати, ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов», – сказал Ушаков, уточнив, что разговор планировалось провести в понедельник.
По словам представителя Кремля, с просьбами о срочных переговорах к Москве обратились и другие члены администрации США, которые в пятницу и субботу провели беседы со многими российскими коллегами. «Нагнетание вокруг темы «вторжения» велось скоординированно. Истерия достигла просто апогея», – констатировал представитель Кремля.
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В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе
После Мюнхенской речи президента России Владимира Путина был шанс, что страны Запада поймут бесперспективность однополярного мира, но отказ прислушаться привел к опасной ситуации, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Причем бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности, и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, это привело к тому, что сейчас мир подошел к той самой опасной черте.
Также Песков отметил, что речь Путина на Мюнхенской конференции не была агрессивной, это был призыв не прятать голову в песок, а решать проблемы.
Песков вспомнил, что был тогда в гостинице, а после вместе с коллегами пытался общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи, чтобы показать им конструктивный характер этого выступления.
«Но все восприняли это в штыки, все – я имею в виду коллективный Запад – окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время. Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет», – сказал Песков.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе.
Путин указал на игнорирование Западом саботажа Киевом Минских соглашений
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Президент России Владимир Путин рассказал американскому коллеге Джо Байдену, как Киев саботирует Минские соглашения, и обратил внимание на то, что Запад не заставляет власти Украины выполнять принятые на себя обязательства, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам представитель Кремля, Путин «подробно осветил деструктивную линию украинских властей на саботаж Минских соглашений», которая проводится все последние годы. «Он отметил при этом, что со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства», – приводит слова помощника главы государства ТАСС.
«Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма», – сказал представитель Кремля.
«С учетом доктринальных установок Украины, в которых прямо провозглашена цель вернуть Крым силовым путем, ее гипотетическое вступление в НАТО чревато, конечно, самыми опасными последствиями, включая прямое военное противостояние между Россией и альянсом, хотя бы в силу того, что сами США считают священной статью пять Вашингтонского договора, наш президент достаточно подробно говорил в ходе сегодняшней беседы», – уточнил Ушаков.
Накануне в МИД России назвали Минские соглашения единственной безальтернативной основой урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом на Украине, скрепленной посредниками ОБСЕ и Россией, одобренной лидерами стран «нормандского формата» и утвержденной Советом Безопасности ООН. В пятницу Кремль обвинил Киев в уклонении от исполнения обязательств по Минским соглашениям. В Кремле также констатировали, что три из четырех участников «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения.
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Москва обещала скоро отреагировать на позицию США и НАТО по безопасности
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Москва рассмотрит и по возможности учтет соображения президента США Джо Байдена в реакции на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги телефонного разговора лидеров.
Как сообщил Ушаков, в ходе разговора «президенты [России и США] условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие из США и НАТО позиционные документы [по гарантиям безопасности для РФ]». «Эту реакцию мы в ближайшее время доведем до сведения партнеров и общественности», – приводит слова помощника президента России ТАСС.
Как рассказал представитель Кремля, в ходе разговора Путин напомнил историю отношений США, НАТО и России, «что в итоге привело к нынешней кризисной ситуации». «Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками, а, например, в 1990-е годы мы были бы вроде друзьями, но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России», – привел Ушаков слова российского лидера.
Глава государства констатировал, что «именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, альянс приблизился к границам России». «После этого уже в 2000-х годах произошла резкая деградация условий безопасности в евроатлантическом пространстве, эта деградация как раз касалась именно безопасности нашей страны», – отметил помощник президента России.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
-
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Начался разговор Путина и Байдена
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск), сообщил Белый дом.
«Разговор президента Байдена по защищенной связи с российским президентом Путиным начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС сообщение Белого дома.
Ранее Путин поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. Президент России и лидер Франции продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности России и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину.
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США пригрозили Белоруссии санкциями за содействие «агрессии» России
Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд внес в верхнюю палату Конгресса США законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны, которая, по мнению Вашингтона, будет содействовать «российской агрессии» против Украины, сообщила пресс-служба законодателя.
«Сенатор Лэнкфорд представил законопроект «Об ответственности Белоруссии за агрессию», направленный на то, чтобы удержать Белоруссию от того, чтобы она разрешала России использовать свою территорию для осуществления вторжения на Украину. Законопроект Лэнкфорда предполагает санкции против Белоруссии или любой другой страны, которая содействует продолжающейся и необоснованной агрессии России в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Макрона раскритиковали за отказ от ПЦР-теста перед встречей с Путиным
Французского президента Эммануэля Макрона в Сети раскритиковали за отказ от сдачи ПЦР-теста на коронавирус в ходе визита в Москву из-за якобы опасений, что его ДНК попадет «в руки России».
«Да ведь он уже сотни раз мог оставить свою ДНК в России... на чашке кофе, бутылке воды или микрофоне. Хватит держать нас за идиотов» – цитирует пользователя Twitter Don Vito РИА «Новости».
«Он что, боится, что его клонируют? Да если б им нужна бы его ДНК, они бы ее уже давно получили», – поддержал предыдущего комментатора Jennifer G.Lhomoy.
«Да, господин президент, ПЦР-тесты должны сдавать все, даже вы», – добавила Marie Louise.
«Почему он отказался? Боялся, что его отравят? Он не прав», – отметил BBoisadan.
«Он может сдать перед отъездом хоть пятьдесят таких тестов, однако, если по приезду тебя попросили его сдать вновь, то ты должен это сделать. Иначе ты показываешь свое неуважение», – подвел итог LaeckoChon.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что Макрон якобы отказался сдавать ПЦР-тест, и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Путин и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на предложения России по гарантиям
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее в субботу Путин также поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, планируется и его беседа с главой американского государства Джо Байденом.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по телефону американскому госсекретарю Энтони Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.
Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин отметил лидерские качества завоевавших золото в Пекине российских лыжниц
Президент России Владимир Путин поздравил победительниц Олимпийских игр в соревнованиях по лыжным гонкам Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову, отметив их лидерские качества и невероятную силу воли.
«Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества. Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением», – передаются слова российского лидера на сайте Кремля.
Путин также пожелал спортсменкам новых успешных стартов и спортивных достижений.
Напомним, в субботу женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми пришли немки (отставание – 18,2 секунды), третьими – шведки (+20,7).
Сейчас Россия в Пекине выиграла три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.