Кремль отреагировал на ситуацию с российскими фигуристами на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с награждением российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Он отметил, что разбирательство еще идет, и призвал не мешать этой работе комментариями.

«Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идет о серьезной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета. И РУСАДА, и ВАДА. Эта работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

По его словам, Кремль надеется, что уже со следующего олимпийского цикла Россия вернется в полноценный, национальный режим участия в Играх.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, комментируя ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, заявил, что России необходимо взять «тайм-аут на одну, две или три Олимпиады». В ответ на просьбу прокомментировать это высказывание представитель Кремля подчеркнул: «Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства».

Песков напомнил, что в данный момент Россия выступает на Играх без флага и гимна, но проходящая сейчас Олимпиада – последняя, на которой такая практика применяется. «Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный, полноценный, национальный режим участия», – указал он.

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине.