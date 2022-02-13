Украина решила закрыть воздушное пространство для самолетов

Воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения с понедельника, 14 февраля, к этому Киев подтолкнули страховые компании Запада, сообщили источники украинских СМИ.

«[Британские страховые компании] вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит и не взлетит с Украины примерно с середины дня понедельника, – отметил собеседник издания «Страна.ua».

Он добавил, что крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, отправили 12 февраля всем мировым собственникам самолётов официальное предупреждение об окончании действия страхового покрытия на Украине «через 48 часов».

Еще один источник издания указал, что проблемы с перелетами через Украину начались в конце 2021 года.

«Тогда еще не до конца было понятно, с чем это связано. Пошли слухи, что, мол, речь идёт о проблемах конкретного перевозчика, у него туго с деньгами, и не факт, что может заплатить, поэтому страховщики посоветовали владельцу бортов вывезти их в Европу. Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям», – рассказал источник.

Он уточнил, как только СМИ сообщили дату российского «вторжения», принятие решения о прекращении страхового покрытия для полетов над Украиной ускорилось. Западные авиакомпании намереваются вывести с территории Украины свои самолёты, добавил ещё один источник издания.

Ранее президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран в режиме видеоконференции выступил с утверждением, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать в течение 24-48 часов.

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