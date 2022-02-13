Соловьев объяснил, что может означать дата «российского вторжения» на Украину

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.

Соловьев написал в Telegram, что «англосаксы нагнетают истерику», называя датой «российского вторжения» 15-16 февраля, «выводят свои посольства из Киева и требуют от своих граждан покинуть Украину», а США «отзывают своих граждан из наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, де-факто сводя на нет ее работу».

На ваш взгляд Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины? Нулевой

Незначительный

Средний

Высокий

Очень высокий



«Напрашивается довольно очевидный вывод: ВСУ получили отмашку от американцев и 15 февраля ждать провокации на Донбассе?», – предположил он.

Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя многочисленные сообщения в западных СМИ о нападении России на Украину 16 февраля, заявил, что «американцы прежде всего и их сподвижники в лице британцев, немцев умышленно нагнетают ситуацию, что война неизбежна, что война вот-вот, на пороге, даже фейковые новости вбрасывались через Bloomberg, что война уже началась, а потом снимали эту новость», передает ТАСС.

«Я думаю, что им очень хочется реализовать военный сценарий, но не в масштабе противостояния России и НАТО, а в масштабе противостояния России с Украиной. И потом им уже будет все равно, что будет с Украиной. Им главное, чтобы была возможность изолировать Россию, ввести свои драконовские санкции и так далее», – добавил он.

В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД